TW Wolf Martingale MT4

TW Wolf Martingale MT4 – EA Avanzado de Grid Trading con Gestión de Riesgo Inteligente


TW Wolf Martingale MT4 es un EA avanzado de Grid Trading y Asesor Experto Forex, diseñado para traders que requieren control total del riesgo, ejecución flexible y gestión profesional de operaciones en diferentes condiciones de mercado.

Este Smart Grid EA combina una lógica de grid estructurada con herramientas avanzadas de gestión de riesgo, permitiendo adaptar el sistema a distintos símbolos, marcos temporales y estilos de trading sin depender de configuraciones fijas o agresivas. El enfoque principal de este Advanced Forex EA es una ejecución controlada y un comportamiento de grid trading más seguro.


Funciones Avanzadas de Trading

1. Sistema de Entrada Dual

Admite tanto lógica de Grid Trading EA como entradas basadas en indicadores, permitiendo cambiar de estrategia según las condiciones del mercado.

2. Compatibilidad Multi-Timeframe

El EA puede operar en cualquier marco temporal, dependiendo totalmente de la configuración de riesgo y del enfoque del trader.

3. Soporte Multi-Mercado

Compatible con pares Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Criptomonedas, adecuado para mercados con liquidez estable y volatilidad controlada. (Explicación detallada y configuraciones en el artículo)

4. Control del Modo de Trading en el Gráfico

Permite cambiar el comportamiento de entrada en tiempo real mediante controles en el gráfico sin detener el EA.

5. Protección de Emergencia de Operaciones

Las nuevas entradas pueden desactivarse instantáneamente en condiciones de alto riesgo, mientras las posiciones existentes siguen siendo gestionadas.

6. Gestión Avanzada de Take Profit

Soporta límites de take profit individuales o combinados para múltiples posiciones, optimizando riesgo y beneficio según la tendencia.

7. Escalado de Lotes Ajustable

Proporciona control total sobre el multiplicador de lotes y la distancia mínima del grid para una gestión precisa del tamaño de posición.

8. Alerta de Desalineación de Tendencia

Detecta posibles conflictos con la tendencia y alerta al trader para evitar entradas excesivas contra el mercado.

9. Trading Multi-Símbolo

Permite gestionar simultáneamente múltiples símbolos, incluyendo operaciones en diferentes direcciones.

10. Estadísticas de Trading en el Gráfico

Muestra datos en tiempo real como drawdown, número de posiciones abiertas y volumen total negociado por símbolo.

11. Múltiples Modos de Entrada

Ofrece cuatro modos de entrada distintos para adaptar el comportamiento del Safe Grid Trading EA a diferentes entornos de mercado.

12. Protección con Filtro de Spread

Incluye un filtro de spread para evitar abrir posiciones en condiciones de mercado desfavorables.

13. Personalización Completa del Riesgo

Diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales, con parámetros totalmente ajustables según la tolerancia al riesgo.


Para mejorar el rendimiento y el uso profesional, los usuarios que adquieran TW Wolf Martingale mt4 recibirán un indicador de tendencia profesional para operar alineados con el mercado.


Recomendaciones Técnicas

Requisitos del Broker

Cualquier broker que ofrezca spreads bajos y ejecución estable.

Tipo de Cuenta

Se recomiendan cuentas ECN o ECN Pro.

Depósito Mínimo

Pares Forex: $500
Oro (XAUUSD): $3000

Apalancamiento

El apalancamiento mínimo recomendado es 1:100.

Marco Temporal

Según la tolerancia al riesgo, preferiblemente de H1 a H4.

VPS

Se requiere un VPS para una operación estable 24/7.


Más Información

Para una guía completa de configuración y una explicación detallada de los ajustes de TW Wolf Martingale, consulte nuestro artículo tutorial completo.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466


