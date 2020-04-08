Vital Trend Signals MT4

ForexVitals Vital Trend Signals

Um indicador seguidor de tendência que imprime sinais claros de compra/venda e projeta níveis de risco diretamente no gráfico. Ele foi desenvolvido para traders que querem um fluxo de trabalho visual limpo: sinal, referência de stop, projeção de alvo e estatísticas opcionais no gráfico.

O que você recebe

Setas de Compra/Venda no gráfico quando as condições de tendência se alinham

Linhas opcionais de projeção de TP/SL com base na distância atual do stop e no seu TP_Ratio

Painel (dashboard) opcional com um resumo compacto dos sinais

Alertas (terminal, push, e-mail, som)

Como usar

Anexe o indicador ao gráfico e escolha o timeframe de sua preferência. Siga as setas na direção do sinal. Use os SL/TP projetados como referências visuais e gerencie o risco de acordo com o seu plano.

Entradas (Inputs)

Configurações principais (Main Settings)

Max_History: Barras usadas para calibração interna e estatísticas dos sinais.

TP_Ratio: Distância do take-profit como um múltiplo R em relação à distância do stop.

Alertas (Alerts)

Use_Alerts: Ativar/desativar alertas.

Use_Push: Notificações push para o terminal móvel (requer MetaQuotes ID ).

Use_Mail: Notificações por e-mail (requer as configurações de e-mail do terminal).

Use_Sound: Alerta sonoro no terminal.

Configurações visuais (Visual Settings)

Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Cores das setas.

Arrow_Width: Espessura das setas.

Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Cores das linhas de TP/SL.

Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Estilos das linhas de TP/SL.

Line_Width: Largura das linhas de TP/SL.

Show_Dashboard: Mostrar/ocultar o dashboard.

Dash_Corner / Dash_Size: Posição do dashboard e tamanho do texto.

Dash_Show_Panel: Mostrar/ocultar o painel de fundo do dashboard.

Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Espaçamento interno do painel e largura mínima.

Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Cor e transparência do painel.

Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Cor e espessura da borda do painel.

Dash_Font: Fonte do dashboard.

Dash_Auto_Theme: Ajuste automático das cores do texto para melhorar a legibilidade.

Dash_Text_Follow_Panel: Manter o contraste do texto consistente com o painel.

Notas (Notes)

Este indicador é uma ferramenta analítica e não garante resultados. Sempre teste primeiro em uma conta demo e use um gerenciamento de risco adequado.