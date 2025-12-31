Vital Trend Signals MT4

Forex Vitals Market Hours (MT4) — Boîtes de Range par Session + Tableau de Bord de Sessions en Direct (GRATUIT) Le trading Forex est très différent selon le moment où vous tradez. Cet indicateur le rend visible en traçant directement sur votre graphique les boîtes de range Haut/Bas (High/Low) des 4 sessions majeures — Sydney, Tokyo, Londres, New York — pour que vous puissiez voir instantanément où le range de chaque session s’est formé et comment le prix s’est comporté pendant les chevauchements

FREE