TW Wolf Martingale MT4 es un EA avanzado de Grid Trading y Asesor Experto Forex, diseñado para traders que requieren control total del riesgo, ejecución flexible y gestión profesional de operaciones en diferentes condiciones de mercado.



Este Smart Grid EA combina una lógica de grid estructurada con herramientas avanzadas de gestión de riesgo, permitiendo adaptar el sistema a distintos símbolos, marcos temporales y estilos de trading sin depender de configuraciones fijas o agresivas. El enfoque principal de este Advanced Forex EA es una ejecución controlada y un comportamiento de grid trading más seguro.







Funciones Avanzadas de Trading

1. Sistema de Entrada Dual

Admite tanto lógica de Grid Trading EA como entradas basadas en indicadores, permitiendo cambiar de estrategia según las condiciones del mercado.

2. Compatibilidad Multi-Timeframe

El EA puede operar en cualquier marco temporal, dependiendo totalmente de la configuración de riesgo y del enfoque del trader.

3. Soporte Multi-Mercado

Compatible con pares Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Criptomonedas, adecuado para mercados con liquidez estable y volatilidad controlada. (Explicación detallada y configuraciones en el artículo)

4. Control del Modo de Trading en el Gráfico

Permite cambiar el comportamiento de entrada en tiempo real mediante controles en el gráfico sin detener el EA.

5. Protección de Emergencia de Operaciones

Las nuevas entradas pueden desactivarse instantáneamente en condiciones de alto riesgo, mientras las posiciones existentes siguen siendo gestionadas.

6. Gestión Avanzada de Take Profit

Soporta límites de take profit individuales o combinados para múltiples posiciones, optimizando riesgo y beneficio según la tendencia.

7. Escalado de Lotes Ajustable

Proporciona control total sobre el multiplicador de lotes y la distancia mínima del grid para una gestión precisa del tamaño de posición.

8. Alerta de Desalineación de Tendencia

Detecta posibles conflictos con la tendencia y alerta al trader para evitar entradas excesivas contra el mercado.

9. Trading Multi-Símbolo

Permite gestionar simultáneamente múltiples símbolos, incluyendo operaciones en diferentes direcciones.

10. Estadísticas de Trading en el Gráfico

Muestra datos en tiempo real como drawdown, número de posiciones abiertas y volumen total negociado por símbolo.

11. Múltiples Modos de Entrada

Ofrece cuatro modos de entrada distintos para adaptar el comportamiento del Safe Grid Trading EA a diferentes entornos de mercado.

12. Protección con Filtro de Spread

Incluye un filtro de spread para evitar abrir posiciones en condiciones de mercado desfavorables.

13. Personalización Completa del Riesgo

Diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales, con parámetros totalmente ajustables según la tolerancia al riesgo.





Para mejorar el rendimiento y el uso profesional, los usuarios que adquieran TW Wolf Martingale mt4 recibirán un indicador de tendencia profesional para operar alineados con el mercado.





Recomendaciones Técnicas

Requisitos del Broker

Cualquier broker que ofrezca spreads bajos y ejecución estable.

Tipo de Cuenta

Se recomiendan cuentas ECN o ECN Pro.

Depósito Mínimo

Pares Forex: $500

Oro (XAUUSD): $3000

Apalancamiento

El apalancamiento mínimo recomendado es 1:100.

Marco Temporal

Según la tolerancia al riesgo, preferiblemente de H1 a H4.

VPS

Se requiere un VPS para una operación estable 24/7.





Más Información

Para una guía completa de configuración y una explicación detallada de los ajustes de TW Wolf Martingale, consulte nuestro artículo tutorial completo.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466