Productos recomendados
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Asesores Expertos
Green Revolution es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro . Resultados en vivo en: https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site+Perfil Requisitos Pares de negociación XAUUSD Marco de tiempo M15 Depósito mínimo 100$ Apalancamiento 1:500,1:100 Corredores Just Forex,Exness,FBS Características - Modo totalmente automático con menos entradas. - Cada operación está protegida de antemano. - No utiliza promedios, lectura del historial, sobreoptimización y otros m
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Asesores Expertos
RahimBDMagicEA - El Sistema de Trading Algorítmico "Mágico (Negociación inteligente de patrones de velas con gestión adaptativa del riesgo) ¿Qué hace que este EA especial? RahimBDMagicEA es un Asesor Experto de MetaTrader de nueva generación que combina el análisis de la acción del precio de las velas con una gestión del riesgo agresiva pero disciplinada . A diferencia de los EAs tradicionales que se basan en indicadores rezagados, este sistema opera basado en cierres de velas confirmados , a
Secret Scalper
Burcak Sengezer
Asesores Expertos
Secret Scalper EA es un Asesor Experto totalmente automatizado. El EA es un scalper a medio plazo. Nuestro EA ha sido creado para trabajar de forma confidencial. Por lo tanto, puede cerrar órdenes con el valor real de la divisa de la cuenta con ganancias o pérdidas. También funciona con stop loss. La estrategia del EA ha sido mejorada para obtener beneficios razonables y de bajo-medio riesgo. Pero, también puede aumentar su riesgo, aunque no recomendamos hacer eso. La lógica del EA es un poco co
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Asesores Expertos
AUTO3M Pro MT4   es un Asesor Experto automático para tendencias, cobertura y filtrado de noticias. Estrategia   con   MACE, medias móviles, OBV, STD, ATR . STD   se usa principalmente para seguir tendencias. Estocástico   (línea principal y señal) para órdenes pendientes de compra/venta. Fibonacci   define take profit, soporte y resistencia. Funciona en   VPS , todos los timeframe (recomendado   D1 ). Versión para   MT5: Auto3M Pro MT5 . Características: Sin martingala Stop loss y take profit f
MAx2RSI Gold
Kevin John Hastings
Asesores Expertos
El robot de trading MAx2RSI Gold es un Asesor Experto (EA) de ingeniería de precisión diseñado para la plataforma MetaTrader4, creado para capitalizar la volatilidad del mercado del oro utilizando una estrategia híbrida de medias móviles duales y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) . Este robot es adecuado para operadores que: Prefieren la precisión algorítmica a la toma de decisiones emocional. Quieren exponerse al oro sin análisis gráfico manual. Se sientan cómodos con estrategias de alta renta
Hedging Cycle Pro
Guilherme Vanzin
Asesores Expertos
Hedging Cycle Pro Asesor Experto de Cobertura y Reversión automatizado (o manual, si así lo eliges) que utiliza ATR y Bandas de Bollinger Hedging Cycle Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado, diseñado para operadores que buscan un enfoque disciplinado y basado en reglas para capturar reversiones de mercado a corto plazo. El sistema utiliza el Rango Verdadero Promedio (ATR) y las Bandas de Bollinger para identificar los puntos de presión en el mercado, colocando órdenes stop de
For Gold EA
Vadim Korolyuk
Asesores Expertos
For Gold EA es un programa de scalping que opera con rupturas de niveles de soporte y resistencia utilizando un trailing stop. El programa analiza la actividad del mercado y determina los puntos óptimos de entrada y salida para las operaciones a corto plazo. El programa mueve automáticamente el stop loss detrás del precio para proteger los beneficios y reducir el riesgo. El programa es adecuado para operar en XAU/USD en el marco temporal M30 . El programa tiene una interfaz sencilla y fácil de u
Ea Tw79 Scalping Grid
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Hola; Nuestro sistema de comercio automático funciona con un algoritmo rápido. Tiene una estrategia de cuadrícula. Este robot de trading automático comienza a operar con una cantidad de lote baja y aplica métodos de compra de Tp cortos. A medida que se abren los intervalos de la cuadrícula, la cantidad del lote aumenta ligeramente y obliga al sistema a comprar Tp. Los siguientes resultados de la prueba de optimización cuidadosamente le recomiendo que lo examine de alguna manera. Se forma una lí
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Asesores Expertos
Flying Gold EA Es un sistema eficiente de comercio de oro. Es una estrategia única. Si no se cumplen las condiciones, el EA no abrirá la orden. Sólo tiene que instalar el EA, puede trabajar de inmediato. Utilice el marco de tiempo H4. XAUUSD Utilizar dinero inicial 1000$ (Cuenta Standard) / dinero inicial 100$ (Cuenta Cent / Micro) Back Test con el 99% de calidad del modelo de 2020 - 7 de julio. 2023 CONSEJO !!! Para un buen rendimiento, elija un servidor que esté cerca del servidor del broker.
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Asesores Expertos
Sistema de comercio en red que utiliza GunLines RSI, indicadores de Bandas de Bollinger, cierre basado en la ganancia total con cierre parcial y posiciones de cobertura. Señal https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Plazo: M15 El asesor está instalado en un solo gráfico para operar con todos los símbolos. Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo CAD.с), debe ingresar el sufijo en la confi
