Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER  - Profesyonel Haber Ticaret Sistemi

“Velocity EDS”yi canlı grafiğe eklemeden önce, “Otomatik Haber Modu”nu etkinleştirmeyi unutmayın!


Velocity EDS, yüksek etkili ekonomik olaylardan ve haber bültenlerinden yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir algoritmik ticaret sistemidir. Bu EA, önemli duyuruların yapıldığı dönemde ortaya çıkan dalgalı piyasa koşulları için özel olarak tasarlanmış sofistike giriş ve çıkış stratejileri uygular.


Haber Odaklı Strateji:

EA, ekonomik takvimleri izleyerek ve planlanan yüksek etkili haber olaylarına dayalı olarak işlemleri gerçekleştirerek çalışır. ForexFactory ve Myfxbook dahil olmak üzere birden fazla güvenilir kaynaktan otomatik olarak veri alır ve piyasaları etkileyen duyuruların kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlar. Sistem, belirli para birimlerini (USD, EUR, GBP, JPY) izlemek veya tüm önemli çiftleri aynı anda izlemek üzere yapılandırılabilir.

Profesyonel Giriş Algoritması:

Velocity EDS, hassas zamanlama kontrolleri ile çift bekleyen emir stratejisi kullanır. Emirler, haberlerin yayınlanmasından önce yapılandırılabilir bir pencere içinde verilir ve piyasa koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. Sistem, risk kontrolünü sürdürürken yürütme olasılığını en üst düzeye çıkarmak için mevcut volatiliteyi, stop seviyelerini ve broker gereksinimlerini dikkate alarak optimum giriş noktalarını hesaplar.

Gelişmiş Çıkış Yönetimi:

EA, başabaş koruma, takip eden stoplar ve dinamik kar hedefleri dahil olmak üzere çoklu çıkış mekanizmalarına sahiptir. Takip eden stop, risk toleransınıza göre esneklik sağlayarak, hemen veya başabaş noktası güvence altına alındıktan sonra etkinleştirilecek şekilde yapılandırılabilir. Tüm değişiklikler, broker reddi önlemek için MT4 için optimize edilmiş dondurma seviyesi korumalarını içerir.

Dinamik Pozisyon Boyutu Belirleme:

Risk yönetimi, hesap bakiyesi, risk yüzdesi ve stop loss mesafesine dayalı otomatik lot hesaplaması ile entegre edilmiştir. Sistem, GOLD, majör forex çiftleri ve egzotik para birimleri dahil olmak üzere farklı enstrüman özelliklerini hesaba katarak tüm piyasalarda uygun pozisyon boyutu belirlemeyi sağlar.

Çift Çalışma Modu:

- Otomatik Haber Modu: Ekonomik takvimleri otomatik olarak izler ve planlanan olaylar etrafında işlemler gerçekleştirir.
- Manuel Mod: Test veya özel işlem programları için manuel zaman belirleme imkanı sunar.

Teknik Özellikler:

- Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır
- GOLD, EUR/USD, GBP/USD ve diğer majör çiftler için optimize edilmiştir
- Hesap durumunu ve yaklaşan haber olaylarını gösteren kapsamlı bir gösterge paneli içerir
- Güvenilir emir değişiklikleri için Hata 145/10015 koruması uygular
- Çoklu grafik dağıtımı için sihirli sayı sistemi

Risk Yönetimi Özellikleri:

- Yapılandırılabilir stop loss ve take profit seviyeleri
- Maksimum marj kullanım limitleri
- Acil kapatma işlevi
- Hedge pozisyonlarını önlemek için zıt emir kaldırma
- Broker uyumluluğu için minimum mesafe kontrolleri

Yapılandırma Gereksinimleri:

WebRequest aşağıdaki URL'ler için etkinleştirilmelidir:


ÖNEMLİ YASAL UYARI
Ticaret, önemli ölçüde kayıp riski içerir. Bu EA, haber ticareti dinamiklerini ve ilgili riskleri anlayan deneyimli tüccarlar için tasarlanmıştır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı kullanıma geçmeden önce her zaman demo hesabında kapsamlı bir şekilde test edin. Geliştirici, ticaret kayıpları için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Uygun risk yönetimi kullanın ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla risk almayın.

