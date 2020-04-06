Hallo zusammen. Bevor ich den Smart EA 8aLt4 vorstelle, möchte ich eine kurze und wichtige Anmerkung machen!!!

Dieser EA arbeitet, indem er Signale direkt von meinem Indikator namens "All in One Screen" zu 100% erhält.



Zugang zu meinem "All in One Screen" Indikator, den ich 100% kostenlos zur Verfügung stelle, finden Sie hier >>> All in One Screen <<<















8aLt4 Smart Trading System





All in One Indikator + Smart EA Integration

🎯 Strategie-Modi

Modus Beschreibung Risikoniveau

Konservativ Alle Signale müssen kompatibel sein Niedrig

Ausgewogen 70% der Hauptsignale sind ausreichend Mittel

Aggressiv MTF oder Signalstärke ist ausreichend Hoch

Scalper Schnelle Trades, niedrige Schwelle Sehr hoch

Swing Starke Trends, langfristig Niedrig





💰 Lot-Berechnung

Festes Lot: Manuell festgelegtes festes Lot (z. B. 0,01)

Risikoprozentsatz: % des Kontosaldos (z. B. 1%)

ATR-basiert: Dynamisch basierend auf der ATR-Volatilität

🎯 Signalquellen

Wählen Sie die Signale aus, die Sie aktivieren möchten:





✅ Multi Timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4) ✅ Signalstärke (Buy% und Sell%) ✅ Ichimoku (Tenkan/Kijun Cross, Kumo) ✅ Stochastik (überverkauft/überkauft) ✅ Bollinger Bänder ✅ Donchian Channel ✅ Orderblöcke ✅ Fair Value Gaps ✅ Fibonacci Levels ✅ ATR Volatilität





🛑 Stop-Loss-Optionen

Modus Beschreibung

Fixed Pip Der von Ihnen angegebene Pip-Abstand

ATR-Multiplikator ATR × Multiplikator (z. B. 2×ATR)

Orderblock Das nächstgelegene Orderblock-Level

Fibonacci Die nächstgelegene Fibonacci-Stufe

Donchian Donchian-Band-Ebene

Prozentsatz Prozentsatz des Kurses





🎯 Gewinnmitnahme Optionen

Modus Beschreibung

Fester Pip Pip-Abstand, den Sie einstellen

ATR-Multiplikator ATR × Multiplikator (z. B. 3×ATR)

Risiko/Ertrag SL-Abstand × R:R-Verhältnis

Fibonacci Nächstes Fibonacci-Niveau

Donchian Donchian-Band-Ebene

Prozentsatz Prozentsatz des Preises

Teilweise TP 3-stufige schrittweise Gewinnmitnahme





🔄 Nachlaufender Stopp

Keine: Keinen Trailing-Stop verwenden

Fester Pip: Fester Pip-Abstand

ATR-abhängig: Dynamisch auf Basis der ATR

Break-Even: Ziehen bis zum Break Even bei festgelegtem Gewinn





🎮 Verwendungsbeispiele

Beispiel 1: Konservative Strategie

Strategie: Konservativ Signalstärke: ✅ Min 70% Multi Timeframe: ✅ Min 5/6 TF Ichimoku: ✅ Stochastic: ✅ Bollinger: ✅ ATR Volatilität: ✅ 0.5%-2.0% SL Modus: ATR-Multiplikator (2×) TP-Modus: Risiko/Belohnung (1:2) Trailing: Break Even (20 Pips) Max Position: 1 Tag Maximale Trades: 5





Ergebnis: Der sicherste Modus, alle Signale müssen konsistent sein





Beispiel 2: Aggressive Strategie

Strategie: Aggressiv Signalstärke: ✅ Min 60% Multi Timeframe: ✅ Min 4/6 TF Andere Indikatoren: ❌ SL-Modus: ATR-Multiplikator (1,5×) TP-Modus: ATR Multiplikator (2×) Trailing: Fester Pip (15) Max Position: 3 Täglich Max Trade: 20





Ergebnis: Schnelle Trades, mehr Möglichkeiten





Beispiel 3: Scalper-Strategie

Strategie: Scalper Signalstärke: ✅ Min 55% ATR Volatilität: ✅ Min 0.3% SL Modus: Fester Pip (20) TP-Modus: Fester Pip (30) Trailing: Keine Max Position: 1 Täglich Max Trade: 50 Zeitfilter: 08:00-20:00





Ergebnis: Kurzfristig, schneller Einstieg/Ausstieg









📈 Tipps zur Performance

✅ Empfehlungen

Backtest: Testen Sie es im Strategietester

Demo-Konto: Testen Sie die Strategie vor dem Live-Handel auf einem Demokonto.

Kleine Lots: Beginnen Sie zunächst mit kleinen Lots

Risiko-Management: Nutzen Sie immer das tägliche Maximalverlustlimit

Volatilitätsverfolgung: Der ATR-Filter ist wichtig; handeln Sie nicht bei sehr niedriger/hoher Volatilität

⚠️ Zu beachtende Dinge

Nachrichtenzeiten: Stoppen Sie den EA während wichtiger Wirtschaftsnachrichten

Spread: Seien Sie vorsichtig mit Symbolen mit hohen Spreads

Ausrutscher: Slippage kann in schnellen Märkten auftreten

VPS-Empfehlung: Verwenden Sie einen VPS für den 24/7-Betrieb

📞 Unterstützung und Updates

⚖️ Rechtlicher Hinweis

WARNUNG: Dieser EA führt einen automatisierten Handel durch. Der Forex/CFD-Handel birgt ein hohes Risiko und Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren. Bevor Sie den EA benutzen:





✅ Testen Sie ihn auf einem Demokonto

✅ Verstehen Sie die Regeln des Risikomanagements

✅ Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren

Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die aus der Nutzung des EAs resultieren.













🎓 Hinweise

Dieses System ist eine umfassende Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde. Für erfolgreiche Ergebnisse:





Testen Sie jeden Strategiemodus separat

Finden Sie Inputs, die zu Ihrem Handelsstil passen

Verlassen Sie sich nicht auf Backtest-Ergebnisse, sondern führen Sie Vorwärtstests durch

Halten Sie sich strikt an die Regeln des Risikomanagements

8aLt4 - Professionelle Handelslösungen 🚀