Musya EA MT4
Diana Gnasienko
Asesores Expertos
Asesor de negociación automatizada para mercados financieros Nuestro asesor es un sistema de negociación totalmente automatizado centrado en la negociación en niveles históricamente importantes y que utiliza un sofisticado análisis técnico para realizar entradas precisas en el mercado. Opera en pares de divisas sin tendencia que están altamente correlacionados, asegurando ganancias estables y predecibles. Características del Asesor: Opera en pares con rendimientos moderados, perfectamente ade
Auric Flow
Sam Kenneth Masterman
Asesores Expertos
Flujo Auric EA Versión 1.05 - Sistema optimizado de comercio de oro Auric Flow EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado y optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 . Utiliza una combinación de una Media Móvil de 300 periodos, CCI(28) y Estocástico(3,3,3) para identificar entradas de alta probabilidad - gestionadas a través de un sistema de beneficios basado en cubos con escalado de martingala opcional para una recuperación mejorada. Características principales Con
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Asesores Expertos
El asesor se basa en una estrategia de rejilla y el promedio de órdenes, es universal y puede trabajar en cualquier par de divisas, dependiendo de la configuración, es importante averiguar el rango de fluctuaciones de precios para una apuesta de moneda específica en los últimos 2-3 meses. Durante las noticias importantes, se recomienda establecer un plazo alto. El asesor tiene ajustes claros y fácilmente manejables; puede configurar la precisión del promedio, el número de órdenes después de las
EA Powerful Candle
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
Para ver los resultados en vivo con el mismo EA Powerful Candle haga clic en el enlace de abajo para copiar la señal y ver las operaciones en vivo también. https://www.mql5.com/en/signals/2073310 La "Estrategia Vela Poderosa" es una estrategia de negociación comúnmente utilizada en los mercados financieros, especialmente en el ámbito del análisis técnico. Esta estrategia se basa en la identificación de patrones específicos de velas para tomar decisiones de trading. Los patrones de velas son rep
BOSS Scalper Propfirm
Meryem Sabir
Asesores Expertos
Establecer archivo para la mejor configuración recomendada: Aquí BOSS Scalper EA es un potente y totalmente automatizado MT4 asesor experto, diseñado para los comerciantes que buscan precisión scalping en EURUSD H1 gráficos. Construido con una estrategia de scalping especializada, este EA está optimizado tanto para los retos de la firma prop como para el trading diario. El EA trabaja eficientemente con brokers STP y ECN y está diseñado para cuentas con apalancamiento de 1:100 o superior, requ
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
Asesores Expertos
Descripción del producto Smart Grid Hedging EA es un avanzado sistema de trading algorítmico que combina filtrado de tendencias , grid trading y estrategias de cobertura para crear una robusta solución de trading automatizado. Este Asesor Experto está diseñado para los mercados de divisas y materias primas con una optimización especial para el comercio de oro (XAUUSD). Características principales Sistema de doble motor Motor A : Especializado para posiciones de compra (largas) con número mágico
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Asesores Expertos
Asesor de cobertura EA Asesor de Cobertura EA Le permite convertir operaciones no rentables en rentables mediante el uso de un mecanismo inteligente de cobertura de ida y vuelta. Yo llamo a esta estrategia "No más pérdidas". Deje que el precio vaya donde quiera - El Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR gana en cualquier situación. ¡Garantizado! El secreto de este increíble Asesor Experto es el conocido algoritmo de trading "Algoritmo de recuperación de zona" o "La Estrategia de Cobertura For
Rebate Hunter
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descripción del asesor experto "Rebate Hunter": Presentamos el asesor experto "Rebate Hunter", una herramienta de vanguardia diseñada meticulosamente para operadores expertos que buscan obtener el máximo rendimiento mediante técnicas de cobertura y promediado estratégicos. Este sofisticado algoritmo funciona sin problemas dentro de la plataforma MetaTrader, ejecutando transaccion
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
MultiBrain 10
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
5 (6)
Asesores Expertos
Explora nuestro Asesor Experto Multimoneda para Metatrader 4, conocido como Multibrain. Este robot innovador emplea avanzados algoritmos de machine learning, redes neuronales y patrones de precio para predecir con precisión el movimiento del mercado en tu marco de tiempo preferido. Es esencial que pruebes esta estrategia en el probador de estrategias y en una cuenta de demostración para analizar su desempeño y ajustar las configuraciones según tus necesidades. Características Destacadas: Estrate
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
