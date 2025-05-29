MSB Robot MT5

3.86

MSB Robot – Ihr Intelligentes Tor zum Automatisierten Forex-Handel

MSB Robot ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der auf der leistungsstarken Signallogik des Market Structure Breakout (MSB) Indikators basiert – eines der beliebtesten und genauesten Tools zur Erkennung von Ausbruchsmöglichkeiten auf den Forex-Märkten. Dieser EA wurde entwickelt, um sichere Gewinne auf Basis genauer und qualifizierter MSB-Signale zu erzielen, mit einfacher Einrichtung und Nutzung im Pilotmodus, der es dem Trader ermöglicht, den EA vollständig im Autopilot laufen zu lassen und von den dynamischen Einstellungen zu profitieren, die vom EA verwaltet werden.

Wichtiger Hinweis zu meinem Konto-Flag
In meinem Profil wird derzeit ein vorübergehendes System-Flag angezeigt, das durch automatische Einschränkungen ausgelöst wurde, weil ich einigen Kunden mehrfach ähnliche Support-Nachrichten gesendet habe.

Bitte beachten Sie:

  • Dieses Flag hat keine Auswirkungen auf die Qualität, Zuverlässigkeit oder Leistung des Produkts.

  • Alle Updates, Verbesserungen und Fehlerbehebungen werden wie gewohnt fortgesetzt.

  • Sie können weiterhin Fragen stellen und Unterstützung direkt im Kommentarbereich des Produkts erhalten.

Der Startpreis dieses Produkts beträgt 199 $. Mit jedem größeren Update und jeder Qualitätsverbesserung steigt der Preis um 100 $. Der nächste Preis beträgt 399 $.

Dieses Produkt ist derzeit 40% reduziert bis zum nächsten großen Update in den kommenden Tagen. Nach dem Update steigt der Preis auf 399 $.

Sobald Sie dieses Produkt gekauft haben, senden Sie mir bitte einen Screenshot per privater Nachricht. Ich werde Sie vom ersten Installationsschritt bis zum Geldverdienen auf Ihrem Konto begleiten.

Wenn Sie die MT4-Plattform verwenden, ist die MT4-Version unter folgendem Link verfügbar: 

https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Funktionen : 

  • Autopilot-Modus: Einfach aktivieren und handeln — keine Änderungen erforderlich
  • Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN usw.)
  • Beste Leistung auf XAUUSD,USDJPY (H1) — Weitere Paare werden in zukünftigen Updates hinzugefügt
  • Basierend auf der bewährten Market Structure Breakout-Strategie
  • Sicherheitsfunktionen enthalten: Equity Guard und Gap Guard schützen Ihr Kapital
  • Genaue Handelsentries: Verwendet mehrere Filter (Gleitender Durchschnitt, Stochastik und Volumen)
  • Anpassbare Oberfläche: Fortgeschrittene Benutzer können eigene Strategieeinstellungen erstellen
  • Flexibles Risikomanagement: Wählen Sie zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Risiko — alles im Chart anpassbar
  • Manueller Modus: Professionelle Trader können ihre eigene Konfiguration über die GUI im Chart testen

Empfehlung für den Start :

  • Mindestkonto: $1000
  • Hebel: 1:10 oder mehr
  • Paar: XAUUSD,USDJPY
  • Zeitrahmen: H1
  • Modus: Pilot
  • Kontotyp: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN
  • Wenn Sie mit $100 handeln möchten, verwenden Sie ein Cent-Konto

Support :

  • Bitte treten Sie unserem MQL5-Kanal bei, um weitere Tipps zu erhalten.
  • Sobald Sie dieses Produkt gekauft haben, kontaktieren Sie mich im MQL-Messenger, ich beantworte jede Frage schnell.
  • Vollständiger Benutzerleitfaden in 11 Sprachen verfügbar

Upgrade-Plan und Roadmap :

Alle Updates sind 100% kostenlos — selbst wenn Sie zum Einführungspreis von $199 gekauft haben, beinhalten die nächsten Updates:

  • Weitere wichtige Forex-Paare für Multi-Symbol-Handel
  • Unterstützung für niedrigere Zeitrahmen zur Erhöhung der Handelsfrequenz und Gewinne

Benutzerhandbuch und vollständige Produktbeschreibung:

Englisches Benutzerhandbuch: 

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858



Bewertungen 9
Michael 888
425
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

kkandru12
474
kkandru12 2025.06.12 06:52 
 

I reached out to Ashkan based on few projects he did and found out that he's working on the MSB Robot. I wanted similar project , but he already developed it so well. So I had it on MT5 XAUUSD, AUDUSD,GBPUSD, USDJPY pairs for which I placed trades in Demo as well as Live. All trades are in profit , which is unbelievable . I've tried many BOTs that misuse margin. This BOT has excellent Risk Management and it's a SET AND FORGET forever . I've had it on my Live and Demo for about a month and i'm just monitoring profits. I play 1 lot for now and I'll keep adding more capital after a month. I've now confidence that I can retire now at age of 50 ,which other wise is impossible with any day job or business. Right now I've portfolio of multiple pairs run by this BOT and everyone of them is profitable, it's a must for everyone. Price is very very reasonable for this BOT and you'll recover BOT price just in 1 trade , TRUST ME. Developer is superb friendly and very passionate , working on many other pairs configurations to make this BOT successful. This's a true PORTFOLIO Manager for multi pairs and assets. Thank you Ashkan for such a great product.

