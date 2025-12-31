Vital Trend Signals MT4
- Indicatori
- Frederick Langemark
- Versione: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
Un indicatore trend-following che stampa segnali chiari di acquisto/vendita e proietta i livelli di rischio direttamente sul grafico. È progettato per i trader che vogliono un flusso di lavoro visivo pulito: segnale, riferimento dello stop, proiezione del target e statistiche opzionali sul grafico.
Cosa ottieni
-
Frecce Buy/Sell (Acquisto/Vendita) sul grafico quando le condizioni di trend si allineano
-
Linee opzionali di proiezione TP/SL basate sulla distanza attuale dello stop e sul tuo TP_Ratio
-
Dashboard opzionale con un riepilogo compatto dei segnali
-
Avvisi (terminale, push, email, suono)
Come usarlo
-
Applica l’indicatore al grafico e scegli il timeframe che preferisci.
-
Segui le frecce nella direzione del segnale.
-
Usa gli SL/TP proiettati come riferimenti visivi e gestisci il rischio secondo il tuo piano.
Input
Impostazioni principali (Main Settings)
-
Max_History: Barre utilizzate per la calibrazione interna e le statistiche dei segnali.
-
TP_Ratio: Distanza del take-profit come multiplo R rispetto alla distanza dello stop.
Avvisi (Alerts)
-
Use_Alerts: Abilita/disabilita gli avvisi.
-
Use_Push: Notifiche push al terminale mobile (richiede MetaQuotes ID).
-
Use_Mail: Notifiche email (richiede le impostazioni email del terminale).
-
Use_Sound: Avviso sonoro nel terminale.
Impostazioni visive (Visual Settings)
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow: Colori delle frecce.
-
Arrow_Width: Spessore delle frecce.
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line: Colori delle linee TP/SL.
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL: Stili delle linee TP/SL.
-
Line_Width: Larghezza delle linee TP/SL.
-
Show_Dashboard: Mostra/nascondi la dashboard.
-
Dash_Corner / Dash_Size: Posizione della dashboard e dimensione del testo.
-
Dash_Show_Panel: Mostra/nascondi il pannello di sfondo della dashboard.
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW: Spaziatura del pannello e larghezza minima.
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha: Colore e trasparenza del pannello.
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW: Colore e spessore del bordo del pannello.
-
Dash_Font: Font della dashboard.
-
Dash_Auto_Theme: Regola automaticamente i colori del testo per la leggibilità.
-
Dash_Text_Follow_Panel: Mantieni il contrasto del testo coerente con il pannello.
Note
Questo indicatore è uno strumento analitico e non garantisce risultati. Prova sempre prima su un conto demo e utilizza una corretta gestione del rischio.