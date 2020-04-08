Vital Trend Signals MT4
- インディケータ
- Frederick Langemark
- バージョン: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
トレンドフォロー型のインジケーターで、明確な買い／売りシグナルを表示し、リスク水準をチャート上に直接投影します。シンプルな視覚ワークフロー（シグナル、ストップ参照、ターゲット投影、任意のオンチャート統計）を求めるトレーダー向けに設計されています。
できること（提供内容）
-
トレンド条件が揃ったときに、チャート上へBuy/Sell（買い／売り）矢印を表示
-
現在のストップ距離と TP_Ratio に基づく、任意の TP/SL 投影ライン
-
コンパクトなシグナル概要を表示する任意のダッシュボード
-
アラート（端末、プッシュ、メール、サウンド）
使い方
-
インジケーターをチャートに適用し、好みの時間足（タイムフレーム）を選択します。
-
シグナルの方向に矢印に従って取引します。
-
投影された SL/TP を視覚的な目安として使い、計画に沿ってリスク管理を行ってください。
入力（Inputs）
メイン設定（Main Settings）
-
Max_History： 内部キャリブレーションおよびシグナル統計に使用するバー数。
-
TP_Ratio： ストップ距離に対する R 倍としての利確（Take-profit）距離。
アラート（Alerts）
-
Use_Alerts： アラートの有効／無効。
-
Use_Push： モバイル端末へのプッシュ通知（MetaQuotes ID が必要）。
-
Use_Mail： メール通知（端末のメール設定が必要）。
-
Use_Sound： 端末でのサウンドアラート。
表示設定（Visual Settings）
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow： 矢印の色。
-
Arrow_Width： 矢印の太さ。
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line： TP/SL ラインの色。
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL： TP/SL ラインのスタイル。
-
Line_Width： TP/SL ラインの幅。
-
Show_Dashboard： ダッシュボードの表示／非表示。
-
Dash_Corner / Dash_Size： ダッシュボードの位置と文字サイズ。
-
Dash_Show_Panel： ダッシュボード背景パネルの表示／非表示。
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW： パネル余白と最小幅。
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha： パネルの色と透明度。
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW： パネル枠線の色と太さ。
-
Dash_Font： ダッシュボードのフォント。
-
Dash_Auto_Theme： 読みやすさのために文字色を自動調整。
-
Dash_Text_Follow_Panel： パネルに合わせて文字のコントラストを維持。
注意（Notes）
本インジケーターは分析ツールであり、結果を保証するものではありません。必ず最初はデモ口座でテストし、適切なリスク管理を行ってください。