Auswahl:
Trung John
1330
Trung John 2025.09.25 05:10 
 

Huge loss from GOLD yesterday! Wiped out all profits and killed equity. Need to improve!

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 05:27
Thank you for your feedback 🙏 Losses like yesterday’s gold trade are rare but can happen in trading. Please be assured I am constantly working to improve the strategy — version 2.3 is coming soon with enhanced logic to make the EA even stronger.
liganss
531
liganss 2025.09.25 04:39 
 

Unfortunately, I just made three trades after purchasing and starting to run. One trade was in gold, which was profitable but didn't even cover the commission. Another trade was in USD/JPY, which ended with a small stop-loss. However, a gold trade yesterday resulted in a loss of 15% of the entire account. I've decided to disable it on the live account for now and test it on a demo account for a while.

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:49
Thank you for your honest feedback 🙏 I understand your concern about the recent gold trade. Please note that the EA works best with the recommended Medium Risk settings and proper leverage in long term, we need to monitor EA performance in long term. This loss was a rare event — only seen once in the last 3 years of backtesting. At the same time, the EA closed 30+ consecutive profitable trades in the past 4 weeks ✅, which shows its strength over the long term. 👉 In the next update I’ve improved trade management logic to further reduce cases like this. Testing on demo is a good step, and I’ll be here to support you with setup recommendations.
icewsum
85
icewsum 2025.09.24 16:05 
 

HI, Ashkan Hazegh Nikrou, I see that gold is continuously dropping now, but I already have a buy position. Will this cause my account to be liquidated? I am using high risk. Does this EA have a stop loss function for gold? I see there is a stop loss setting for USDJPY, but not for gold. After an hour, gold was dropping... I mentally set the stop loss. Unfortunately, it's a HUGE LOSS.

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:16
Hello, thank you for sharing your experience 🙏 Please note that the EA includes a full stop-loss and risk management system. However, it is very important to use the default recommended settings (Medium Risk) and the correct account leverage. In your case, you were using a High-Risk setup on an account with insufficient leverage, which increases the chance of large floating drawdown. The trade you mentioned is still being managed by the EA logic and still has a chance to close in profit. Even in the worst case, the built-in Equity Guard (25%) will protect the account from liquidation. For reference, during the last 4 weeks, the EA closed more than 30 consecutive profitable trades ✅. A drawdown like the current one is rare — in fact, I have only seen it once in the last 3 years of back testing. It is a normal part of long-term trading systems and is fully within the expected strategy rules. I highly recommend using the default Medium Risk settings and the recommended leverage for best results. This ensures the EA can perform as designed, balancing profitability with safe risk management. Thank you again for your feedback — it helps remind all users that correct setup is essential for consistent results.
Michael 888
425
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.16 18:27
Thank you so much for your kind words and great feedback! 🙏 I'm glad MSB Robot works well for you. Wishing you continued success in trading.
Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.08 07:18
Thank you so much for your kind feedback 🙏✨. I truly appreciate your trust and positive energy 💙. Excited to share that the next version of MSB Robot will bring even higher quality 🚀 — I hope it helps you gain more profits
189114nickynomates
1048
189114nickynomates 2025.07.10 12:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 09:14
Really appreciate for your kindfull feedback , i am working continuously to improve signal quality
Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.06.30 06:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 13:09
Thank you for trusting me. I’m working hard to improve the EA’s performance, and my daily focus is on enhancing product quality.
kkandru12
474
kkandru12 2025.06.12 06:52 
 

I reached out to Ashkan based on few projects he did and found out that he's working on the MSB Robot. I wanted similar project , but he already developed it so well. So I had it on MT5 XAUUSD, AUDUSD,GBPUSD, USDJPY pairs for which I placed trades in Demo as well as Live. All trades are in profit , which is unbelievable . I've tried many BOTs that misuse margin. This BOT has excellent Risk Management and it's a SET AND FORGET forever . I've had it on my Live and Demo for about a month and i'm just monitoring profits. I play 1 lot for now and I'll keep adding more capital after a month. I've now confidence that I can retire now at age of 50 ,which other wise is impossible with any day job or business. Right now I've portfolio of multiple pairs run by this BOT and everyone of them is profitable, it's a must for everyone. Price is very very reasonable for this BOT and you'll recover BOT price just in 1 trade , TRUST ME. Developer is superb friendly and very passionate , working on many other pairs configurations to make this BOT successful. This's a true PORTFOLIO Manager for multi pairs and assets. Thank you Ashkan for such a great product.

daniel baldauf
47
daniel baldauf 2025.06.03 21:01 
 

Bis jetzt sieht alles gut aus ich bin noch nicht so erfahren mit Automatic trading

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
Antwort vom Entwickler Ashkan Hazegh Nikrou 2025.06.05 03:42
Thank you very much for your comment. Please make sure to always update your product to the latest version for optimal performance.
Antwort auf eine Rezension