Breakout and Rebound EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Breakout and Rebound EA funciona utilizando los precios de apertura de las nuevas barras. La estrategia se basa en la ruptura/rebote de los niveles de soporte y resistencia recién formados. Los niveles de soporte/resistencia se identifican utilizando un rango estrecho de fluctuaciones en el precio High/Low de la barra para el periodo n. Las entradas se realizan en la dirección del movimiento inicial desde un nivel +/- n puntos. El EA está diseñado para el comercio intradía con todos los princip
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Asesores Expertos
Camino al éxito EA EA utilizado para el comercio de oro, tratar de llegar hasta 10000 puntos de arrastre gráfico Opera según tendencias, usa hasta 5 indicadores para fijar valores. Es un sistema de Martingala. Se fija cuando el primer lote perdido por multiplicar no más de Hay un sistema de trailing. Stop viene cuando hay un beneficio. Max drawdown sólo el 24,18 Prueba a través de la crisis de la guerra Dentro de 6 meses el beneficio alcanza 128.74%
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Asesores Expertos
Criatura - es un sistema de comercio automatizado - tendencia scalper. EA estrategia de trabajo: Las operaciones se realizan en rollback de la tendencia principal. Indicador de Bandas de Bollinger es responsable de la tendencia y el canal de determinación. El EA abre órdenes en la ruptura del canal por un valor definido de puntos. Las entradas falsas son filtradas por el limitador de rebote de precio mínimo de ruptura que resulta en operaciones de pérdida cortadas. Las órdenes se pueden cerrar e
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan a
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT4 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 4, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
Stpaos
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
STPAOS es un asesor de trading automatizado. La funcionalidad programática del asesor ha sido personalizada para una estrategia de negociación segura con la tendencia, cuya esencia es cerrar la operación logrando un ratio de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que da al comprador la oportunidad de minimizar la pérdida de fondos por la apertura de operaciones perdedoras. El asesor está equipado con instalaciones especiales de software y utilidades que ayudan a lograr un indicador positivo
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Otros productos de este autor
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Swing Trading EA: Robot de Forex Seguidor de Tendencias para Beneficios Consistentes TW Swing Trading EA es un robot de trading de oscilaciones totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD en los marcos temporales M30 y H1 . Utiliza filtros de tendencia avanzados, lógica de stop-loss adaptativa y protección de capital incorporada para maximizar la precisión y minimizar el drawdown, ofreciendo un rendimiento constante en condiciones de mercado cambiantes. ¿Por qué elegir TW
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Sniper EA – Robot de Scalping de Oro con Estrategia de Seguimiento de Tendencias para XAUUSD TW Sniper EA MT5 es un Asesor Experto de Forex profesional para el trading de oro (XAUUSD), diseñado con una estrategia avanzada de scalping basada en tendencias para ofrecer un rendimiento consistente incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este robot de scalping de oro se centra en operaciones precisas durante las sesiones clave de Londres y Nueva York, proporcionando un crecimiento
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator   mt5： Esta herramienta es un indicador de múltiples marcos temporales que identifica y traza líneas de soporte y resistencia, así como niveles de Fibonacci, en un gráfico con la misma precisión que el ojo humano. Los niveles de soporte y resistencia TW para forex tienen un algoritmo complejo que escanea el gráfico para identificar niveles anteriores de estabilización del precio y rebotes, registrando el número de toques. ¿Está cansado de dibujar manualment
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Trend Hunter MT5 – Asesor Experto de Escalping de Alta Precisión para Oro y Estrategias de Tendencia   TW Trend Hunter MT5 no es un bot de trading promedio; es un Asesor Experto sofisticado y probado en el campo, diseñado para sobresalir en mercados volátiles aprovechando señales de tendencia claras y una estricta gestión de riesgos. Características destacadas: Ejecuta solo una operación a la vez para un mejor control del riesgo Reconocimiento inteligente de tendencias en niveles a corto
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Scalper Robot MT5 : Un bot profesional de scalping para oro (XAUUSD): ¿Buscas una forma inteligente y confiable de maximizar las ganancias en el mercado del oro? TW Scalper Robot MT5 es un poderoso asesor experto diseñado específicamente para el scalping en oro. Al combinar tres indicadores avanzados con algoritmos de trading precisos, te ayuda a detectar tendencias del mercado como un profesional. Con estrategias de gestión de riesgos incorporadas, cada operación se ejecuta con confianza y p
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicadores
