Vital Trend Signals MT4

ForexVitals Vital Trend Signals

Un indicatore trend-following che stampa segnali chiari di acquisto/vendita e proietta i livelli di rischio direttamente sul grafico. È progettato per i trader che vogliono un flusso di lavoro visivo pulito: segnale, riferimento dello stop, proiezione del target e statistiche opzionali sul grafico.

Cosa ottieni

Frecce Buy/Sell (Acquisto/Vendita) sul grafico quando le condizioni di trend si allineano

Linee opzionali di proiezione TP/SL basate sulla distanza attuale dello stop e sul tuo TP_Ratio

Dashboard opzionale con un riepilogo compatto dei segnali

Avvisi (terminale, push, email, suono)

Come usarlo

Applica l’indicatore al grafico e scegli il timeframe che preferisci. Segui le frecce nella direzione del segnale. Usa gli SL/TP proiettati come riferimenti visivi e gestisci il rischio secondo il tuo piano.

Input

Impostazioni principali (Main Settings)

Max_History: Barre utilizzate per la calibrazione interna e le statistiche dei segnali.

TP_Ratio: Distanza del take-profit come multiplo R rispetto alla distanza dello stop.

Avvisi (Alerts)

Use_Alerts: Abilita/disabilita gli avvisi.

Use_Push: Notifiche push al terminale mobile (richiede MetaQuotes ID ).

Use_Mail: Notifiche email (richiede le impostazioni email del terminale).

Use_Sound: Avviso sonoro nel terminale.

Impostazioni visive (Visual Settings)

Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Colori delle frecce.

Arrow_Width: Spessore delle frecce.

Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Colori delle linee TP/SL.

Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Stili delle linee TP/SL.

Line_Width: Larghezza delle linee TP/SL.

Show_Dashboard: Mostra/nascondi la dashboard.

Dash_Corner / Dash_Size: Posizione della dashboard e dimensione del testo.

Dash_Show_Panel: Mostra/nascondi il pannello di sfondo della dashboard.

Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Spaziatura del pannello e larghezza minima.

Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Colore e trasparenza del pannello.

Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Colore e spessore del bordo del pannello.

Dash_Font: Font della dashboard.

Dash_Auto_Theme: Regola automaticamente i colori del testo per la leggibilità.

Dash_Text_Follow_Panel: Mantieni il contrasto del testo coerente con il pannello.

Note

Questo indicatore è uno strumento analitico e non garantisce risultati. Prova sempre prima su un conto demo e utilizza una corretta gestione del rischio.