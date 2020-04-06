TW Wolf Martingale MT4
- Experten
- Altan Karakaya
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 20
TW Wolf Martingale MT4 ist ein fortschrittlicher Grid-Trading-EA und Forex Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die vollständige Kontrolle über das Risiko, flexible Ausführung und professionelles Trade-Management unter unterschiedlichen Marktbedingungen benötigen.
Dieser Smart Grid EA kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit erweiterten Risikomanagement-Tools und ermöglicht es Tradern, das System an verschiedene Symbole, Zeitrahmen und Handelsstile anzupassen, ohne auf starre oder aggressive Konfigurationen angewiesen zu sein.
Der Fokus dieses Advanced Forex EA liegt auf kontrollierter Ausführung und sicherem Grid-Trading-Verhalten.
Erweiterte Trading-Funktionen
1. Dual-Entry-System
Unterstützt sowohl Grid-Trading-EA-Logik als auch indikatorbasierte Einstiege, sodass Strategien je nach Marktsituation gewechselt werden können.
2. Multi-Timeframe-Kompatibilität
Der EA kann auf jedem Zeitrahmen betrieben werden und ist vollständig abhängig von den Risikomanagement-Einstellungen und dem Handelsansatz des Nutzers.
3. Multi-Markt-Unterstützung
Kompatibel mit Forex-Paaren, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen – geeignet für Märkte mit stabiler Liquidität und kontrollierter Volatilität. (Detaillierte Erklärungen und Einstellungen im Artikel)
4. On-Chart-Steuerung des Handelsmodus
Ermöglicht das Umschalten des Einstiegsverhaltens in Echtzeit direkt auf dem Chart, ohne den Expert Advisor zu stoppen.
5. Notfall-Handelsschutz
Neue Trade-Einstiege können bei Hochrisikosituationen sofort deaktiviert werden, während bestehende Positionen weiterhin aktiv verwaltet werden.
6. Erweitertes Take-Profit-Management
Unterstützt einzelne oder kombinierte Take-Profit-Limits für mehrere Positionen zur Optimierung von Risiko und Gewinn entsprechend dem Trend.
7. Anpassbare Lot-Skalierung
Bietet vollständige Kontrolle über Lot-Multiplikatoren und minimale Grid-Abstände für präzises Positionsmanagement.
8. Trendabweichungs-Warnung
Erkennt potenzielle Trendkonflikte und warnt den Trader, um übermäßige Grid-Einstiege gegen die Marktrichtung zu vermeiden.
9. Multi-Symbol-Trading
Ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Symbole, einschließlich Trades in unterschiedliche Richtungen.
10. On-Chart-Handelsstatistiken
Zeigt Echtzeitdaten wie Drawdown, Anzahl offener Positionen und gesamtes Handelsvolumen pro Symbol an.
11. Mehrere Einstiegsmodi
Bietet vier verschiedene Einstiegsmodi, um das Verhalten des Safe Grid Trading EA an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.
12. Spread-Filter-Schutz
Beinhaltet einen Spread-Filter, um das Öffnen von Positionen unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.
13. Vollständige Risikoanpassung
Konzipiert für Anfänger und professionelle Trader mit vollständig anpassbaren Parametern zur individuellen Risikokontrolle.
Zur Leistungssteigerung und professionellen Nutzung erhalten Käufer von TW Wolf Martingale einen professionellen Trendindikator, der dabei hilft, Trades im Einklang mit dem Markttrend auszuführen.
Technische Empfehlungen
Broker-Anforderungen
Jeder Broker mit niedrigen Spreads und stabiler Ausführung.
Kontotyp
ECN- oder ECN-Pro-Konten werden empfohlen.
Mindesteinzahlung
Forex-Paare: $500
Gold (XAUUSD): $3000
Hebel
Empfohlener Mindesthebel ist 1:100.
Zeitrahmen
Abhängig von der Risikobereitschaft, vorzugsweise H1 bis H4.
VPS
Ein VPS ist für einen stabilen 24/7-Betrieb erforderlich.
Mehr erfahren
Eine vollständige Einrichtungsanleitung und detaillierte Erklärung der TW Wolf Martingale mt4-Einstellungen finden Sie in unserem umfassenden Tutorial-Artikel.