MSB Robot MT5

MSB Robot – Ihr Intelligentes Tor zum Automatisierten Forex-Handel

MSB Robot ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der auf der leistungsstarken Signallogik des Market Structure Breakout (MSB) Indikators basiert – eines der beliebtesten und genauesten Tools zur Erkennung von Ausbruchsmöglichkeiten auf den Forex-Märkten. Dieser EA wurde entwickelt, um sichere Gewinne auf Basis genauer und qualifizierter MSB-Signale zu erzielen, mit einfacher Einrichtung und Nutzung im Pilotmodus, der es dem Trader ermöglicht, den EA vollständig im Autopilot laufen zu lassen und von den dynamischen Einstellungen zu profitieren, die vom EA verwaltet werden.

Wichtiger Hinweis zu meinem Konto-Flag

In meinem Profil wird derzeit ein vorübergehendes System-Flag angezeigt, das durch automatische Einschränkungen ausgelöst wurde, weil ich einigen Kunden mehrfach ähnliche Support-Nachrichten gesendet habe.

Bitte beachten Sie:

Dieses Flag hat keine Auswirkungen auf die Qualität, Zuverlässigkeit oder Leistung des Produkts.

Alle Updates, Verbesserungen und Fehlerbehebungen werden wie gewohnt fortgesetzt.

Sie können weiterhin Fragen stellen und Unterstützung direkt im Kommentarbereich des Produkts erhalten.

Der Startpreis dieses Produkts beträgt 199 $. Mit jedem größeren Update und jeder Qualitätsverbesserung steigt der Preis um 100 $. Der nächste Preis beträgt 399 $. Dieses Produkt ist derzeit 40% reduziert bis zum nächsten großen Update in den kommenden Tagen. Nach dem Update steigt der Preis auf 399 $. Sobald Sie dieses Produkt gekauft haben, senden Sie mir bitte einen Screenshot per privater Nachricht. Ich werde Sie vom ersten Installationsschritt bis zum Geldverdienen auf Ihrem Konto begleiten. Wenn Sie die MT4-Plattform verwenden, ist die MT4-Version unter folgendem Link verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Funktionen :

Autopilot-Modus: Einfach aktivieren und handeln — keine Änderungen erforderlich

Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN usw.)

Beste Leistung auf XAUUSD,USDJPY (H1) — Weitere Paare werden in zukünftigen Updates hinzugefügt

Basierend auf der bewährten Market Structure Breakout-Strategie

Sicherheitsfunktionen enthalten: Equity Guard und Gap Guard schützen Ihr Kapital

Genaue Handelsentries: Verwendet mehrere Filter (Gleitender Durchschnitt, Stochastik und Volumen)

Anpassbare Oberfläche: Fortgeschrittene Benutzer können eigene Strategieeinstellungen erstellen

Flexibles Risikomanagement: Wählen Sie zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Risiko — alles im Chart anpassbar

Manueller Modus: Professionelle Trader können ihre eigene Konfiguration über die GUI im Chart testen

Empfehlung für den Start : Mindestkonto: $1000

Hebel: 1:10 oder mehr

Paar: XAUUSD,USDJPY

Zeitrahmen: H1

Modus: Pilot

Kontotyp: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Wenn Sie mit $100 handeln möchten, verwenden Sie ein Cent-Konto Support : Bitte treten Sie unserem MQL5-Kanal bei, um weitere Tipps zu erhalten.

Sobald Sie dieses Produkt gekauft haben, kontaktieren Sie mich im MQL-Messenger, ich beantworte jede Frage schnell.

Vollständiger Benutzerleitfaden in 11 Sprachen verfügbar Upgrade-Plan und Roadmap : Alle Updates sind 100% kostenlos — selbst wenn Sie zum Einführungspreis von $199 gekauft haben, beinhalten die nächsten Updates: Weitere wichtige Forex-Paare für Multi-Symbol-Handel

Unterstützung für niedrigere Zeitrahmen zur Erhöhung der Handelsfrequenz und Gewinne Benutzerhandbuch und vollständige Produktbeschreibung: Englisches Benutzerhandbuch: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858







