Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - Système professionnel de trading basé sur l'actualité


Avant d'ajouter « Velocity EDS » au graphique en direct, n'oubliez pas d'activer le « Mode Auto News » !



Velocity EDS est un système de trading algorithmique avancé conçu pour tirer parti des événements économiques et des communiqués de presse à fort impact. Cet EA met en œuvre des stratégies d'entrée et de sortie sophistiquées spécialement conçues pour les conditions de marché volatiles qui surviennent autour des annonces importantes.



Stratégie axée sur l'actualité :

L'EA fonctionne en surveillant les calendriers économiques et en exécutant des transactions en fonction des événements d'actualité à fort impact prévus. Il récupère automatiquement les données provenant de plusieurs sources fiables, notamment ForexFactory et Myfxbook, garantissant ainsi une couverture complète des annonces susceptibles d'influencer le marché. Le système peut être configuré pour suivre des devises spécifiques (USD, EUR, GBP, JPY) ou surveiller simultanément toutes les paires principales.


Algorithme d'entrée professionnel :

Velocity EDS utilise une stratégie à double ordre en attente avec des contrôles de timing précis. Les ordres sont placés dans une fenêtre configurable avant la publication des actualités, avec des ajustements automatiques en fonction des conditions du marché. Le système calcule les points d'entrée optimaux en tenant compte de la volatilité actuelle, des niveaux de stop et des exigences des courtiers afin de maximiser la probabilité d'exécution tout en maintenant le contrôle des risques.


Gestion avancée des sorties :

L'EA dispose de plusieurs mécanismes de sortie, notamment la protection du seuil de rentabilité, les stops suiveurs et les objectifs de profit dynamiques. Le stop suiveur peut être configuré pour s'activer immédiatement ou après que le seuil de rentabilité ait été atteint, offrant ainsi une flexibilité en fonction de votre tolérance au risque. Toutes les modifications incluent des protections de niveau de gel optimisées pour MT4 afin d'éviter les rejets des courtiers.


Dimensionnement dynamique des positions :

La gestion des risques est intégrée grâce au calcul automatique des lots en fonction du solde du compte, du pourcentage de risque et de la distance du stop loss. Le système tient compte des différentes spécifications des instruments, notamment l'OR, les principales paires de devises et les devises exotiques, garantissant ainsi un dimensionnement approprié des positions sur tous les marchés.


Deux modes de fonctionnement :

- Mode Auto News : surveille automatiquement les calendriers économiques et place des transactions autour des événements programmés

- Mode manuel : permet de spécifier manuellement l'heure pour les tests ou les calendriers de trading personnalisés


Spécifications techniques :

- Fonctionne sur toutes les périodes et tous les symboles

- Optimisé pour l'OR, l'EUR/USD, le GBP/USD et d'autres paires majeures

- Comprend un tableau de bord complet affichant l'état du compte et les événements d'actualité à venir

- Implémente la protection contre les erreurs 145/10015 pour des modifications fiables des ordres

- Système de numéros magiques pour le déploiement multi-graphiques


Fonctionnalités de gestion des risques :

- Niveaux de stop loss et de take profit configurables

- Limites d'utilisation maximale de la marge

- Fonctionnalité d'arrêt d'urgence

- Suppression des ordres opposés pour éviter les positions de couverture

- Contrôles de distance minimale pour la conformité des courtiers


Configuration requise :

WebRequest doit être activé pour les URL suivantes :


https://nfs.faireconomy.media


AVERTISSEMENT IMPORTANT

Le trading comporte un risque important de perte. Cet EA est conçu pour les traders expérimentés qui comprennent la dynamique du trading sur l'actualité et les risques associés. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours minutieusement sur un compte démo avant de passer en live. Le développeur n'assume aucune responsabilité pour les pertes de trading. Utilisez une gestion des risques appropriée et ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.


Paramètres recommandés :

- Solde minimum du compte : 500 USD

- Risque par transaction : 0,5-1,5 %

- Stop loss : 30-50 pips selon l'instrument

- Meilleures performances sur la période M5

- Optimal pour le trading sur l'actualité lors des publications économiques majeures


Le Velocity Event Driven Scalper est le fruit de plusieurs années de développement d'algorithmes de trading sur l'actualité, combinant vitesse, précision et contrôle des risques dans une solution de trading automatisée complète.


