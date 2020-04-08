Vital Trend Signals MT4
- 指标
- Frederick Langemark
- 版本: 1.0
ForexVitals Vital Trend Signals
一款趋势跟随型指标，可在图表上输出清晰的买入/卖出信号，并直接投射风险水平。它专为希望拥有简洁可视化工作流的交易者设计：信号、止损参考、目标投射，以及可选的图表统计信息。
你将获得
-
当趋势条件一致时，在图表上显示买入/卖出箭头
-
基于当前止损距离与TP_Ratio的可选 TP/SL 目标投射线
-
带有简洁信号摘要的可选仪表盘（dashboard）
-
提醒/报警（终端、推送、邮件、声音）
如何使用
-
将指标加载到图表并选择你偏好的时间周期。
-
按照信号方向跟随箭头操作。
-
将投射的SL/TP作为视觉参考，并按你的计划进行风险管理。
参数（Inputs）
主要设置（Main Settings）
-
Max_History： 用于内部校准与信号统计的K线数量。
-
TP_Ratio： 止盈距离，以相对于止损距离的 R 倍数表示。
提醒（Alerts）
-
Use_Alerts： 启用/禁用提醒。
-
Use_Push： 向手机端终端发送推送通知（需要 MetaQuotes ID）。
-
Use_Mail： 邮件通知（需要在终端中配置邮箱设置）。
-
Use_Sound： 终端声音提醒。
视觉设置（Visual Settings）
-
Clr_Buy_Arrow / Clr_Sell_Arrow： 箭头颜色。
-
Arrow_Width： 箭头粗细。
-
Clr_TP_Line / Clr_SL_Line： TP/SL 线条颜色。
-
Ln_Style_TP / Ln_Style_SL： TP/SL 线条样式。
-
Line_Width： TP/SL 线条宽度。
-
Show_Dashboard： 显示/隐藏仪表盘。
-
Dash_Corner / Dash_Size： 仪表盘位置与文字大小。
-
Dash_Show_Panel： 显示/隐藏仪表盘背景面板。
-
Dash_Panel_Pad / Dash_Panel_MinW： 面板内边距与最小宽度。
-
Dash_Panel_BG / Dash_Panel_Alpha： 面板颜色与透明度。
-
Dash_Panel_Border / Dash_Panel_BorderW： 面板边框颜色与宽度。
-
Dash_Font： 仪表盘字体。
-
Dash_Auto_Theme： 自动调整文字颜色以提升可读性。
-
Dash_Text_Follow_Panel： 让文字对比度与面板保持一致。
说明（Notes）
本指标为分析工具，不保证任何结果。请务必先在模拟账户上测试，并使用正确的风险管理方法。