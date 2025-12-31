Vital Trend Signals MT4

ForexVitals Vital Trend Signals

Трендовый индикатор, который выводит на графике чёткие сигналы покупки/продажи и сразу же проецирует уровни риска. Он создан для трейдеров, которым нужен чистый визуальный рабочий процесс: сигнал, ориентир стопа, проекция цели и (по желанию) статистика прямо на графике.

Что вы получаете

Стрелки Buy/Sell на графике, когда условия тренда совпадают

Опциональные линии проекции TP/SL на основе текущей дистанции стопа и вашего TP_Ratio

Опциональную панель (dashboard) с компактным сводным обзором сигналов

Оповещения (терминал, push, email, звук)

Как использовать

Установите индикатор на график и выберите предпочитаемый таймфрейм. Следуйте стрелкам в направлении сигнала. Используйте проецируемые SL/TP как визуальные ориентиры и управляйте риском согласно вашему плану.

Входные параметры (Inputs)

Основные настройки (Main Settings)

Max_History: количество баров, используемых для внутренней калибровки и статистики сигналов.

TP_Ratio: дистанция тейк-профита как R-множитель относительно дистанции стоп-лосса.

Оповещения (Alerts)

Use_Alerts: включить/выключить оповещения.

Use_Push: push-уведомления на мобильный терминал (требуется MetaQuotes ID).

Use_Mail: email-уведомления (требуются настройки почты в терминале).

Use_Sound: звуковое оповещение в терминале.

Визуальные настройки (Visual Settings)

Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: цвета стрелок.

Arrow_Width: толщина стрелок.

Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: цвета линий TP/SL.

Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: стили линий TP/SL.

Line_Width: ширина линий TP/SL.

Show_Dashboard: показать/скрыть панель.

Dash_Corner / Dash_Size: положение панели и размер текста.

Dash_Show_Panel: показать/скрыть фоновую подложку панели.

Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: отступы панели и минимальная ширина.

Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: цвет и прозрачность подложки панели.

Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: цвет и толщина рамки панели.

Dash_Font: шрифт панели.

Dash_Auto_Theme: авто-подбор цветов текста для читаемости.

Dash_Text_Follow_Panel: сохранять контраст текста в соответствии с подложкой.

Примечания (Notes)

Этот индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует результат. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и используйте грамотное управление рисками.