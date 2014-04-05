Professionelles MT5-Rohstoffstärke-Dashboard mit Echtzeit-Dominanzbewertung, Korrelationsanalyse und intelligenter Einstiegserkennung für Händler von Gold, Silber, Öl und Metallen.

Institutionelle Rohstoff-Intelligenz für MetaTrader 5

SynaptixQuant Commodities Dominance ist ein professioneller Marktintelligenz-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die beim Handel mit Rohstoffen Präzision, Struktur und Klarheit verlangen.

Dieses von SynaptixQuant Capital entwickelte Tool analysiert in Echtzeit die Stärke, Dynamik und Korrelation der wichtigsten Rohstoffmärkte und liefert so verwertbare Erkenntnisse ohne unübersichtliche Charts.

UNTERSTÜTZTE MÄRKTE

Kern-Rohstoffe (gegen USD)

Gold (XAUUSD)

Silber (XAGUSD)

Platin (XPTUSD)

Palladium (XPDUSD)

Kupfer (XCUUSD)

WTI-Rohöl (WTIUSD)

Brent-Rohöl (XBRUSD)

Erdgas (XNGUSD)

Erweiterte Währungsvarianten

XAUEUR, XAGEUR

XAUAUD, XAGAUD

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

Echtzeit-Dominanz-Dashboard

Zeigt alle Rohstoffe nach ihrer relativen Stärke gegenüber dem USD an. Sofortige Identifizierung von Spitzenreitern, Nachzüglern und Rotationszonen.

Proprietäres Stärke-Scoring

Dynamisches Scoring passt sich der Volatilität und dem Momentum an und bietet einen klaren Überblick über den institutionellen Druck und die Richtungsvorgaben.

Momentum & Beschleunigungsmetriken

Misst die Geschwindigkeit und die Rate der Veränderung und hilft Händlern, eine Fortsetzung oder Erschöpfung zu antizipieren, bevor der Preis reagiert.

Korrelationsmatrix

Visuelles Korrelationsmapping zeigt positive und inverse Beziehungen zwischen Rohstoffen auf und verbessert so Diversifizierungs- und Absicherungsentscheidungen.

Signal-Panels (LONG / SHORT)

Automatische Einstufung von Chancen auf der Grundlage von Stärke-Ungleichgewichten und Bestätigungslogik.

CAD - Geclusterte, aggregierte Daten-Signale

Fortschrittliche Multi-Faktor-Logik, die Momentum, Stärke und Volatilität kombiniert, um Einstiegssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren.

Signalsystem

Zeigt an, wenn hochwertige Bedingungen erfüllt sind. Vollständig konfigurierbar für präzises Trading.

HANDELSVORTEILE

Für Daytrader

Schnelle Identifizierung von starken und schwachen Rohstoffen

Momentum-basierte Einstiege während Sitzungen mit hoher Volatilität

Für Swing Trader

Trendbestätigung durch Stärkeunterschiede

Korrelationsbewusstsein für die Portfolioausrichtung

Für Positions-Trader

Makro-Stärke-Kontext

Asset-übergreifende Bestätigung von Metallen und Energie

ANPASSUNG & KONTROLLE

Einstellbare Empfindlichkeitsstufen

Benutzerdefinierte Farbthemen

Filterung der Signalschwelle

Filterung der Entfernung

Kompatibilität mit Makler-Symbol-Suffixen

WARUM HÄNDLER DIESES TOOL WÄHLEN