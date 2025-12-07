TrendBite MT4
- Indikatoren
- Burak Baltaci
- Version: 1.50
TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator
Entwickler: 8aLt4
Version: 1.5
Plattform: MetaTrader 4
Überblick
TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.
Hauptmerkmale
Trenderkennung
Automatische Trendanalyse: Erkennt sofortige Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Markt.
Basierend auf Bollinger-Bändern: Berechnungssystem, das auf einem zuverlässigen mathematischen Modell basiert.
Visuelle Klarheit: Zeigt den Trendstatus deutlich mit grünen (Aufwärts) und gelben (Abwärts) Histogrammbalken an.
Kauf- und Verkaufssignale
Grüne Pfeile (↑): Zeigen Kaufgelegenheiten an.
Rote Pfeile (↓): Zeigen Verkaufsgelegenheiten an.
Klare Visualisierung: Dank der Trendlinien können Sie die Position leicht verfolgen.
Histogramm-Anzeige: Möglichkeit zur visuellen Bewertung der Trendstärke.
Warnsystem
Akustische Warnung: Automatische Benachrichtigung bei neuen Signalen.
E-Mail-Unterstützung: Funktion zum Empfang kritischer Signale per E-Mail
Detaillierte Informationen: Preisniveau und Handelsempfehlung bei jeder Warnung
Benutzerfreundliche Oberfläche
Automatisches Schließen des Rasters: Das Raster wird automatisch geschlossen, um eine übersichtlichere Darstellung des Diagramms zu ermöglichen
Anpassbares Zickzackmuster: Trendlinien können nach Belieben ein- und ausgeblendet werden
Parameter
SignalPeriod (Standard: 15)
Signalberechnungszeitraum
Höherer Wert = Weniger, aber zuverlässigere Signale
Niedrigerer Wert = Mehr, aber empfindlichere Signale
ArrowPeriod (Standard: 2)
Empfindlichkeitsstufe der Pfeile
Beeinflusst die Bollinger-Bandbreite
ShowZigZag (Standard: false)
Zeigt/verbirgt Trendlinien
true = Weiße Trendlinien werden angezeigt
false = Nur Pfeile und Histogramme werden angezeigt
AlertON (Standard: true)
Aktiviert/deaktiviert akustische Warnungen
Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein neues Signal eingeht
Email (Standard: false)
Aktiviert/deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen
E-Mail-Einstellungen müssen in MetaTrader vorgenommen werden
Wie wird es verwendet?
1. Kaufstrategie
Wenn ein grüner Pfeil erscheint → Kaufgelegenheit
Wenn das grüne Histogramm steigt → Der Aufwärtstrend verstärkt sich
Wenn die weiße Trendlinie (bei aktiviertem ZigZag) nach oben zeigt → Der Trend hält an
2. Verkaufsstrategie
Wenn ein roter Pfeil erscheint → Verkaufschance
Wenn das rote Histogramm steigt → Der Abwärtstrend verstärkt sich
Wenn die weiße Trendlinie (bei aktivem ZigZag) nach unten zeigt → Der Trend hält an
3. Risikomanagement
Verwenden Sie immer Stop-Loss
Bestätigen Sie die Signale mit anderen Indikatoren
Seien Sie in Zeiten hoher Volatilität vorsichtig
Halten Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis bei 1:2 oder höher
Tipps zur Verwendung
Beste Zeitintervalle: Optimiert für H1-, H4- und Tagescharts.
Kompatible Märkte: Kann auf den Devisen-, Kryptowährungs-, Aktien- und Rohstoffmärkten verwendet werden.
Demokonto: Testen Sie den Indikator auf einem Demokonto, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen.
Backtest: Überprüfen Sie die Performance anhand historischer Daten.
Wichtige Hinweise
Dieser Indikator garantiert keine 100%ige Genauigkeit.
Nicht jedes Signal führt zu Gewinnen, Verluste sind normal.
Risikomanagement sollte immer Vorrang haben.
Marktnachrichten und Wirtschaftsdaten sollten berücksichtigt werden.
Kombinieren Sie ihn mit Ihrer eigenen Handelsstrategie.
Vorteile
Einfache Einrichtung und Verwendung
Übersichtliches und professionelles Erscheinungsbild
Echtzeit-Signalerzeugung
Flexible Parametereinstellungen
Geringer Systemressourcenverbrauch
Kompatibel mit allen MetaTrader 4-Brokern