Önerilen Ayarlar:

- Minimum hesap bakiyesi: 500 USD
- İşlem başına risk: %0,5-1,5
- Zararı durdur: Enstrümana bağlı olarak 30-50 pip
- M5 zaman diliminde en iyi performans
- Önemli ekonomik verilerin açıklanması sırasında haber ticareti için en uygun

Velocity Event Driven Scalper, hız, hassasiyet ve risk kontrolünü kapsamlı bir otomatik ticaret çözümünde birleştiren, haber ticareti algoritmalarında yıllarca süren geliştirme çalışmalarının sonucudur.
Önerilen ürünler
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Uzman Danışmanlar
PowerMax Pro - it's automated multicurrency expert advisor working on any type of accounts and with any type of spreads. The Expert Advisor always sets TakeProfit and due to this, even if there are interruptions to the Internet, the orders will be closed on time and at a favorable price.  The timeframe on the chart does not matter, you can set any digits. Working timeframe is set directly in the settings of the EA. To protect the deposit and limit possible losses, the EA has two options: the ab
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Uzman Danışmanlar
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
For Gold EA
Vadim Korolyuk
Uzman Danışmanlar
For Gold EA is a scalping program that trades breakouts of support and resistance levels using a trailing stop. The program analyzes market activity and determines the optimal entry and exit points for short-term transactions. The program automatically moves the stop loss behind the price to protect profits and reduce risk. The program is suitable for trading on XAU/USD  on the M30 timeframe. The program has a simple and user-friendly interface that allows you to customize trading parameters acc
Rebatron
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MQL5 Blogları: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Düşük Dalgalı Çoklu Parite Stratejisi için Üçgen Hedging EA Rebatron, üç ana döviz çiftinde (örnek) üçgen bir hedging yöntemi kullanan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır: EURUSD – GBPUSD – EURGBP Rebatron, bu pariteler arasında senkronize pozisyonlar açarak kendi kendini dengeleyen bir üçgen oluşturarak gen
Hundred Egg EA
Tsoi Chi Kin
Uzman Danışmanlar
Hundred Egg EA is a fully automated trading system, which is especially effective in trading extreme reverse situations.  Several pattern recognization techniques had been integrated to analyze the market.  Built-in special designed market filters to protect the capital.  It targets AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD for correlation arbitrage opportunity. Next Price: $600 LIVE Signals: Crazy Mode (USD300 start):  https://www.mql5.com/en/signals/987229 Crazy Mode (USD700 start):  https://www.mql5.com/en/si
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Uzman Danışmanlar
Way  to success  EA EA used to trade gold, try to get up to 10000 points of chart drag Trade according to trends, use up to 5 indicators to set values. It is a Martingale system. Fixed when the first lot lost by multiplying not over There is a trailing system. Stop comes when there is a profit. Max drawdown only 24.18% Testing Through the Crisis of War Within 6 months the profit reaches 128.74%
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Uzman Danışmanlar
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 34 9 $! Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Canlı sonuçlar düşük risk Canlı sonuçlar yüksek risk STABILITY PRO'ya hoş geldiniz   : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri! Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur. Bu stres testleri sırası
Gegatrade Advanced
David Zouein
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gegatrade Advanced EA is a state of the art Cost Averaging system It is secured by a built-in “ News WatchDog ” that suspends trading during news events the EA has lot of preset configuration files that can be downloaded from its Blog For full description visit the Blog :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Trading Strategy The EA uses different strategy to each pre-set file which can all be downloaded from the Blog Gegatrade Advanced is open for the user to define his own strateg
Gold StronGer Mt4
Fabio Fidelis Costa
