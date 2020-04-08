Vital Trend Signals MT4

ForexVitals Vital Trend Signals

Ein trendfolgender Indikator, der klare Kauf-/Verkaufssignale ausgibt und Risikoniveaus direkt im Chart projiziert. Er wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen visuellen Workflow möchten: Signal, Stop-Referenz, Zielprojektion und optionale On-Chart-Statistiken.

Was du bekommst

Kauf-/Verkaufspfeile im Chart, wenn die Trendbedingungen übereinstimmen

Optionale TP/SL-Projektionslinien basierend auf der aktuellen Stop-Distanz und deinem TP_Ratio

Optionales Dashboard mit einer kompakten Signalübersicht

Alarme (Terminal, Push, E-Mail, Sound)

So verwendest du es

Indikator an den Chart anhängen und den gewünschten Timeframe wählen. Den Pfeilen folgen – in Richtung des Signals. Die projizierten SL/TP als visuelle Referenzen nutzen und das Risiko gemäß deinem Plan managen.

Inputs

Haupteinstellungen (Main Settings)

Max_History: Kerzen/Bars, die für interne Kalibrierung und Signalstatistiken verwendet werden.

TP_Ratio: Take-Profit-Distanz als R-Multiplikator relativ zur Stop-Distanz.

Alarme (Alerts)

Use_Alerts: Alarme aktivieren/deaktivieren.

Use_Push: Push-Benachrichtigungen an das mobile Terminal (erfordert MetaQuotes ID ).

Use_Mail: E-Mail-Benachrichtigungen (erfordert E-Mail-Einstellungen im Terminal).

Use_Sound: Sound-Alarm im Terminal.

Visuelle Einstellungen (Visual Settings)

Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Pfeilfarben.

Arrow_Width: Pfeildicke.

Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Farben der TP/SL-Linien.

Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Linienstile für TP/SL.

Line_Width: Linienbreite für TP/SL.

Show_Dashboard: Dashboard ein-/ausblenden.

Dash_Corner / Dash_Size: Dashboard-Position und Textgröße.

Dash_Show_Panel: Hintergrundpanel des Dashboards ein-/ausblenden.

Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Innenabstand des Panels und minimale Breite.

Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Panelfarbe und Transparenz.

Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Rahmenfarbe und -breite des Panels.

Dash_Font: Schriftart des Dashboards.

Dash_Auto_Theme: Textfarben automatisch für bessere Lesbarkeit anpassen.

Dash_Text_Follow_Panel: Textkontrast passend zum Panel beibehalten.

Hinweise (Notes)

Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug und garantiert keine Ergebnisse. Teste immer zuerst auf einem Demokonto und nutze ein angemessenes Risikomanagement.