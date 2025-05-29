MSB Robot MT5
- Experten
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 17 August 2025
- Aktivierungen: 12
MSB Robot – Ihr Intelligentes Tor zum Automatisierten Forex-Handel
MSB Robot ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der auf der leistungsstarken Signallogik des Market Structure Breakout (MSB) Indikators basiert – eines der beliebtesten und genauesten Tools zur Erkennung von Ausbruchsmöglichkeiten auf den Forex-Märkten. Dieser EA wurde entwickelt, um sichere Gewinne auf Basis genauer und qualifizierter MSB-Signale zu erzielen, mit einfacher Einrichtung und Nutzung im Pilotmodus, der es dem Trader ermöglicht, den EA vollständig im Autopilot laufen zu lassen und von den dynamischen Einstellungen zu profitieren, die vom EA verwaltet werden.
Wichtiger Hinweis zu meinem Konto-Flag
In meinem Profil wird derzeit ein vorübergehendes System-Flag angezeigt, das durch automatische Einschränkungen ausgelöst wurde, weil ich einigen Kunden mehrfach ähnliche Support-Nachrichten gesendet habe.
Bitte beachten Sie:
-
Dieses Flag hat keine Auswirkungen auf die Qualität, Zuverlässigkeit oder Leistung des Produkts.
-
Alle Updates, Verbesserungen und Fehlerbehebungen werden wie gewohnt fortgesetzt.
-
Sie können weiterhin Fragen stellen und Unterstützung direkt im Kommentarbereich des Produkts erhalten.
Wenn Sie die MT4-Plattform verwenden, ist die MT4-Version unter folgendem Link verfügbar:
Funktionen :
- Autopilot-Modus: Einfach aktivieren und handeln — keine Änderungen erforderlich
- Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN usw.)
- Beste Leistung auf XAUUSD,USDJPY (H1) — Weitere Paare werden in zukünftigen Updates hinzugefügt
- Basierend auf der bewährten Market Structure Breakout-Strategie
- Sicherheitsfunktionen enthalten: Equity Guard und Gap Guard schützen Ihr Kapital
- Genaue Handelsentries: Verwendet mehrere Filter (Gleitender Durchschnitt, Stochastik und Volumen)
- Anpassbare Oberfläche: Fortgeschrittene Benutzer können eigene Strategieeinstellungen erstellen
- Flexibles Risikomanagement: Wählen Sie zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Risiko — alles im Chart anpassbar
- Manueller Modus: Professionelle Trader können ihre eigene Konfiguration über die GUI im Chart testen
Empfehlung für den Start :
- Mindestkonto: $1000
- Hebel: 1:10 oder mehr
- Paar: XAUUSD,USDJPY
- Zeitrahmen: H1
- Modus: Pilot
- Kontotyp: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN
- Wenn Sie mit $100 handeln möchten, verwenden Sie ein Cent-Konto
Support :
- Bitte treten Sie unserem MQL5-Kanal bei, um weitere Tipps zu erhalten.
- Sobald Sie dieses Produkt gekauft haben, kontaktieren Sie mich im MQL-Messenger, ich beantworte jede Frage schnell.
- Vollständiger Benutzerleitfaden in 11 Sprachen verfügbar
Upgrade-Plan und Roadmap :
Alle Updates sind 100% kostenlos — selbst wenn Sie zum Einführungspreis von $199 gekauft haben, beinhalten die nächsten Updates:
- Weitere wichtige Forex-Paare für Multi-Symbol-Handel
- Unterstützung für niedrigere Zeitrahmen zur Erhöhung der Handelsfrequenz und Gewinne
Benutzerhandbuch und vollständige Produktbeschreibung:
Englisches Benutzerhandbuch:
Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