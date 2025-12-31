Vital Trend Signals MT4

ForexVitals Vital Trend Signals

Un indicatore trend-following che stampa segnali chiari di acquisto/vendita e proietta i livelli di rischio direttamente sul grafico. È progettato per i trader che vogliono un flusso di lavoro visivo pulito: segnale, riferimento dello stop, proiezione del target e statistiche opzionali sul grafico.

Cosa ottieni

  • Frecce Buy/Sell (Acquisto/Vendita) sul grafico quando le condizioni di trend si allineano

  • Linee opzionali di proiezione TP/SL basate sulla distanza attuale dello stop e sul tuo TP_Ratio

  • Dashboard opzionale con un riepilogo compatto dei segnali

  • Avvisi (terminale, push, email, suono)

Come usarlo

  1. Applica l’indicatore al grafico e scegli il timeframe che preferisci.

  2. Segui le frecce nella direzione del segnale.

  3. Usa gli SL/TP proiettati come riferimenti visivi e gestisci il rischio secondo il tuo piano.

Input

Impostazioni principali (Main Settings)

  • Max_History: Barre utilizzate per la calibrazione interna e le statistiche dei segnali.

  • TP_Ratio: Distanza del take-profit come multiplo R rispetto alla distanza dello stop.

Avvisi (Alerts)

  • Use_Alerts: Abilita/disabilita gli avvisi.

  • Use_Push: Notifiche push al terminale mobile (richiede MetaQuotes ID).

  • Use_Mail: Notifiche email (richiede le impostazioni email del terminale).

  • Use_Sound: Avviso sonoro nel terminale.

Impostazioni visive (Visual Settings)

  • Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Colori delle frecce.

  • Arrow_Width: Spessore delle frecce.

  • Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Colori delle linee TP/SL.

  • Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Stili delle linee TP/SL.

  • Line_Width: Larghezza delle linee TP/SL.

  • Show_Dashboard: Mostra/nascondi la dashboard.

  • Dash_Corner / Dash_Size: Posizione della dashboard e dimensione del testo.

  • Dash_Show_Panel: Mostra/nascondi il pannello di sfondo della dashboard.

  • Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Spaziatura del pannello e larghezza minima.

  • Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Colore e trasparenza del pannello.

  • Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Colore e spessore del bordo del pannello.

  • Dash_Font: Font della dashboard.

  • Dash_Auto_Theme: Regola automaticamente i colori del testo per la leggibilità.

  • Dash_Text_Follow_Panel: Mantieni il contrasto del testo coerente con il pannello.

Note

Questo indicatore è uno strumento analitico e non garantisce risultati. Prova sempre prima su un conto demo e utilizza una corretta gestione del rischio.

Altri dall’autore
Vital Structure MT5
Frederick Langemark
Indicatori
Vital Structure MT5 Indicatore di Market Structure per: etichettatura dei swing HH / HL / LH / LL, trendline automatiche e livelli chiave di supporto e resistenza multi-timeframe (MTF). Vital Structure è uno strumento di analisi del grafico per trader che utilizzano price action, market structure, trendline, supporto e resistenza e analisi multi-timeframe. Identifica i punti di swing confermati, classifica la struttura (HH/HL/LH/LL), disegna trendline basate sulla struttura e traccia i livelli
FREE
Vital Structure MT4
Frederick Langemark
5 (1)
Indicatori
Vital Structure MT4 Indicatore di Market Structure per: etichettatura dei swing HH / HL / LH / LL, trendline automatiche e livelli chiave di supporto e resistenza multi-timeframe (MTF). Vital Structure è uno strumento di analisi del grafico per trader che utilizzano price action, market structure, trendline, supporto e resistenza e analisi multi-timeframe. Identifica i punti di swing confermati, classifica la struttura (HH/HL/LH/LL), disegna trendline basate sulla struttura e traccia i livelli
FREE
Market Hours MT5
Frederick Langemark
Indicatori
Forex Vitals Market Hours (MT5) — Box Range di Sessione + Dashboard Sessioni Live (GRATIS) Il trading sul Forex è molto diverso a seconda di   quando   fai trading. Questo indicatore lo rende visibile tracciando direttamente sul grafico i box del range   Massimo/Minimo (High/Low)   delle 4 sessioni principali —   Sydney, Tokyo, Londra, New York   — così puoi vedere subito dove si è formato il range di ogni sessione e come si è comportato il prezzo durante le sovrapposizioni. Cosa ottieni Box ran
FREE
Heikin Ashi Premium
Frederick Langemark
5 (10)
Indicatori
Heikin Ashi is Japanese for "average bar", and may make it easier for you to identify trends. Our version of this popular indicator adjusts the size of the candles based on the zoom level of your chart, making it appear more naturally just like the traditional candlesticks. The colors are selected based on the color scheme you use on your charts, but can be customized anyway you would like. You may also choose whether to display only the Heikin Ashi candles, or show the other selected chart as w
FREE
Market Hours MT4
Frederick Langemark
4.5 (6)
Indicatori
Forex Vitals Market Hours (MT4) — Box Range di Sessione + Dashboard Sessioni Live (GRATIS) Il trading sul Forex è molto diverso a seconda di quando fai trading. Questo indicatore lo rende visibile tracciando direttamente sul grafico i box del range Massimo/Minimo (High/Low) delle 4 sessioni principali — Sydney, Tokyo, Londra, New York — così puoi vedere subito dove si è formato il range di ogni sessione e come si è comportato il prezzo durante le sovrapposizioni. Cosa ottieni Box range di sessio
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione