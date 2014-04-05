SynaptixQuant Commodities Dominance
- Indikatoren
- Devie Arevalo Montemayor
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 8
Professionelles MT5-Rohstoffstärke-Dashboard mit Echtzeit-Dominanzbewertung, Korrelationsanalyse und intelligenter Einstiegserkennung für Händler von Gold, Silber, Öl und Metallen.
Institutionelle Rohstoff-Intelligenz für MetaTrader 5
SynaptixQuant Commodities Dominance ist ein professioneller Marktintelligenz-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die beim Handel mit Rohstoffen Präzision, Struktur und Klarheit verlangen.
Dieses von SynaptixQuant Capital entwickelte Tool analysiert in Echtzeit die Stärke, Dynamik und Korrelation der wichtigsten Rohstoffmärkte und liefert so verwertbare Erkenntnisse ohne unübersichtliche Charts.
UNTERSTÜTZTE MÄRKTE
Kern-Rohstoffe (gegen USD)
-
Gold (XAUUSD)
-
Silber (XAGUSD)
-
Platin (XPTUSD)
-
Palladium (XPDUSD)
-
Kupfer (XCUUSD)
-
WTI-Rohöl (WTIUSD)
-
Brent-Rohöl (XBRUSD)
-
Erdgas (XNGUSD)
Erweiterte Währungsvarianten
-
XAUEUR, XAGEUR
-
XAUAUD, XAGAUD
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
Echtzeit-Dominanz-Dashboard
Zeigt alle Rohstoffe nach ihrer relativen Stärke gegenüber dem USD an. Sofortige Identifizierung von Spitzenreitern, Nachzüglern und Rotationszonen.
Proprietäres Stärke-Scoring
Dynamisches Scoring passt sich der Volatilität und dem Momentum an und bietet einen klaren Überblick über den institutionellen Druck und die Richtungsvorgaben.
Momentum & Beschleunigungsmetriken
Misst die Geschwindigkeit und die Rate der Veränderung und hilft Händlern, eine Fortsetzung oder Erschöpfung zu antizipieren, bevor der Preis reagiert.
Korrelationsmatrix
Visuelles Korrelationsmapping zeigt positive und inverse Beziehungen zwischen Rohstoffen auf und verbessert so Diversifizierungs- und Absicherungsentscheidungen.
Signal-Panels (LONG / SHORT)
Automatische Einstufung von Chancen auf der Grundlage von Stärke-Ungleichgewichten und Bestätigungslogik.
CAD - Geclusterte, aggregierte Daten-Signale
Fortschrittliche Multi-Faktor-Logik, die Momentum, Stärke und Volatilität kombiniert, um Einstiegssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren.
Signalsystem
Zeigt an, wenn hochwertige Bedingungen erfüllt sind. Vollständig konfigurierbar für präzises Trading.
HANDELSVORTEILE
Für Daytrader
-
Schnelle Identifizierung von starken und schwachen Rohstoffen
-
Momentum-basierte Einstiege während Sitzungen mit hoher Volatilität
Für Swing Trader
-
Trendbestätigung durch Stärkeunterschiede
-
Korrelationsbewusstsein für die Portfolioausrichtung
Für Positions-Trader
-
Makro-Stärke-Kontext
-
Asset-übergreifende Bestätigung von Metallen und Energie
ANPASSUNG & KONTROLLE
-
Einstellbare Empfindlichkeitsstufen
-
Benutzerdefinierte Farbthemen
-
Filterung der Signalschwelle
-
Filterung der Entfernung
-
Kompatibilität mit Makler-Symbol-Suffixen
WARUM HÄNDLER DIESES TOOL WÄHLEN
-
Marktstrukturanalyse auf institutionellem Niveau
-
Eliminiert emotionale Entscheidungen
-
Verbessert das Timing und die Handelsauswahl
-
Entwickelt für professionelle Arbeitsabläufe