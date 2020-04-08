Vital Trend Signals MT4
- Indikatoren
- Frederick Langemark
- Version: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
Ein trendfolgender Indikator, der klare Kauf-/Verkaufssignale ausgibt und Risikoniveaus direkt im Chart projiziert. Er wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen visuellen Workflow möchten: Signal, Stop-Referenz, Zielprojektion und optionale On-Chart-Statistiken.
Was du bekommst
-
Kauf-/Verkaufspfeile im Chart, wenn die Trendbedingungen übereinstimmen
-
Optionale TP/SL-Projektionslinien basierend auf der aktuellen Stop-Distanz und deinem TP_Ratio
-
Optionales Dashboard mit einer kompakten Signalübersicht
-
Alarme (Terminal, Push, E-Mail, Sound)
So verwendest du es
-
Indikator an den Chart anhängen und den gewünschten Timeframe wählen.
-
Den Pfeilen folgen – in Richtung des Signals.
-
Die projizierten SL/TP als visuelle Referenzen nutzen und das Risiko gemäß deinem Plan managen.
Inputs
Haupteinstellungen (Main Settings)
-
Max_History: Kerzen/Bars, die für interne Kalibrierung und Signalstatistiken verwendet werden.
-
TP_Ratio: Take-Profit-Distanz als R-Multiplikator relativ zur Stop-Distanz.
Alarme (Alerts)
-
Use_Alerts: Alarme aktivieren/deaktivieren.
-
Use_Push: Push-Benachrichtigungen an das mobile Terminal (erfordert MetaQuotes ID).
-
Use_Mail: E-Mail-Benachrichtigungen (erfordert E-Mail-Einstellungen im Terminal).
-
Use_Sound: Sound-Alarm im Terminal.
Visuelle Einstellungen (Visual Settings)
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Pfeilfarben.
-
Arrow_Width: Pfeildicke.
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Farben der TP/SL-Linien.
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Linienstile für TP/SL.
-
Line_Width: Linienbreite für TP/SL.
-
Show_Dashboard: Dashboard ein-/ausblenden.
-
Dash_Corner / Dash_Size: Dashboard-Position und Textgröße.
-
Dash_Show_Panel: Hintergrundpanel des Dashboards ein-/ausblenden.
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Innenabstand des Panels und minimale Breite.
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Panelfarbe und Transparenz.
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Rahmenfarbe und -breite des Panels.
-
Dash_Font: Schriftart des Dashboards.
-
Dash_Auto_Theme: Textfarben automatisch für bessere Lesbarkeit anpassen.
-
Dash_Text_Follow_Panel: Textkontrast passend zum Panel beibehalten.
Hinweise (Notes)
Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug und garantiert keine Ergebnisse. Teste immer zuerst auf einem Demokonto und nutze ein angemessenes Risikomanagement.