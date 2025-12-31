Vital Trend Signals MT4
- Göstergeler
- Frederick Langemark
- Sürüm: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
Grafikte net al/sat sinyalleri üreten ve risk seviyelerini doğrudan grafik üzerinde projekte eden bir trend-takip göstergesidir. Temiz bir görsel iş akışı isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır: sinyal, stop referansı, hedef projeksiyonu ve isteğe bağlı grafik içi istatistikler.
Neler sunar
-
Trend koşulları uyumlandığında grafikte Al/Sat okları
-
Mevcut stop mesafesi ve TP_Ratio değerine göre isteğe bağlı TP/SL projeksiyon çizgileri
-
Kompakt bir sinyal özeti sunan isteğe bağlı gösterge paneli (dashboard)
-
Uyarılar (terminal, push, e-posta, ses)
Nasıl kullanılır
-
Göstergiyi grafiğe ekleyin ve tercih ettiğiniz zaman dilimini (timeframe) seçin.
-
Sinyal yönünde okları takip edin.
-
Projeksiyon SL/TP seviyelerini görsel referans olarak kullanın ve planınıza göre riskinizi yönetin.
Girdiler (Inputs)
Ana Ayarlar (Main Settings)
-
Max_History: Dahili kalibrasyon ve sinyal istatistikleri için kullanılan bar sayısı.
-
TP_Ratio: Stop mesafesine göre R-katları olarak take-profit mesafesi.
Uyarılar (Alerts)
-
Use_Alerts: Uyarıları etkinleştir/devre dışı bırak.
-
Use_Push: Mobil terminale push bildirimleri ( MetaQuotes ID gerekir).
-
Use_Mail: E-posta bildirimleri (terminal e-posta ayarları gerekir).
-
Use_Sound: Terminalde sesli uyarı.
Görsel Ayarlar (Visual Settings)
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Ok renkleri.
-
Arrow_Width: Ok kalınlığı.
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: TP/SL çizgi renkleri.
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: TP/SL çizgi stilleri.
-
Line_Width: TP/SL çizgi genişliği.
-
Show_Dashboard: Gösterge panelini göster/gizle.
-
Dash_Corner / Dash_Size: Panel konumu ve yazı boyutu.
-
Dash_Show_Panel: Panel arka planını göster/gizle.
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Panel boşlukları ve minimum genişlik.
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Panel rengi ve şeffaflığı.
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Panel kenarlık rengi ve kalınlığı.
-
Dash_Font: Panel yazı tipi.
-
Dash_Auto_Theme: Okunabilirlik için metin renklerini otomatik ayarla.
-
Dash_Text_Follow_Panel: Metin kontrastını panel ile tutarlı tut.
Notlar (Notes)
Bu gösterge analitik bir araçtır ve sonuç garantisi vermez. Her zaman önce demo hesapta test edin ve doğru risk yönetimi uygulayın.