TW Wolf Martingale MT4

TW Wolf Martingale MT4 – Fortschrittlicher Grid-Trading-EA mit intelligentem Risikomanagement


TW Wolf Martingale MT4 ist ein fortschrittlicher Grid-Trading-EA und Forex Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die vollständige Kontrolle über das Risiko, flexible Ausführung und professionelles Trade-Management unter unterschiedlichen Marktbedingungen benötigen.

Dieser Smart Grid EA kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit erweiterten Risikomanagement-Tools und ermöglicht es Tradern, das System an verschiedene Symbole, Zeitrahmen und Handelsstile anzupassen, ohne auf starre oder aggressive Konfigurationen angewiesen zu sein.
Der Fokus dieses Advanced Forex EA liegt auf kontrollierter Ausführung und sicherem Grid-Trading-Verhalten.


Erweiterte Trading-Funktionen

1. Dual-Entry-System

Unterstützt sowohl Grid-Trading-EA-Logik als auch indikatorbasierte Einstiege, sodass Strategien je nach Marktsituation gewechselt werden können.

2. Multi-Timeframe-Kompatibilität

Der EA kann auf jedem Zeitrahmen betrieben werden und ist vollständig abhängig von den Risikomanagement-Einstellungen und dem Handelsansatz des Nutzers.

3. Multi-Markt-Unterstützung

Kompatibel mit Forex-Paaren, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen – geeignet für Märkte mit stabiler Liquidität und kontrollierter Volatilität. (Detaillierte Erklärungen und Einstellungen im Artikel)

4. On-Chart-Steuerung des Handelsmodus

Ermöglicht das Umschalten des Einstiegsverhaltens in Echtzeit direkt auf dem Chart, ohne den Expert Advisor zu stoppen.

5. Notfall-Handelsschutz

Neue Trade-Einstiege können bei Hochrisikosituationen sofort deaktiviert werden, während bestehende Positionen weiterhin aktiv verwaltet werden.

6. Erweitertes Take-Profit-Management

Unterstützt einzelne oder kombinierte Take-Profit-Limits für mehrere Positionen zur Optimierung von Risiko und Gewinn entsprechend dem Trend.

7. Anpassbare Lot-Skalierung

Bietet vollständige Kontrolle über Lot-Multiplikatoren und minimale Grid-Abstände für präzises Positionsmanagement.

8. Trendabweichungs-Warnung

Erkennt potenzielle Trendkonflikte und warnt den Trader, um übermäßige Grid-Einstiege gegen die Marktrichtung zu vermeiden.

9. Multi-Symbol-Trading

Ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Symbole, einschließlich Trades in unterschiedliche Richtungen.

10. On-Chart-Handelsstatistiken

Zeigt Echtzeitdaten wie Drawdown, Anzahl offener Positionen und gesamtes Handelsvolumen pro Symbol an.

11. Mehrere Einstiegsmodi

Bietet vier verschiedene Einstiegsmodi, um das Verhalten des Safe Grid Trading EA an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.

12. Spread-Filter-Schutz

Beinhaltet einen Spread-Filter, um das Öffnen von Positionen unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

13. Vollständige Risikoanpassung

Konzipiert für Anfänger und professionelle Trader mit vollständig anpassbaren Parametern zur individuellen Risikokontrolle.


Zur Leistungssteigerung und professionellen Nutzung erhalten Käufer von TW Wolf Martingale einen professionellen Trendindikator, der dabei hilft, Trades im Einklang mit dem Markttrend auszuführen.


Technische Empfehlungen

Broker-Anforderungen

Jeder Broker mit niedrigen Spreads und stabiler Ausführung.

Kontotyp

ECN- oder ECN-Pro-Konten werden empfohlen.

Mindesteinzahlung

Forex-Paare: $500
Gold (XAUUSD): $3000

Hebel

Empfohlener Mindesthebel ist 1:100.

Zeitrahmen

Abhängig von der Risikobereitschaft, vorzugsweise H1 bis H4.

VPS

Ein VPS ist für einen stabilen 24/7-Betrieb erforderlich.


Mehr erfahren

Eine vollständige Einrichtungsanleitung und detaillierte Erklärung der TW Wolf Martingale mt4-Einstellungen finden Sie in unserem umfassenden Tutorial-Artikel.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466

