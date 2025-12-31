Vital Trend Signals MT4
- Индикаторы
- Frederick Langemark
- Версия: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
Трендовый индикатор, который выводит на графике чёткие сигналы покупки/продажи и сразу же проецирует уровни риска. Он создан для трейдеров, которым нужен чистый визуальный рабочий процесс: сигнал, ориентир стопа, проекция цели и (по желанию) статистика прямо на графике.
Что вы получаете
-
Стрелки Buy/Sell на графике, когда условия тренда совпадают
-
Опциональные линии проекции TP/SL на основе текущей дистанции стопа и вашего TP_Ratio
-
Опциональную панель (dashboard) с компактным сводным обзором сигналов
-
Оповещения (терминал, push, email, звук)
Как использовать
-
Установите индикатор на график и выберите предпочитаемый таймфрейм.
-
Следуйте стрелкам в направлении сигнала.
-
Используйте проецируемые SL/TP как визуальные ориентиры и управляйте риском согласно вашему плану.
Входные параметры (Inputs)
Основные настройки (Main Settings)
-
Max_History: количество баров, используемых для внутренней калибровки и статистики сигналов.
-
TP_Ratio: дистанция тейк-профита как R-множитель относительно дистанции стоп-лосса.
Оповещения (Alerts)
-
Use_Alerts: включить/выключить оповещения.
-
Use_Push: push-уведомления на мобильный терминал (требуется MetaQuotes ID).
-
Use_Mail: email-уведомления (требуются настройки почты в терминале).
-
Use_Sound: звуковое оповещение в терминале.
Визуальные настройки (Visual Settings)
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: цвета стрелок.
-
Arrow_Width: толщина стрелок.
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: цвета линий TP/SL.
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: стили линий TP/SL.
-
Line_Width: ширина линий TP/SL.
-
Show_Dashboard: показать/скрыть панель.
-
Dash_Corner / Dash_Size: положение панели и размер текста.
-
Dash_Show_Panel: показать/скрыть фоновую подложку панели.
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: отступы панели и минимальная ширина.
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: цвет и прозрачность подложки панели.
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: цвет и толщина рамки панели.
-
Dash_Font: шрифт панели.
-
Dash_Auto_Theme: авто-подбор цветов текста для читаемости.
-
Dash_Text_Follow_Panel: сохранять контраст текста в соответствии с подложкой.
Примечания (Notes)
Этот индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует результат. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и используйте грамотное управление рисками.