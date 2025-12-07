TrendBite MT4

3

 TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator

Entwickler: 8aLt4

Version: 1.5

Plattform: MetaTrader 4


 Überblick

TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.


 Hauptmerkmale

 Trenderkennung

Automatische Trendanalyse: Erkennt sofortige Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Markt.

Basierend auf Bollinger-Bändern: Berechnungssystem, das auf einem zuverlässigen mathematischen Modell basiert.

Visuelle Klarheit: Zeigt den Trendstatus deutlich mit grünen (Aufwärts) und gelben (Abwärts) Histogrammbalken an.

 Kauf- und Verkaufssignale

Grüne Pfeile (↑): Zeigen Kaufgelegenheiten an.

Rote Pfeile (↓): Zeigen Verkaufsgelegenheiten an.

Klare Visualisierung: Dank der Trendlinien können Sie die Position leicht verfolgen.

Histogramm-Anzeige: Möglichkeit zur visuellen Bewertung der Trendstärke.

 Warnsystem

Akustische Warnung: Automatische Benachrichtigung bei neuen Signalen.

E-Mail-Unterstützung: Funktion zum Empfang kritischer Signale per E-Mail

Detaillierte Informationen: Preisniveau und Handelsempfehlung bei jeder Warnung

 Benutzerfreundliche Oberfläche

Automatisches Schließen des Rasters: Das Raster wird automatisch geschlossen, um eine übersichtlichere Darstellung des Diagramms zu ermöglichen

Anpassbares Zickzackmuster: Trendlinien können nach Belieben ein- und ausgeblendet werden



 Parameter

SignalPeriod (Standard: 15)

Signalberechnungszeitraum

Höherer Wert = Weniger, aber zuverlässigere Signale

Niedrigerer Wert = Mehr, aber empfindlichere Signale

ArrowPeriod (Standard: 2)

Empfindlichkeitsstufe der Pfeile

Beeinflusst die Bollinger-Bandbreite

ShowZigZag (Standard: false)

Zeigt/verbirgt Trendlinien

true = Weiße Trendlinien werden angezeigt

false = Nur Pfeile und Histogramme werden angezeigt

AlertON (Standard: true)

Aktiviert/deaktiviert akustische Warnungen

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein neues Signal eingeht

Email (Standard: false)

Aktiviert/deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen

E-Mail-Einstellungen müssen in MetaTrader vorgenommen werden



 Wie wird es verwendet?

1. Kaufstrategie

 Wenn ein grüner Pfeil erscheint → Kaufgelegenheit

 Wenn das grüne Histogramm steigt → Der Aufwärtstrend verstärkt sich

 Wenn die weiße Trendlinie (bei aktiviertem ZigZag) nach oben zeigt → Der Trend hält an

2. Verkaufsstrategie

 Wenn ein roter Pfeil erscheint → Verkaufschance

 Wenn das rote Histogramm steigt → Der Abwärtstrend verstärkt sich

 Wenn die weiße Trendlinie (bei aktivem ZigZag) nach unten zeigt → Der Trend hält an

3. Risikomanagement

Verwenden Sie immer Stop-Loss

Bestätigen Sie die Signale mit anderen Indikatoren

Seien Sie in Zeiten hoher Volatilität vorsichtig

Halten Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis bei 1:2 oder höher

 Tipps zur Verwendung

 Beste Zeitintervalle: Optimiert für H1-, H4- und Tagescharts.

 Kompatible Märkte: Kann auf den Devisen-, Kryptowährungs-, Aktien- und Rohstoffmärkten verwendet werden.

 Demokonto: Testen Sie den Indikator auf einem Demokonto, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen.

 Backtest: Überprüfen Sie die Performance anhand historischer Daten.


 Wichtige Hinweise

Dieser Indikator garantiert keine 100%ige Genauigkeit.

Nicht jedes Signal führt zu Gewinnen, Verluste sind normal.

Risikomanagement sollte immer Vorrang haben.

Marktnachrichten und Wirtschaftsdaten sollten berücksichtigt werden.

Kombinieren Sie ihn mit Ihrer eigenen Handelsstrategie.





 Vorteile

 Einfache Einrichtung und Verwendung

 Übersichtliches und professionelles Erscheinungsbild

 Echtzeit-Signalerzeugung

 Flexible Parametereinstellungen

 Geringer Systemressourcenverbrauch

 Kompatibel mit allen MetaTrader 4-Brokern




Bewertungen 2
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.24 18:57 
 

WARNING: DO NOT buy anything from this seller. It is a complete scam. I rented the 'Swing Trade Concept' and the product is absolutely useless. The support is the worst I have ever experienced on MQL5. To make matters worse, he deleted the original product and republished it specifically to wipe out my negative review. Save your money and stay away. You have been warned.

Burak Baltaci
2222
Antwort vom Entwickler Burak Baltaci 2025.12.26 15:52
I'm responding with a video, you schizophrenic man. Stop making stupid, nonsensical comments and feel a little shame! https://www.mql5.com/tr/market/product/157648/comments#comment_58810206
Antwort auf eine Rezension