Uzman Danışmanlar
Discover an automated trading robot specially developed for XAUUSD, designed to operate efficiently without using risky strategies such as Martingale, Averaging, or Grid. This Expert Advisor has been rigorously tested and approved, ensuring stability and consistent results across different market scenarios. Key Features: Advanced and Secure Strategy: The robot uses a combination of technical analysis and price movement algorithms, avoiding risky approaches like Martingale, Grid, or Averaging.
Universal MT4 RSI
Volodymyr Hrybachov
Uzman Danışmanlar
RSI göstergesinde ticaret robotu Bu, ticaret robotunun basitleştirilmiş bir sürümüdür, yalnızca bir giriş stratejisi kullanır (gelişmiş sürümde 10'dan fazla strateji vardır) Uzman Avantajları: Scalping, Martingale, ızgara ticareti. Sadece bir emir veya bir emirler tablosu ile alım satım kurabilirsiniz. Dinamik, sabit veya çarpan adımı ve işlem lotu ile son derece özelleştirilebilir bir emirler tablosu, Expert Advisor'ı hemen hemen her işlem enstrümanına uyarlamanıza olanak tanır. Düşüş K
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Uzman Danışmanlar
Green Revolution  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. EA works according to the Trend Follow  Live Results at:  https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site +Profile Requirements Trading pairs XAUUSD Timeframe M15 Minimum deposit  100$ Leverage 1:500,1:100 Brokers Just Forex,Exness,FBS    Features - Fully automatic mode with Less inputs. -  Every trade is protected in advance. - Does not use averaging, history reading, overoptimization and other pointless meth
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Precision Entry Master EA
Andri Maulana
Uzman Danışmanlar
Unleash Precision Trading with the Precision Entry Master EA! Are you ready to elevate your trading game? The Precision Entry Master EA is a sophisticated, ready-to-use automated trading system designed to capture high-probability trade setups, particularly on the Gold (XAUUSD) market on the M5 (5-minute) timeframe on the Exness broker.  For brokers other than Exness, you may need to slightly optimize the Risk Percentage parameter to adjust for that broker's unique spread and execution conditio
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
ActInvest
CODEINVEST S.R.L.
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ActInvest is a customizable robot that can be adapted to work on any timeframe and any financial market. The robot is based on mathematical logic and an enhanced version of Martingale. It has powerful tools to reduce losses. It can trade one or both directions at the same time. It can be used in correlation with manual trading as well. Can be used in all timeframes and with all forex pairs. With the proper settings it can also be used for metals (including gold), indexes, or even stocks. There i
Volcana Gold
Huynh Van Cong Luan
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Volcana Gold – Automated Trading Solution for XAUUSD Volcana GoldEA is a fully automated trading robot designed specifically for Gold (XAUUSD) . The Expert Advisor uses advanced market calculations combined with a multi-indicator strategy to automatically open, manage, and close trades on your behalf. Gold is well known for its high volatility and sudden price movements . Volcana Gold is specially adapted to operate under these conditions, applying smart trade filtering and risk-controlled exec
Neural Odin
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
New Wave EA
Sergey Belov
Uzman Danışmanlar
The automated expert advisor that builds a grid of orders based on my developed algorithm. The initial lot of order can be fixed or dynamically calculated, depending on the deposit balance and the risk parameter used. To prevent opening trades at a high spread value, the EA has a corresponding filter. You can specify the maximum allowable value  in the settings. The internal algorithm of work and settings of the expert advisor for Short and Long trades are completely identical. Thus, the expert
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Uzman Danışmanlar
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
Uzman Danışmanlar
Product Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with indepen
