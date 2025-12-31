Vital Trend Signals MT4
- 지표
- Frederick Langemark
- 버전: 1.0
차트에 명확한 매수/매도 신호를 표시하고, 리스크 수준을 차트에 직접 투영해 주는 추세추종(트렌드 팔로잉) 지표입니다. 신호, 스톱 기준, 목표가(타깃) 투영, 그리고 선택 가능한 차트 내 통계까지—깔끔한 시각적 워크플로우를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
제공 기능
-
추세 조건이 일치할 때 차트에 매수/매도 화살표 표시
-
현재 스톱 거리와 TP_Ratio를 기준으로 한 선택형 TP/SL 투영선
-
간단한 신호 요약을 보여주는 선택형 대시보드
-
알림(터미널, 푸시, 이메일, 사운드)
사용 방법
-
지표를 차트에 적용하고 원하는 타임프레임을 선택합니다.
-
신호 방향으로 화살표를 따라 매매합니다.
-
투영된 SL/TP를 시각적 기준으로 활용하고, 본인 계획에 따라 리스크를 관리하세요.
입력값(Inputs)
메인 설정(Main Settings)
-
Max_History: 내부 보정 및 신호 통계에 사용되는 바(캔들) 수.
-
TP_Ratio: 스톱 거리 대비 R-배수로 설정되는 익절(테이크프로핏) 거리.
알림(Alerts)
-
Use_Alerts: 알림 활성/비활성.
-
Use_Push: 모바일 터미널로 푸시 알림 전송( MetaQuotes ID 필요).
-
Use_Mail: 이메일 알림(터미널 이메일 설정 필요).
-
Use_Sound: 터미널 사운드 알림.
시각 설정(Visual Settings)
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: 화살표 색상.
-
Arrow_Width: 화살표 두께.
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: TP/SL 라인 색상.
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: TP/SL 라인 스타일.
-
Line_Width: TP/SL 라인 두께.
-
Show_Dashboard: 대시보드 표시/숨김.
-
Dash_Corner / Dash_Size: 대시보드 위치 및 텍스트 크기.
-
Dash_Show_Panel: 대시보드 배경 패널 표시/숨김.
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: 패널 여백 및 최소 너비.
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: 패널 색상 및 투명도.
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: 패널 테두리 색상 및 두께.
-
Dash_Font: 대시보드 폰트.
-
Dash_Auto_Theme: 가독성을 위해 텍스트 색상을 자동 조정.
-
Dash_Text_Follow_Panel: 패널과 일관된 텍스트 대비 유지.
참고(Notes)
이 지표는 분석 도구이며 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 먼저 데모 계정에서 테스트하고, 적절한 리스크 관리를 사용하세요.
