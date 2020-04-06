Velocity EDS MT4

벨로시티 이벤트 드리븐 스캘퍼 - 전문 뉴스 트레이딩 시스템







실시간 차트에 “Velocity EDS”를 추가하기 전에 “자동 뉴스 모드”를 활성화하는 것을 잊지 마세요!









Velocity EDS는 고영향 경제 이벤트 및 뉴스 발표를 활용하도록 설계된 고급 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 이 EA는 주요 발표 시 발생하는 변동성 시장 상황을 위해 특별히 설계된 정교한 진입 및 청산 전략을 구현합니다.









뉴스 기반 전략:



EA는 경제 일정을 모니터링하고 예정된 고영향 뉴스 이벤트에 기반해 거래를 실행합니다. ForexFactory 및 Myfxbook을 포함한 여러 신뢰할 수 있는 출처에서 데이터를 자동으로 수집하여 시장을 움직이는 발표를 포괄적으로 커버합니다. 특정 통화(USD, EUR, GBP, JPY)를 추적하거나 모든 주요 통화쌍을 동시에 모니터링하도록 시스템을 구성할 수 있습니다.





전문 진입 알고리즘:



Velocity EDS는 정밀한 타이밍 제어를 갖춘 이중 대기 주문 전략을 사용합니다. 주문은 뉴스 발표 전 설정 가능한 시간 내에 배치되며 시장 상황에 따라 자동 조정됩니다. 시스템은 현재 변동성, 스탑 수준, 브로커 요구 사항을 고려하여 최적 진입점을 계산하여 위험 관리를 유지하면서 실행 확률을 극대화합니다.





고급 청산 관리:



EA는 손익분기점 보호, 추적 스탑, 동적 이익 목표 등 다양한 청산 메커니즘을 제공합니다. 추적 스탑은 즉시 활성화되거나 손익분기점 확보 후 작동하도록 설정 가능하여 위험 허용도에 따른 유연성을 보장합니다. 모든 수정 사항은 브로커 거절을 방지하기 위해 MT4 최적화 동결 레벨 보호 기능을 포함합니다.





동적 포지션 사이징:



계좌 잔고, 위험 비율, 스탑로스 거리를 기반으로 한 자동 로트 계산으로 리스크 관리가 통합됩니다. 시스템은 GOLD, 주요 외환 쌍, 이국적 통화 등 다양한 상품 사양을 고려하여 모든 시장에서 적절한 포지션 사이징을 보장합니다.





이중 운영 모드:



- 자동 뉴스 모드: 경제 일정을 자동 모니터링하고 예정된 이벤트 시점에 거래 실행

- 수동 모드: 테스트 또는 맞춤형 거래 일정을 위한 수동 시간 지정 가능





기술 사양:



- 모든 시간대와 심볼에서 작동

- GOLD, EUR/USD, GBP/USD 및 기타 주요 통화쌍 최적화

- 계정 상태 및 예정된 뉴스 이벤트를 표시하는 종합 대시보드 포함

- 안정적인 주문 수정을 위한 Error 145/10015 보호 기능 구현

- 다중 차트 배포를 위한 매직 넘버 시스템





리스크 관리 기능:



- 설정 가능한 스탑 로스 및 테이크 프로핏 수준

- 최대 마진 사용량 제한

- 비상 종료 기능

- 헤지 포지션 방지용 반대 주문 제거

- 브로커 규정 준수 최소 거리 검사





구성 요구 사항:



다음 URL에 대해 WebRequest가 활성화되어야 합니다:





https://nfs.faireconomy.media





중요 고지사항 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 본 EA는 뉴스 거래 역학 및 관련 위험을 이해하는 숙련된 트레이더를 위해 설계되었습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실제 거래 전 반드시 데모 계좌에서 철저히 테스트하십시오. 개발자는 거래 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 적절한 리스크 관리를 적용하고 감당할 수 있는 금액 이상을 절대 위험에 노출시키지 마십시오.





권장 설정:



- 최소 계좌 잔고: 500 USD

- 거래당 리스크: 0.5-1.5%

- 손절: 상품에 따라 30-50 핍

- M5 시간대에서 최적 성능

- 주요 경제 지표 발표 시 뉴스 트레이딩에 최적화





Velocity Event Driven Scalper는 뉴스 트레이딩 알고리즘 개발의 수년간의 노하우를 집약하여 속도, 정밀도, 리스크 관리를 종합적인 자동화 트레이딩 솔루션으로 구현했습니다.