Nusantara MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Uzman Danışmanlar
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Onic Scalper
Ida Bagus Githa Dyatmika
Uzman Danışmanlar
Onic Scalper EA use Breakout Strategy and Trend Following Strategy for Scalping Trading Methods This EA trades the breakouts from daily relative highs and lows. For the entry, stop orders are used for the fastest possible execution. Profits can be secured by the adjustable trailing stop. The backtests shown in the screenshots were done with the default settings. There might be better or worse settings.  Please download the free demo to do your own testing.This EA does not use any martingale and/
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -           bu bir gün kafa derisi       , günlük çok sayıda işlem yaparak, her işlemde birkaç puan alarak. EA'nın stratejisi, RSI göstergesini kullanarak trendle ticaret yapmaktır. EA, çarpan lotu ile ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı ticarette iyi performans gösterdi. Satın almadan önce, strateji test cihazında danışmanın çalışmalarını test ettiğinizden emin olun. Expert
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Uzman Danışmanlar
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (22)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Uzman Danışmanlar
ICMarkets Canlı Sinyali: Buraya tıklayın KT Gold Nexus EA ile başarılı olmak için ne yapmanız gerekir? Sabır. Disiplin. Zaman. KT Gold Nexus EA, profesyonel yatırımcılar ve özel fon yöneticileri tarafından kullanılan gerçek piyasa temelli bir işlem yaklaşımına dayanmaktadır. Gücü kısa vadeli heyecanda değil, uzun vadeli tutarlılıkta yatmaktadır. Bu EA uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır. Gerçek potansiyelini görebilmek için en az bir yıl boyunca aktif olarak çalıştırılması önerilir. Profes
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jesko EA –  Jesko, yıllardır test edilmiş ve optimize edilmiş bir stratejiye dayanan özel bir Uzman Danışman (EA)’dır. Gerçek hesaplarda test edilmiş ve sürekli olarak karlı ve düşük riskli performans göstermiştir. Şimdi, herkese açık hale getirmeye karar verdik. Signal live      Dört aylık canlı hesap  Kolay kurulum Her broker ile çalışır (ECN hesap önerilir)  Minimum depozito: 100 USD  7/24 destek Jesko’yu bir kez satın alın – diğer ürünlerimizi ücretsiz edinin! 1,5 dakikalık altın Backtest i
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
The Golden Way
Lin Lin Ma
Uzman Danışmanlar
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Uzman Danışmanlar
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Canlı sinyal >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Tıkla Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi i
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 Real signal:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-90% of the time. The GOLD EAGLE Ex
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Uzman Danışmanlar
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental trader, finansal piyasa yatırımcılarının EA bilgi verileriyle akıllı kararlar almasına yardımcı olan bir ticaret asistanıdır. Bu EA, para birimlerinin temel önyargısı, bir çift üzerindeki Gerçek zamanlı perakende tüccarlar oranı duyarlılığı, Banka ve enstitü tahmini, COT rapor verileri ve karmaşık bir EA panelindeki diğer veriler gibi gerekli tüm bilgileri yakalamak için çevrimiçi kaynakları kullanır. Kısaca, Manuel tüccarların daha iyi kararlar alması
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold Mining EA is a sophisticated automated trading system that combines momentum-based technical analysis with intelligent grid management. Designed primarily for trending markets like Gold (XAUUSD),  this EA uses a unique combination of Aroon Oscillator and RSI indicators to identify high-probability entry points while managing risk through multiple protective mechanisms. Trading Style: Grid Trading with Trend Following Best Instruments: XAUUSD (Gold) Recommended Timeframe: M15(15-minute) Mini
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Swap Master MT4
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Uzman Danışmanlar
