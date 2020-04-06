Velocity EDS MT4
- Experts
- Burak Baltaci
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 10
VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - Sistema professionale di trading basato sulle notizie
Prima di aggiungere “Velocity EDS” al grafico live, non dimenticare di abilitare la “Modalità notizie automatica”!
Velocity EDS è un sistema di trading algoritmico avanzato progettato per trarre vantaggio da eventi economici e notizie di grande impatto. Questo EA implementa sofisticate strategie di ingresso e uscita specificamente progettate per le condizioni di mercato volatili che si verificano in occasione di annunci importanti.
Strategia basata sulle notizie:
L'EA opera monitorando i calendari economici ed eseguendo operazioni basate su eventi di grande impatto previsti. Recupera automaticamente i dati da più fonti affidabili, tra cui ForexFactory e Myfxbook, garantendo una copertura completa degli annunci che influenzano il mercato. Il sistema può essere configurato per tracciare valute specifiche (USD, EUR, GBP, JPY) o monitorare contemporaneamente tutte le principali coppie.
Algoritmo di ingresso professionale:
Velocity EDS impiega una strategia a doppio ordine in sospeso con controlli temporali precisi. Gli ordini vengono inseriti all'interno di una finestra configurabile prima dei comunicati stampa, con adeguamenti automatici basati sulle condizioni di mercato. Il sistema calcola i punti di ingresso ottimali tenendo conto della volatilità attuale, dei livelli di stop e dei requisiti del broker per massimizzare la probabilità di esecuzione mantenendo il controllo del rischio.
Gestione avanzata dell'uscita:
L'EA dispone di molteplici meccanismi di uscita, tra cui protezione dal break-even, trailing stop e obiettivi di profitto dinamici. Il trailing stop può essere configurato per attivarsi immediatamente o dopo aver raggiunto il break-even, offrendo flessibilità in base alla propria tolleranza al rischio. Tutte le modifiche includono protezioni di livello di congelamento ottimizzate per MT4 per evitare il rifiuto da parte del broker.
Dimensionamento dinamico delle posizioni:
La gestione del rischio è integrata attraverso il calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto, alla percentuale di rischio e alla distanza dello stop loss. Il sistema tiene conto delle diverse specifiche degli strumenti, tra cui GOLD, le principali coppie forex e le valute esotiche, garantendo un dimensionamento adeguato delle posizioni su tutti i mercati.
Doppia modalità di funzionamento:
- Modalità Auto News: monitora automaticamente i calendari economici ed effettua operazioni in base agli eventi in programma
- Modalità manuale: consente la specificazione manuale dell'ora per i test o i programmi di trading personalizzati
Specifiche tecniche:
- Funziona su tutti i timeframe e simboli
- Ottimizzato per GOLD, EUR/USD, GBP/USD e altre coppie principali
- Include un dashboard completo che mostra lo stato del conto e i prossimi eventi di attualità
- Implementa la protezione dall'errore 145/10015 per modifiche affidabili degli ordini
- Sistema di numeri magici per l'implementazione multi-grafico
Funzionalità di gestione del rischio:
- Livelli di stop loss e take profit configurabili
- Limiti massimi di utilizzo del margine
- Funzionalità di arresto di emergenza
- Rimozione degli ordini opposti per impedire posizioni di copertura
- Controlli della distanza minima per la conformità del broker
Requisiti di configurazione:
WebRequest deve essere abilitato per i seguenti URL:
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ IMPORTANTE
Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo EA è progettato per trader esperti che comprendono le dinamiche del trading basato sulle notizie e i rischi associati. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Effettuare sempre test approfonditi su un conto demo prima dell'implementazione live. Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per le perdite di trading. Utilizzare una gestione del rischio adeguata e non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere.
Impostazioni consigliate:
- Saldo minimo del conto: 500 USD
- Rischio per operazione: 0,5-1,5%
- Stop loss: 30-50 pip a seconda dello strumento
- Prestazioni ottimali su timeframe M5
- Ottimale per il trading basato sulle notizie durante le principali pubblicazioni economiche
Velocity Event Driven Scalper rappresenta anni di sviluppo di algoritmi di trading basati sulle notizie, combinando velocità, precisione e controllo del rischio in una soluzione di trading automatizzata completa.