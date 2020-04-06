Smart EA 8aLt4
- Experten
- Burak Baltaci
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Hallo zusammen.
Bevor ich den Smart EA 8aLt4 vorstelle, möchte ich eine kurze und wichtige Anmerkung machen!!!
Dieser EA arbeitet, indem er Signale direkt von meinem Indikator namens "All in One Screen" zu 100% erhält.
Zugang zu meinem "All in One Screen" Indikator, den ich 100% kostenlos zur Verfügung stelle, finden Sie hier >>> All in One Screen <<<
8aLt4 Smart Trading System
All in One Indikator + Smart EA Integration
🎯 Strategie-Modi
Modus Beschreibung Risikoniveau
Konservativ Alle Signale müssen kompatibel sein Niedrig
Ausgewogen 70% der Hauptsignale sind ausreichend Mittel
Aggressiv MTF oder Signalstärke ist ausreichend Hoch
Scalper Schnelle Trades, niedrige Schwelle Sehr hoch
Swing Starke Trends, langfristig Niedrig
💰 Lot-Berechnung
Festes Lot: Manuell festgelegtes festes Lot (z. B. 0,01)
Risikoprozentsatz: % des Kontosaldos (z. B. 1%)
ATR-basiert: Dynamisch basierend auf der ATR-Volatilität
🎯 Signalquellen
Wählen Sie die Signale aus, die Sie aktivieren möchten:
✅ Multi Timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4) ✅ Signalstärke (Buy% und Sell%) ✅ Ichimoku (Tenkan/Kijun Cross, Kumo) ✅ Stochastik (überverkauft/überkauft) ✅ Bollinger Bänder ✅ Donchian Channel ✅ Orderblöcke ✅ Fair Value Gaps ✅ Fibonacci Levels ✅ ATR Volatilität
🛑 Stop-Loss-Optionen
Modus Beschreibung
Fixed Pip Der von Ihnen angegebene Pip-Abstand
ATR-Multiplikator ATR × Multiplikator (z. B. 2×ATR)
Orderblock Das nächstgelegene Orderblock-Level
Fibonacci Die nächstgelegene Fibonacci-Stufe
Donchian Donchian-Band-Ebene
Prozentsatz Prozentsatz des Kurses
🎯 Gewinnmitnahme Optionen
Modus Beschreibung
Fester Pip Pip-Abstand, den Sie einstellen
ATR-Multiplikator ATR × Multiplikator (z. B. 3×ATR)
Risiko/Ertrag SL-Abstand × R:R-Verhältnis
Fibonacci Nächstes Fibonacci-Niveau
Donchian Donchian-Band-Ebene
Prozentsatz Prozentsatz des Preises
Teilweise TP 3-stufige schrittweise Gewinnmitnahme
🔄 Nachlaufender Stopp
Keine: Keinen Trailing-Stop verwenden
Fester Pip: Fester Pip-Abstand
ATR-abhängig: Dynamisch auf Basis der ATR
Break-Even: Ziehen bis zum Break Even bei festgelegtem Gewinn
🎮 Verwendungsbeispiele
Beispiel 1: Konservative Strategie
Strategie: Konservativ Signalstärke: ✅ Min 70% Multi Timeframe: ✅ Min 5/6 TF Ichimoku: ✅ Stochastic: ✅ Bollinger: ✅ ATR Volatilität: ✅ 0.5%-2.0% SL Modus: ATR-Multiplikator (2×) TP-Modus: Risiko/Belohnung (1:2) Trailing: Break Even (20 Pips) Max Position: 1 Tag Maximale Trades: 5
Ergebnis: Der sicherste Modus, alle Signale müssen konsistent sein
Beispiel 2: Aggressive Strategie
Strategie: Aggressiv Signalstärke: ✅ Min 60% Multi Timeframe: ✅ Min 4/6 TF Andere Indikatoren: ❌ SL-Modus: ATR-Multiplikator (1,5×) TP-Modus: ATR Multiplikator (2×) Trailing: Fester Pip (15) Max Position: 3 Täglich Max Trade: 20
Ergebnis: Schnelle Trades, mehr Möglichkeiten
Beispiel 3: Scalper-Strategie
Strategie: Scalper Signalstärke: ✅ Min 55% ATR Volatilität: ✅ Min 0.3% SL Modus: Fester Pip (20) TP-Modus: Fester Pip (30) Trailing: Keine Max Position: 1 Täglich Max Trade: 50 Zeitfilter: 08:00-20:00
Ergebnis: Kurzfristig, schneller Einstieg/Ausstieg
📈 Tipps zur Performance
✅ Empfehlungen
Backtest: Testen Sie es im Strategietester
Demo-Konto: Testen Sie die Strategie vor dem Live-Handel auf einem Demokonto.
Kleine Lots: Beginnen Sie zunächst mit kleinen Lots
Risiko-Management: Nutzen Sie immer das tägliche Maximalverlustlimit
Volatilitätsverfolgung: Der ATR-Filter ist wichtig; handeln Sie nicht bei sehr niedriger/hoher Volatilität
⚠️ Zu beachtende Dinge
Nachrichtenzeiten: Stoppen Sie den EA während wichtiger Wirtschaftsnachrichten
Spread: Seien Sie vorsichtig mit Symbolen mit hohen Spreads
Ausrutscher: Slippage kann in schnellen Märkten auftreten
VPS-Empfehlung: Verwenden Sie einen VPS für den 24/7-Betrieb
📞 Unterstützung und Updates
🌐 Website: https://www.mql5.com/tr/users/8alt4/seller
📧 Kontakt: Senden Sie eine Nachricht über das MQL5-Profil
🔄 Aktualisierungen: Automatisch vom MQL5-Markt
⚖️ Rechtlicher Hinweis
WARNUNG: Dieser EA führt einen automatisierten Handel durch. Der Forex/CFD-Handel birgt ein hohes Risiko und Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren. Bevor Sie den EA benutzen:
✅ Testen Sie ihn auf einem Demokonto
✅ Verstehen Sie die Regeln des Risikomanagements
✅ Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren
Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die aus der Nutzung des EAs resultieren.
🎓 Hinweise
Dieses System ist eine umfassende Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde. Für erfolgreiche Ergebnisse:
Testen Sie jeden Strategiemodus separat
Finden Sie Inputs, die zu Ihrem Handelsstil passen
Verlassen Sie sich nicht auf Backtest-Ergebnisse, sondern führen Sie Vorwärtstests durch
Halten Sie sich strikt an die Regeln des Risikomanagements
8aLt4 - Professionelle Handelslösungen 🚀