GÜNCELLEME — ARALIK 2025 Aurum Expert Advisor, Kasım 2024’ün sonunda resmi olarak satışa sunuldu. O tarihten bu yana gerçek piyasa koşullarında — haber filtresi olmadan, ek korumalar olmadan ve karmaşık sınırlamalar kullanmadan — istikrarlı şekilde çalışmaya devam etti. Live Signal Gerçek piyasada geçen bir yıl, sistemin güvenilirliğini açıkça kanıtladı. Ve yalnızca bu gerçek deneyime ve istatistiklere dayanarak, Aralık 2025’te büyük bir güncelleme yayınladık: Tüm ekran çözünürlüklerine uyuml
Yazarın diğer ürünleri
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
XAU FLUX - Professional Gold Scalping Expert Advisor >>> Kullanım Klavuzu <<< XAU FLUX, altın piyasasında hızlı ve disiplinli işlem yapmak için tasarlanmış profesyonel bir ticaret robotudur. Günlük küçük fiyat hareketlerinden istikrarlı kazançlar elde etmeyi hedefleyen trader'lar için geliştirilmiştir. Temel Özellikler: XAU FLUX, M1 & M5 zaman diliminde çalışarak piyasadaki mikro fırsatları değerlendiren gelişmiş bir scalping sistemi kullanır. EA, piyasa koşullarını sürekli analiz ederek uygun g
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
XGen  Scalper MT5  - Profesyonel Otomatik Ticaret Sistemi XGen Scalper, gelişmiş algoritmik yapı ile kanıtlanmış teknik analizi birleştirerek tüm piyasalarda tutarlı sonuçlar sunan son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu güçlü ticaret sistemi, forex çiftleri, altın ve gümüş gibi değerli metaller, kripto para birimleri ve emtia endekslerinde sorunsuz bir şekilde çalışır. Gelişmiş Algoritmik Teknoloji Tescilli dalga tarama algoritması, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak işleyerek, manuel yat
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Uzman Danışmanlar
XGen  Scalper MT4  - Profesyonel Otomatik Ticaret Sistemi XGen Scalper, gelişmiş algoritmik yapı ile kanıtlanmış teknik analizi birleştirerek tüm piyasalarda tutarlı sonuçlar sunan son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu güçlü ticaret sistemi, forex çiftleri, altın ve gümüş gibi değerli metaller, kripto para birimleri ve emtia endekslerinde sorunsuz bir şekilde çalışır. Gelişmiş Algoritmik Teknoloji Tescilli dalga tarama algoritması, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak işleyerek, manuel yat
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (3)
Göstergeler
Herkese merhaba, Tek bir göstergede ve üç farklı gösterge ekranında aynı anda birden fazla veri noktasını görüntülemenizi sağlayan “All in One Screen” özelliğini ücretsiz olarak nasıl kullanabileceğinizi açıklamaya çalışacağım. Öncelikle, bu indikatör neler kullanılır? ; Fibonacci Seviyeleri FVG ve OrderBlock Seviyeleri Ichimoku Göstergesi Zarflar, Bollinger Bantları Donchian Kanalları Yeniden Test Bölgeleri Destek ve Direnç Bölgeleri Stokastik ve son olarak ATR Göstergeleri. 1. Kontrol Pane
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (2)
Göstergeler
OrderBlock Zone - Profesyonel Alım-Satım Bölgesi İndikatörü Genel Bakış OrderBlock Zone, piyasadaki kurumsal işlem bölgelerini (Order Blocks) otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren gelişmiş bir MetaTrader 4 indikatörüdür. Büyük oyuncuların (bankalar, hedge fonlar) bıraktığı izleri takip ederek, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirler. Temel Özellikler Otomatik OrderBlock Tespiti Fractal Tabanlı Analiz: 36 periyotluk (özelleştirilebilir) fractal analizi ile güçlü dönüş noktaları
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Göstergeler
OrderBlock Zone - Profesyonel Alım-Satım Bölgesi İndikatörü Genel Bakış OrderBlock Zone, piyasadaki kurumsal işlem bölgelerini (Order Blocks) otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren gelişmiş bir MetaTrader 4 indikatörüdür. Büyük oyuncuların (bankalar, hedge fonlar) bıraktığı izleri takip ederek, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirler. Temel Özellikler  Otomatik OrderBlock Tespiti Fractal Tabanlı Analiz: 36 periyotluk (özelleştirilebilir) fractal analizi ile güçlü dönüş noktalar
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
