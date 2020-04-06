Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - Profesyonel Haber Ticaret Sistemi





“Velocity EDS”yi canlı grafiğe eklemeden önce, “Otomatik Haber Modu”nu etkinleştirmeyi unutmayın!









Velocity EDS, yüksek etkili ekonomik olaylardan ve haber bültenlerinden yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir algoritmik ticaret sistemidir. Bu EA, önemli duyuruların yapıldığı dönemde ortaya çıkan dalgalı piyasa koşulları için özel olarak tasarlanmış sofistike giriş ve çıkış stratejileri uygular.









Haber Odaklı Strateji:

EA, ekonomik takvimleri izleyerek ve planlanan yüksek etkili haber olaylarına dayalı olarak işlemleri gerçekleştirerek çalışır. ForexFactory ve Myfxbook dahil olmak üzere birden fazla güvenilir kaynaktan otomatik olarak veri alır ve piyasaları etkileyen duyuruların kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlar. Sistem, belirli para birimlerini (USD, EUR, GBP, JPY) izlemek veya tüm önemli çiftleri aynı anda izlemek üzere yapılandırılabilir.





Profesyonel Giriş Algoritması:

Velocity EDS, hassas zamanlama kontrolleri ile çift bekleyen emir stratejisi kullanır. Emirler, haberlerin yayınlanmasından önce yapılandırılabilir bir pencere içinde verilir ve piyasa koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. Sistem, risk kontrolünü sürdürürken yürütme olasılığını en üst düzeye çıkarmak için mevcut volatiliteyi, stop seviyelerini ve broker gereksinimlerini dikkate alarak optimum giriş noktalarını hesaplar.





Gelişmiş Çıkış Yönetimi:

EA, başabaş koruma, takip eden stoplar ve dinamik kar hedefleri dahil olmak üzere çoklu çıkış mekanizmalarına sahiptir. Takip eden stop, risk toleransınıza göre esneklik sağlayarak, hemen veya başabaş noktası güvence altına alındıktan sonra etkinleştirilecek şekilde yapılandırılabilir. Tüm değişiklikler, broker reddi önlemek için MT4 için optimize edilmiş dondurma seviyesi korumalarını içerir.





Dinamik Pozisyon Boyutu Belirleme:

Risk yönetimi, hesap bakiyesi, risk yüzdesi ve stop loss mesafesine dayalı otomatik lot hesaplaması ile entegre edilmiştir. Sistem, GOLD, majör forex çiftleri ve egzotik para birimleri dahil olmak üzere farklı enstrüman özelliklerini hesaba katarak tüm piyasalarda uygun pozisyon boyutu belirlemeyi sağlar.





Çift Çalışma Modu:

- Otomatik Haber Modu: Ekonomik takvimleri otomatik olarak izler ve planlanan olaylar etrafında işlemler gerçekleştirir.

- Manuel Mod: Test veya özel işlem programları için manuel zaman belirleme imkanı sunar.





Teknik Özellikler:

- Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır

- GOLD, EUR/USD, GBP/USD ve diğer majör çiftler için optimize edilmiştir

- Hesap durumunu ve yaklaşan haber olaylarını gösteren kapsamlı bir gösterge paneli içerir

- Güvenilir emir değişiklikleri için Hata 145/10015 koruması uygular

- Çoklu grafik dağıtımı için sihirli sayı sistemi





Risk Yönetimi Özellikleri:

- Yapılandırılabilir stop loss ve take profit seviyeleri

- Maksimum marj kullanım limitleri

- Acil kapatma işlevi

- Hedge pozisyonlarını önlemek için zıt emir kaldırma

- Broker uyumluluğu için minimum mesafe kontrolleri





Yapılandırma Gereksinimleri:

WebRequest aşağıdaki URL'ler için etkinleştirilmelidir:









ÖNEMLİ YASAL UYARI

Ticaret, önemli ölçüde kayıp riski içerir. Bu EA, haber ticareti dinamiklerini ve ilgili riskleri anlayan deneyimli tüccarlar için tasarlanmıştır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı kullanıma geçmeden önce her zaman demo hesabında kapsamlı bir şekilde test edin. Geliştirici, ticaret kayıpları için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Uygun risk yönetimi kullanın ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla risk almayın.





Önerilen Ayarlar:

- Minimum hesap bakiyesi: 500 USD

- İşlem başına risk: %0,5-1,5

- Zararı durdur: Enstrümana bağlı olarak 30-50 pip

- M5 zaman diliminde en iyi performans

- Önemli ekonomik verilerin açıklanması sırasında haber ticareti için en uygun





Velocity Event Driven Scalper, hız, hassasiyet ve risk kontrolünü kapsamlı bir otomatik ticaret çözümünde birleştiren, haber ticareti algoritmalarında yıllarca süren geliştirme çalışmalarının sonucudur.