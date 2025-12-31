Vital Trend Signals MT4

ForexVitals Vital Trend Signals

Grafikte net al/sat sinyalleri üreten ve risk seviyelerini doğrudan grafik üzerinde projekte eden bir trend-takip göstergesidir. Temiz bir görsel iş akışı isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır: sinyal, stop referansı, hedef projeksiyonu ve isteğe bağlı grafik içi istatistikler.

Neler sunar

Trend koşulları uyumlandığında grafikte Al/Sat okları

Mevcut stop mesafesi ve TP_Ratio değerine göre isteğe bağlı TP/SL projeksiyon çizgileri

Kompakt bir sinyal özeti sunan isteğe bağlı gösterge paneli (dashboard)

Uyarılar (terminal, push, e-posta, ses)

Nasıl kullanılır

Göstergiyi grafiğe ekleyin ve tercih ettiğiniz zaman dilimini (timeframe) seçin. Sinyal yönünde okları takip edin. Projeksiyon SL/TP seviyelerini görsel referans olarak kullanın ve planınıza göre riskinizi yönetin.

Girdiler (Inputs)

Ana Ayarlar (Main Settings)

Max_History: Dahili kalibrasyon ve sinyal istatistikleri için kullanılan bar sayısı.

TP_Ratio: Stop mesafesine göre R-katları olarak take-profit mesafesi.

Uyarılar (Alerts)

Use_Alerts: Uyarıları etkinleştir/devre dışı bırak.

Use_Push: Mobil terminale push bildirimleri ( MetaQuotes ID gerekir).

Use_Mail: E-posta bildirimleri (terminal e-posta ayarları gerekir).

Use_Sound: Terminalde sesli uyarı.

Görsel Ayarlar (Visual Settings)

Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Ok renkleri.

Arrow_Width: Ok kalınlığı.

Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: TP/SL çizgi renkleri.

Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: TP/SL çizgi stilleri.

Line_Width: TP/SL çizgi genişliği.

Show_Dashboard: Gösterge panelini göster/gizle.

Dash_Corner / Dash_Size: Panel konumu ve yazı boyutu.

Dash_Show_Panel: Panel arka planını göster/gizle.

Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Panel boşlukları ve minimum genişlik.

Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Panel rengi ve şeffaflığı.

Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Panel kenarlık rengi ve kalınlığı.

Dash_Font: Panel yazı tipi.

Dash_Auto_Theme: Okunabilirlik için metin renklerini otomatik ayarla.

Dash_Text_Follow_Panel: Metin kontrastını panel ile tutarlı tut.

Notlar (Notes)

Bu gösterge analitik bir araçtır ve sonuç garantisi vermez. Her zaman önce demo hesapta test edin ve doğru risk yönetimi uygulayın.