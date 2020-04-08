Vital Trend Signals MT4
- Indicadores
- Frederick Langemark
- Versión: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
Un indicador seguidor de tendencia que imprime señales claras de compra/venta y proyecta niveles de riesgo directamente en el gráfico. Está diseñado para traders que quieren un flujo de trabajo visual limpio: señal, referencia de stop, proyección de objetivo y estadísticas opcionales en el gráfico.
Lo que obtienes
-
Flechas de Compra/Venta en el gráfico cuando las condiciones de tendencia coinciden
-
Líneas opcionales de proyección TP/SL basadas en la distancia actual del stop y tu TP_Ratio
-
Panel (dashboard) opcional con un resumen compacto de señales
-
Alertas (terminal, push, email, sonido)
Cómo usarlo
-
Adjunta el indicador al gráfico y elige tu marco temporal (timeframe) preferido.
-
Sigue las flechas en la dirección de la señal.
-
Usa los SL/TP proyectados como referencias visuales y gestiona el riesgo según tu plan.
Entradas (Inputs)
Configuración principal (Main Settings)
-
Max_History: Barras usadas para la calibración interna y las estadísticas de señales.
-
TP_Ratio: Distancia del take-profit como un múltiplo R relativo a la distancia del stop.
Alertas (Alerts)
-
Use_Alerts: Activar/desactivar alertas.
-
Use_Push: Notificaciones push al terminal móvil (requiere MetaQuotes ID).
-
Use_Mail: Notificaciones por email (requiere la configuración de correo del terminal).
-
Use_Sound: Alerta sonora en el terminal.
Configuración visual (Visual Settings)
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Colores de las flechas.
-
Arrow_Width: Grosor de las flechas.
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Colores de las líneas TP/SL.
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Estilos de las líneas TP/SL.
-
Line_Width: Ancho de las líneas TP/SL.
-
Show_Dashboard: Mostrar/ocultar el panel.
-
Dash_Corner / Dash_Size: Posición del panel y tamaño del texto.
-
Dash_Show_Panel: Mostrar/ocultar el fondo del panel.
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Espaciado interno del panel y ancho mínimo.
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Color y transparencia del panel.
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Color y grosor del borde del panel.
-
Dash_Font: Fuente del panel.
-
Dash_Auto_Theme: Ajuste automático de colores de texto para mejorar la legibilidad.
-
Dash_Text_Follow_Panel: Mantener el contraste del texto consistente con el panel.
Notas (Notes)
Este indicador es una herramienta analítica y no garantiza resultados. Siempre prueba primero en una cuenta demo y utiliza una gestión de riesgo adecuada.