Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - Sistema profissional de negociação de notícias


Antes de adicionar o «Velocity EDS» ao gráfico ao vivo, não se esqueça de ativar o «Modo Auto News»!



O Velocity EDS é um sistema avançado de negociação algorítmica projetado para capitalizar eventos económicos de alto impacto e notícias divulgadas. Este EA implementa estratégias sofisticadas de entrada e saída, projetadas especificamente para condições de mercado voláteis que ocorrem em torno de anúncios importantes.



Estratégia orientada por notícias:

O EA opera monitorando calendários económicos e executando negociações com base em eventos noticiosos de alto impacto programados. Ele busca automaticamente dados de várias fontes confiáveis, incluindo ForexFactory e Myfxbook, garantindo uma cobertura abrangente de anúncios que movimentam o mercado. O sistema pode ser configurado para rastrear moedas específicas (USD, EUR, GBP, JPY) ou monitorar todos os principais pares simultaneamente.


Algoritmo de entrada profissional:

O Velocity EDS emprega uma estratégia de ordem pendente dupla com controlos de tempo precisos. As ordens são colocadas dentro de uma janela configurável antes dos comunicados de imprensa, com ajustes automáticos com base nas condições do mercado. O sistema calcula os pontos de entrada ideais considerando a volatilidade atual, os níveis de stop e os requisitos da corretora para maximizar a probabilidade de execução, mantendo o controlo de risco.


Gestão avançada de saída:

O EA apresenta vários mecanismos de saída, incluindo proteção de equilíbrio, stops móveis e metas de lucro dinâmicas. O stop móvel pode ser configurado para ativar imediatamente ou após o equilíbrio ser garantido, proporcionando flexibilidade com base na sua tolerância ao risco. Todas as modificações incluem proteções de nível de congelamento otimizadas para MT4 para evitar rejeições da corretora.


Dimensionamento dinâmico da posição:

A gestão de risco é integrada por meio do cálculo automático de lotes com base no saldo da conta, porcentagem de risco e distância do stop loss. O sistema leva em consideração diferentes especificações de instrumentos, incluindo OURO, principais pares de moedas e moedas exóticas, garantindo o dimensionamento adequado da posição em todos os mercados.


Modos de operação duplos:

- Modo Auto News: monitora automaticamente os calendários econômicos e realiza negociações em torno de eventos programados

- Modo Manual: permite a especificação manual do tempo para testes ou programações de negociação personalizadas


Especificações técnicas:

- Funciona em todos os intervalos de tempo e símbolos

- Otimizado para OURO, EUR/USD, GBP/USD e outros pares principais

- Inclui um painel abrangente que exibe o estado da conta e os próximos eventos noticiosos

- Implementa proteção contra o erro 145/10015 para modificações fiáveis de ordens

- Sistema de números mágicos para implementação em vários gráficos


Funcionalidades de gestão de risco:

- Níveis configuráveis de stop loss e take profit

- Limites máximos de utilização de margem

- Funcionalidade de encerramento de emergência

- Remoção de ordens opostas para evitar posições de cobertura

- Verificações de distância mínima para conformidade com a corretora


Requisitos de configuração:

O WebRequest deve estar ativado para os seguintes URLs:


https://nfs.faireconomy.media


AVISO IMPORTANTE

A negociação envolve um risco substancial de perda. Este EA foi concebido para negociadores experientes que compreendem a dinâmica da negociação de notícias e os riscos associados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Teste sempre exaustivamente numa conta demo antes da implementação ao vivo. O desenvolvedor não assume qualquer responsabilidade por perdas de negociação. Use uma gestão de risco adequada e nunca arrisque mais do que pode perder.


Configurações recomendadas:

- Saldo mínimo da conta: 500 USD

- Risco por negociação: 0,5-1,5%

- Stop loss: 30-50 pips, dependendo do instrumento

- Melhor desempenho no intervalo de tempo M5

- Ideal para negociação de notícias durante grandes divulgações económicas


O Velocity Event Driven Scalper representa anos de desenvolvimento em algoritmos de negociação de notícias, combinando velocidade, precisão e controlo de risco numa solução abrangente de negociação automatizada.