Herkese Merhaba. Smart EA 8aLt4 'ü tanıtmadan önce kısa ve önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum !! Bu EA %100 "All in One Screen" Adlı indikatörüm ile doğrudan sinyal alarak çalışmaktadır. %100 Ücretsiz olarak paylaştığım " All in One Screen" İndikatörüme Buradan Erişim Sağlayınız. >>> All İn One Screen <<<  8aLt4 Smart Trading System All in One İndikatör + Smart EA Entegrasyonu  Strateji Modları Mod Açıklama Risk Seviyesi Conservative Tüm sinyaller uyumlu olmalı Düşük Balanced Ana sinyalleri
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Göstergeler
TrendBite v1.5 - Profesyonel Trend Takip İndikatörü Geliştirici:   8aLt4 Versiyon:   1.5 Platform:   MetaTrader 5 Genel Bakış TrendBite v1.5, piyasadaki trend değişimlerini tespit etmek ve yatırımcılara net alım-satım sinyalleri sunmak için tasarlanmış gelişmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bollinger Bantları algoritmasını temel alarak, trend dönüşlerini hassas bir şekilde yakalayan bu araç, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için idealdir.  Temel Özellikler   Trend Tespiti Otom
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Göstergeler
SWING TRADE CONCEPT  NE İŞE YARAR? Swing trading yapmak için tasarlanmış MT4 indikatörü. SuperTrend mantığıyla trend dönüşlerini yakalar, otomatik Fibonacci seviyeleriyle TP noktalarını gösterir.  NASIL ÇALIŞIR? 1. Trend Takibi ATR bazlı SuperTrend algoritması kullanır. Fiyat trendi kırdığında sinyal verir. 2. Sinyal Üretimi Trend yukarı döner → Yeşil BUY kutusu + ok (mumun altında) Trend aşağı döner → Kırmızı SELL kutusu + ok (mumun üstünde) 3. Fibonacci Hedefleri Otomatik 7 seviye çizer: SL: S
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Göstergeler
TrendBite v1.5 - Profesyonel Trend Takip İndikatörü Geliştirici: 8aLt4 Versiyon: 1.5 Platform: MetaTrader 4  Genel Bakış TrendBite v1.5, piyasadaki trend değişimlerini tespit etmek ve yatırımcılara net alım-satım sinyalleri sunmak için tasarlanmış gelişmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bollinger Bantları algoritmasını temel alarak, trend dönüşlerini hassas bir şekilde yakalayan bu araç, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için idealdir. Temel Özellikler Trend Tespiti Otomatik Tr
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
Nostradamus X Scalper  Önerilen Parite :  Altın  Önerilen Zaman Dilimi : M15  Piyasanın Zirvelerini ve Diplerini Avlayan Profesyonel Robot Nostradamus, piyasanın dönüş noktalarını hassasiyetle yakalayan, tam otomatik ticaret sistemidir. Gece gündüz çalışır, duygusuz karar verir, karınızı maksimize eder!  NEDEN NOSTRADAMUS?   Akıllı Giriş Sistemi Trend dönüş noktalarını   otomatik tespit Yüksek ve düşük seviyelerde   hassas giriş Stop ve limit emirlerle   risk kontrolü   Gelişmiş Risk Yönetimi
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
Risk Uyarısı ÖNEMLİ YASAL UYARI: “DREAD SCALPER” agresif grid ve martingale stratejileri kullanır. Deneyimsiz yatırımcılar için önemli kayıplara yol açabilir. Marjla döviz ticareti yapmak yüksek risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç oranı sizin lehinize olduğu kadar aleyhinize de çalışabilir. Döviz ticaretine y tırım yapmaya karar vermeden önce, yatırım hedeflerinizi, deneyim düzeyinizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirmelisiniz. Izgara Ticareti Riskle
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor  Tavsiye Edilen Parite : XAUUSD  Tavsiye Edilen Zaman Dilimi : M5 / M15  Genel Özellikler: Bu EA, otomatik ticaret yapan akıllı bir scalping robotudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile hesap bilgilerinizi ve kârlılık verilerinizi gerçek zamanlı olarak grafikte görüntüler. Temel Özellikler: Risk Yönetimi: Hesap bakiyenize göre otomatik lot hesaplama Zaman Kontrolü: Belirlediğiniz saatler arasında işlem yapar Spread Koruması: Maksimum spread limiti ile yüksek
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
Risk Uyarısı ÖNEMLİ YASAL UYARI: “DREAD SCALPER” agresif grid ve martingale stratejileri kullanır. Deneyimsiz yatırımcılar için önemli kayıplara yol açabilir. Marjla döviz ticareti yapmak yüksek risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç oranı sizin lehinize olduğu kadar aleyhinize de çalışabilir. Döviz ticaretine y tırım yapmaya karar vermeden önce, yatırım hedeflerinizi, deneyim düzeyinizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirmelisiniz. Izgara Ticareti Riskle
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt