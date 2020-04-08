Vital Trend Signals MT4

Un indicador seguidor de tendencia que imprime señales claras de compra/venta y proyecta niveles de riesgo directamente en el gráfico. Está diseñado para traders que quieren un flujo de trabajo visual limpio: señal, referencia de stop, proyección de objetivo y estadísticas opcionales en el gráfico.

Lo que obtienes

  • Flechas de Compra/Venta en el gráfico cuando las condiciones de tendencia coinciden

  • Líneas opcionales de proyección TP/SL basadas en la distancia actual del stop y tu TP_Ratio

  • Panel (dashboard) opcional con un resumen compacto de señales

  • Alertas (terminal, push, email, sonido)

Cómo usarlo

  1. Adjunta el indicador al gráfico y elige tu marco temporal (timeframe) preferido.

  2. Sigue las flechas en la dirección de la señal.

  3. Usa los SL/TP proyectados como referencias visuales y gestiona el riesgo según tu plan.

Entradas (Inputs)

Configuración principal (Main Settings)

  • Max_History: Barras usadas para la calibración interna y las estadísticas de señales.

  • TP_Ratio: Distancia del take-profit como un múltiplo R relativo a la distancia del stop.

Alertas (Alerts)

  • Use_Alerts: Activar/desactivar alertas.

  • Use_Push: Notificaciones push al terminal móvil (requiere MetaQuotes ID).

  • Use_Mail: Notificaciones por email (requiere la configuración de correo del terminal).

  • Use_Sound: Alerta sonora en el terminal.

Configuración visual (Visual Settings)

  • Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Colores de las flechas.

  • Arrow_Width: Grosor de las flechas.

  • Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Colores de las líneas TP/SL.

  • Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Estilos de las líneas TP/SL.

  • Line_Width: Ancho de las líneas TP/SL.

  • Show_Dashboard: Mostrar/ocultar el panel.

  • Dash_Corner / Dash_Size: Posición del panel y tamaño del texto.

  • Dash_Show_Panel: Mostrar/ocultar el fondo del panel.

  • Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Espaciado interno del panel y ancho mínimo.

  • Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Color y transparencia del panel.

  • Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Color y grosor del borde del panel.

  • Dash_Font: Fuente del panel.

  • Dash_Auto_Theme: Ajuste automático de colores de texto para mejorar la legibilidad.

  • Dash_Text_Follow_Panel: Mantener el contraste del texto consistente con el panel.

Notas (Notes)

Este indicador es una herramienta analítica y no garantiza resultados. Siempre prueba primero en una cuenta demo y utiliza una gestión de riesgo adecuada.

