Vital Trend Signals MT4

Un indicateur de suivi de tendance qui affiche des signaux d’achat/vente clairs et projette les niveaux de risque directement sur le graphique. Il est conçu pour les traders qui veulent un workflow visuel épuré : signal, repère de stop, projection d’objectif et statistiques optionnelles sur le graphique.

Ce que vous obtenez

  • Des flèches d’achat/vente sur le graphique lorsque les conditions de tendance s’alignent

  • Des lignes de projection TP/SL optionnelles basées sur la distance actuelle du stop et votre TP_Ratio

  • Un tableau de bord (dashboard) optionnel avec un résumé compact des signaux

  • Des alertes (terminal, push, e-mail, son)

Comment l’utiliser

  1. Ajoutez l’indicateur au graphique et choisissez votre unité de temps (timeframe) préférée.

  2. Suivez les flèches dans la direction du signal.

  3. Utilisez les SL/TP projetés comme repères visuels et gérez le risque selon votre plan.

Paramètres (Inputs)

Réglages principaux (Main Settings)

  • Max_History : Nombre de barres utilisées pour la calibration interne et les statistiques des signaux.

  • TP_Ratio : Distance du take-profit en multiple R par rapport à la distance du stop.

Alertes (Alerts)

  • Use_Alerts : Activer/désactiver les alertes.

  • Use_Push : Notifications push vers le terminal mobile (nécessite un MetaQuotes ID).

  • Use_Mail : Notifications par e-mail (nécessite les réglages e-mail du terminal).

  • Use_Sound : Alerte sonore dans le terminal.

Réglages visuels (Visual Settings)

  • Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow : Couleurs des flèches.

  • Arrow_Width : Épaisseur des flèches.

  • Clr_TP_Line / Clr_SL_Line : Couleurs des lignes TP/SL.

  • Ln_Style_TP / Ln_Style_SL : Styles des lignes TP/SL.

  • Line_Width : Largeur des lignes TP/SL.

  • Show_Dashboard : Afficher/masquer le dashboard.

  • Dash_Corner / Dash_Size : Position du dashboard et taille du texte.

  • Dash_Show_Panel : Afficher/masquer le panneau de fond du dashboard.

  • Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW : Marges internes du panneau et largeur minimale.

  • Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha : Couleur et transparence du panneau.

  • Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW : Couleur et épaisseur de la bordure du panneau.

  • Dash_Font : Police du dashboard.

  • Dash_Auto_Theme : Ajuster automatiquement les couleurs du texte pour une meilleure lisibilité.

  • Dash_Text_Follow_Panel : Garder un contraste de texte cohérent avec le panneau.

Notes

Cet indicateur est un outil d’analyse et ne garantit pas les résultats. Testez toujours d’abord sur un compte démo et appliquez une gestion du risque appropriée.

