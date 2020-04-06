Baba Vanga SS
- Experten
- Burak Baltaci
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 7
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor
Empfohlenes Paar: XAUUSD
Empfohlener Zeitrahmen: M5 / M15
Allgemeine Eigenschaften:
Dieser EA ist ein intelligenter Scalping-Roboter, der automatisierten Handel durchführt. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche zeigt er Ihre Kontoinformationen und Rentabilitätsdaten in Echtzeit auf dem Chart an.
Hauptmerkmale:
✅ Risikomanagement: Automatische Losberechnung auf der Grundlage Ihres Kontostands
✅ Zeitliche Kontrolle: Handeln Sie nur zu den von Ihnen festgelegten Zeiten
✅ Spread-Schutz: Verhindert die Eröffnung von Geschäften mit hohen Spreads durch ein maximales Spread-Limit
✅ Trailing Stop: Verfolgt automatisch Ihre profitablen Trades
✅ Gewinnziel: Schließt alle Positionen, wenn ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht wird
✅ Rastersystem: Kann zusätzliche Positionen in bestimmten Pip-Intervallen öffnen
✅ Info-Panel: Live-Kontoinformationen und Profitabilitätsstatistiken auf dem Chart
Informationen, die auf dem Dashboard angezeigt werden:
Mindest-Stopp-Level
Aktueller Gewinn in Prozent
Kontostand und Eigenkapital
Gewinn pro Währungspaar
Gesamtgewinn
Täglicher Gewinn
Gewinn von gestern
Wöchentlicher Gewinn
Monatlicher Gewinn
Einstellbare Parameter:
Risiko-Prozentsatz
Take-Profit-Niveau
Trailing Stop Abstand und Startniveau
Zeitintervall für den Handel
Maximaler Spread-Grenzwert
Pip-Abstand des Gittersystems
Sicherheit:
Ausreichender Saldo-Check
Kontonummern-Sperre (optional)
Demokonto-Beschränkung (optional)
Dieser EA ist ein Scalping-Roboter, der mit professionellen Risikomanagement-Tools ausgestattet ist und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.
⚠️ RECHTLICHE HINWEISE UND RISIKOAUFKLÄRUNG
Wichtige Warnungen:
🔴 Warnung vor hohem Risiko: Der Forex- und CFD-Handel birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht das Risiko, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.
🔴 Vergangene Performance ist keine Garantie: Die bisherigen Testergebnisse oder die Leistung des Demokontos dieses EA sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Ergebnisse können in realen Konten variieren.
🔴 Keine Finanzberatung: Diese Software ist keine Anlageberatung und stellt keine Garantie dar. Schätzen Sie Ihre eigene Risikotoleranz ein und lassen Sie sich bei Bedarf von einem Finanzprofi beraten.
🔴 Verantwortung des Benutzers: Der Benutzer ist verantwortlich für alle mit diesem EA getätigten Geschäfte und alle daraus resultierenden Gewinne/Verluste. Der EA-Entwickler kann nicht für etwaige Verluste haftbar gemacht werden.
🔴 Testen und Optimieren: Testen Sie den EA unbedingt auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Beobachten Sie das Verhalten des EAs unter verschiedenen Marktbedingungen und passen Sie ihn an Ihre eigenen Risikoparameter an.
🔴 Broker-Kompatibilität: Die Leistung des EA kann je nach den Bedingungen des Brokers (Spread, Kommission, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit) variieren.
🔴 Internet- und technische Risiken: Unterbrechungen der Internetverbindung, VPS-Ausfälle oder Plattformprobleme können dazu führen, dass der EA nicht ordnungsgemäß funktioniert, was zu Verlusten führen kann.
Durch die Nutzung dieses EA akzeptieren Sie die oben genannten Risiken.
📌 Empfehlung: Wenn Sie diesen EA zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie mit niedrigen Risikoparametern und beobachten Sie die Marktbedingungen genau.