Vital Trend Signals MT4
- Indicadores
- Frederick Langemark
- Versão: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
Um indicador seguidor de tendência que imprime sinais claros de compra/venda e projeta níveis de risco diretamente no gráfico. Ele foi desenvolvido para traders que querem um fluxo de trabalho visual limpo: sinal, referência de stop, projeção de alvo e estatísticas opcionais no gráfico.
O que você recebe
-
Setas de Compra/Venda no gráfico quando as condições de tendência se alinham
-
Linhas opcionais de projeção de TP/SL com base na distância atual do stop e no seu TP_Ratio
-
Painel (dashboard) opcional com um resumo compacto dos sinais
-
Alertas (terminal, push, e-mail, som)
Como usar
-
Anexe o indicador ao gráfico e escolha o timeframe de sua preferência.
-
Siga as setas na direção do sinal.
-
Use os SL/TP projetados como referências visuais e gerencie o risco de acordo com o seu plano.
Entradas (Inputs)
Configurações principais (Main Settings)
-
Max_History: Barras usadas para calibração interna e estatísticas dos sinais.
-
TP_Ratio: Distância do take-profit como um múltiplo R em relação à distância do stop.
Alertas (Alerts)
-
Use_Alerts: Ativar/desativar alertas.
-
Use_Push: Notificações push para o terminal móvel (requer MetaQuotes ID).
-
Use_Mail: Notificações por e-mail (requer as configurações de e-mail do terminal).
-
Use_Sound: Alerta sonoro no terminal.
Configurações visuais (Visual Settings)
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Cores das setas.
-
Arrow_Width: Espessura das setas.
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Cores das linhas de TP/SL.
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Estilos das linhas de TP/SL.
-
Line_Width: Largura das linhas de TP/SL.
-
Show_Dashboard: Mostrar/ocultar o dashboard.
-
Dash_Corner / Dash_Size: Posição do dashboard e tamanho do texto.
-
Dash_Show_Panel: Mostrar/ocultar o painel de fundo do dashboard.
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Espaçamento interno do painel e largura mínima.
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Cor e transparência do painel.
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Cor e espessura da borda do painel.
-
Dash_Font: Fonte do dashboard.
-
Dash_Auto_Theme: Ajuste automático das cores do texto para melhorar a legibilidade.
-
Dash_Text_Follow_Panel: Manter o contraste do texto consistente com o painel.
Notas (Notes)
Este indicador é uma ferramenta analítica e não garante resultados. Sempre teste primeiro em uma conta demo e use um gerenciamento de risco adequado.