Rebate Hunter – Multi-Pair Hedging Grid EA (Dynamisch adaptiv)

Rebate Hunter ist ein Multi-Pair Hedging Grid Expert Advisor (EA), der ein konstantes Handelsvolumen generiert und gleichzeitig kontrollierte Korbgewinne anstrebt. Der EA eröffnet gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen (Hedged Entry) und verwaltet diese anschließend mithilfe eines dynamisch adaptiven Grid-Abstands und eines automatisierten Korbschließungssystems.

Dieser Ansatz ist ideal für Trader, die einen EA suchen, der in unterschiedlichen Volatilitätsphasen funktioniert und sich auf stabile Gewinnzyklen und hohe Aktivität konzentriert – perfekt für Konten, die von volumenbasierten Rabattprogrammen profitieren.

Hauptmerkmale:
Echter Hedge Entry (Kauf + Verkauf)
Rebate Hunter eröffnet zwei Positionen gleichzeitig, um ein ausgewogenes Exposure zu gewährleisten und die Richtungsabhängigkeit zu reduzieren.

Dynamisches adaptives Raster (Volatilitätsbasierte Distanz)
Die Rastererweiterung wird mit einer speziellen dynamischen Distanz berechnet. Der Expert Advisor (EA) passt die Schrittweite automatisch an, wenn der Markt volatiler oder ruhiger wird.

Dynamische Lot-Progression (Multiplikator oder feste Lot-Ergänzung)
Wählen Sie zwischen Lot-Multiplikator und fester Lot-Ergänzung für die nächsten Level. Das System ist flexibel für konservative und aggressive Handelsstile.

Gewinnmitnahme/Stop-Loss pro Position (Geld oder Prozent)
Schließen Sie alle Positionen pro Symbol basierend auf:
Gewinn/Verlust in Geld
Gewinn/Verlust in Prozent

Globales Ziel & Schutz (Alle Symbole kombiniert)
Der EA kann alle Positionen schließen, sobald der globale Gewinn/Verlust das festgelegte Ziel erreicht, und bietet Ihnen so volle Portfoliokontrolle.

Täglicher Stop-Loss (Geld/Prozent)
Sobald das tägliche Gewinnziel erreicht ist, kann Rebate Hunter das Eröffnen neuer Positionen stoppen, um Gewinne zu schützen.

Zeitfilter & Schließzeitpunkt
Handeln Sie nur in ausgewählten Stunden und schließen Sie optional alle Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt (nützlich, um Rollover- oder Nachrichtensitzungen zu vermeiden).

Manuelle Steuerung – Alle schließen
Sicherheit mit einem Klick: Schließen Sie alle EA-Positionen direkt im Chart.

Multi-Pair-Trading
Wählen Sie bis zu 6 Symbole für die gleichzeitige Ausführung in einem Chart aus (effizient und ressourcenschonend).

Strategielogik (Handelsablauf)
Ersteinstieg: Eröffnet Kauf- und Verkaufspositionen für die ausgewählten Symbole.

Grid-Management: Sobald der Kurs den dynamischen Schritt überschreitet, schließt der EA die gegenüberliegende Seite und erhöht die Position auf der dominanten Seite mithilfe der Lot-Progression.

Korb-Ausstieg: Sobald das Gewinnziel des Korbs erreicht ist (pro Symbol oder global), schließt der EA die Positionen und startet den nächsten Zyklus neu.

Der EA verwendet keine festen Take-Profit-/Stop-Loss-Limits pro Order. Das Risikomanagement erfolgt über Korbregeln, Level-Limits, Margin-Prüfungen und Portfolio-Ziele.

Eingaben & Anpassung
Anfangslot / Automatisches Aufstocken des Lots
Maximales Grid-Level (Risikobegrenzung)
Grid-Schrittkonfiguration
Lot-Progression (Multiplikator / Lot hinzufügen) TP/SL pro Symbolkorb (Geld oder Prozent)
TP/SL für den globalen Korb
Täglicher Gewinnstopp
Handelszeitfilter
Schlusszeitpunkt

Empfohlene Bedingungen
Optimal bei stabilen Spreads und Brokern mit guter Ausführung
Geeignet für Seitwärtsmärkte / Märkte mit Mean-Reversion
Kann für Forex-Majors, Crosses, Metalle und Indizes verwendet werden (abhängig von Spread und Volatilität)

Risikohinweis (Wichtig)
Der Handel birgt ein hohes Risiko. Hedging-Grid-Strategien können bei starken Trends oder ungewöhnlicher Volatilität erhebliche Drawdowns erleiden. Testen Sie Strategien immer zuerst auf einem Demokonto, verwenden Sie ein angemessenes Guthaben und setzen Sie konservative Limits (Maximales Level, SL-Korb, globaler Schutz).

Was Sie erhalten:
Vollautomatisierter Multi-Pair-Hedging-Grid-EA
Dynamisch adaptive Distanz (volatilitätsabhängig)
Zielsystem für Geld-/Prozent-Einsätze
Tools für tägliche Stopps und Zeitmanagement
Manuelle Sicherheitsfunktion „Alles schließen“
