Baba Vanga SS

Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor

Empfohlenes Paar: XAUUSD Empfohlener Zeitrahmen: M5 / M15

Allgemeine Eigenschaften:





Dieser EA ist ein intelligenter Scalping-Roboter, der automatisierten Handel durchführt. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche zeigt er Ihre Kontoinformationen und Rentabilitätsdaten in Echtzeit auf dem Chart an.





Hauptmerkmale:





✅ Risikomanagement: Automatische Losberechnung auf der Grundlage Ihres Kontostands

✅ Zeitliche Kontrolle: Handeln Sie nur zu den von Ihnen festgelegten Zeiten

✅ Spread-Schutz: Verhindert die Eröffnung von Geschäften mit hohen Spreads durch ein maximales Spread-Limit

✅ Trailing Stop: Verfolgt automatisch Ihre profitablen Trades

✅ Gewinnziel: Schließt alle Positionen, wenn ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht wird

✅ Rastersystem: Kann zusätzliche Positionen in bestimmten Pip-Intervallen öffnen

✅ Info-Panel: Live-Kontoinformationen und Profitabilitätsstatistiken auf dem Chart













Informationen, die auf dem Dashboard angezeigt werden:



Mindest-Stopp-Level

Aktueller Gewinn in Prozent

Kontostand und Eigenkapital

Gewinn pro Währungspaar

Gesamtgewinn

Täglicher Gewinn

Gewinn von gestern

Wöchentlicher Gewinn

Monatlicher Gewinn

Einstellbare Parameter:





Risiko-Prozentsatz

Take-Profit-Niveau

Trailing Stop Abstand und Startniveau

Zeitintervall für den Handel

Maximaler Spread-Grenzwert

Pip-Abstand des Gittersystems

Sicherheit:





Ausreichender Saldo-Check

Kontonummern-Sperre (optional)

Demokonto-Beschränkung (optional)

Dieser EA ist ein Scalping-Roboter, der mit professionellen Risikomanagement-Tools ausgestattet ist und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.









⚠️ RECHTLICHE HINWEISE UND RISIKOAUFKLÄRUNG

Wichtige Warnungen:

🔴 Warnung vor hohem Risiko: Der Forex- und CFD-Handel birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht das Risiko, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.

🔴 Vergangene Performance ist keine Garantie: Die bisherigen Testergebnisse oder die Leistung des Demokontos dieses EA sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Ergebnisse können in realen Konten variieren.

🔴 Keine Finanzberatung: Diese Software ist keine Anlageberatung und stellt keine Garantie dar. Schätzen Sie Ihre eigene Risikotoleranz ein und lassen Sie sich bei Bedarf von einem Finanzprofi beraten.

🔴 Verantwortung des Benutzers: Der Benutzer ist verantwortlich für alle mit diesem EA getätigten Geschäfte und alle daraus resultierenden Gewinne/Verluste. Der EA-Entwickler kann nicht für etwaige Verluste haftbar gemacht werden.

🔴 Testen und Optimieren: Testen Sie den EA unbedingt auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Beobachten Sie das Verhalten des EAs unter verschiedenen Marktbedingungen und passen Sie ihn an Ihre eigenen Risikoparameter an.

🔴 Broker-Kompatibilität: Die Leistung des EA kann je nach den Bedingungen des Brokers (Spread, Kommission, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit) variieren.

🔴 Internet- und technische Risiken: Unterbrechungen der Internetverbindung, VPS-Ausfälle oder Plattformprobleme können dazu führen, dass der EA nicht ordnungsgemäß funktioniert, was zu Verlusten führen kann.

Durch die Nutzung dieses EA akzeptieren Sie die oben genannten Risiken.

📌 Empfehlung: Wenn Sie diesen EA zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie mit niedrigen Risikoparametern und beobachten Sie die Marktbedingungen genau.