Este asistente de noticias está diseñado para obtener los eventos económicos que necesitan los comerciantes de las principales fuentes editoriales, que publican noticias en tiempo real basándose en Market Watch del terminal con varios y sencillos filtros. Los operadores de Forex utilizan indicadores macroeconómicos para tomar decisiones informadas sobre la compra y venta de divisas. Por ejemplo, si un comerciante cree que la economía estadounidense va a crecer más rápido que la economía japone
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT5 , aprovechando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y algoritmos inteligentes propietarios, te permite operar en el mercado del oro con mayor confianza y te ofrece una experiencia de trading única e inigualable. ¿Buscas señales de trading precisas y excepcionales en el mercado del oro? Con TW Volume Signal Pro MT5, puedes convertirte en un trader profesional y lograr un gran éxito en el mercado del oro. ¡Pruébalo gratis! Características principales de TW V
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicadores
TW Trend Sniper: La mejor estrategia de tendencias El indicador TW Trend Sniper, que utiliza una combinación inteligente de técnicas avanzadas de análisis técnico, le ayuda a identificar con precisión las tendencias del mercado y a recibir señales oportunas para realizar operaciones rentables. La fórmula exclusiva de Trade Wizards, junto con el análisis de la acción del precio, los niveles de Fibonacci y otras herramientas de análisis técnico, le proporciona señales de operaciones precisas y f
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Sniper EA – Asesor Experto de Scalping de Oro para Trading de Tendencias XAUUSD TW Sniper EA MT4 es un avanzado Asesor Experto de Forex para operar con oro, construido con lógica basada en tendencias para ofrecer un rendimiento estable incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este poderoso robot de scalping de oro se centra en operar XAUUSD durante sesiones clave, asegurando un crecimiento constante mientras mantiene un estricto control de riesgos y gestión profesional del capi
TW Session
Altan Karakaya
Indicadores
Este producto está diseñado para mostrar las sesiones de negociación de 15 países según la zona horaria de su servidor de corredor y varios modos de visualización según la configuración deseada para evitar la congestión del gráfico y la posibilidad de configurar una sesión con la hora deseada por el usuario. El sol nunca se pone en el mercado de divisas, pero su ritmo baila al compás de las distintas sesiones comerciales. Comprender estas sesiones, sus superposiciones y sus atmósferas únicas e
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Indicadores
Este producto está diseñado para mostrar las sesiones de negociación de 15 países según la zona horaria de su servidor de corredor y varios modos de visualización según la configuración deseada para evitar la congestión del gráfico y la posibilidad de configurar una sesión con la hora deseada por el usuario. El sol nunca se pone en el mercado de divisas, pero su ritmo baila al compás de las distintas sesiones comerciales. Comprender estas sesiones, sus superposiciones y sus atmósferas únicas e
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT4 , aprovechando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y algoritmos inteligentes propietarios, te permite operar en el mercado del oro con mayor confianza y te ofrece una experiencia de trading única e inigualable. ¿Buscas señales de trading precisas y excepcionales en el mercado del oro? Con TW Volume Signal Pro MT4, puedes convertirte en un trader profesional y lograr un gran éxito en el mercado del oro. ¡Pruébalo gratis! Características principales de TW V
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator   mt4： Esta herramienta es un indicador de múltiples marcos temporales que identifica y traza líneas de soporte y resistencia, así como niveles de Fibonacci, en un gráfico con la misma precisión que el ojo humano. Los niveles de soporte y resistencia TW para forex tienen un algoritmo complejo que escanea el gráfico para identificar niveles anteriores de estabilización del precio y rebotes, registrando el número de toques. ¿Está cansado de dibujar manualment
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot te brinda una experiencia de trading única al utilizar las últimas estrategias de trading y tecnología de inteligencia artificial. Este producto satisface las diversas necesidades de los traders scalpers al proporcionar dos categorías distintas de señales: Prueba este excepcional producto hoy y comienza tu experiencia única hacia convertirte en un scalper de tendencias. Categorías de señales: 1. Señales a largo plazo y seguras: Estas señales se i
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Scalper Robot MT4 : Un Asesor Experto en Scalping Profesional : ¿Está buscando una solución profesional para obtener ganancias rápidas e inteligentes en el mercado del oro? TW Scalper Robot, un bot especializado en scalping, combina 3 indicadores avanzados y algoritmos de trading precisos para ayudarte a convertirte en un verdadero cazador de tendencias. Con estrategias avanzadas de gestión de riesgos, este robot ejecuta tus operaciones con total protección. Características Clave del TW Sca
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Trend Hunter MT4 – El EA de Ultra Scalping para Oro y Trading Basado en Tendencias TW Trend Hunter MT4 no es solo otro robot de trading — es un sistema inteligente y probado en batalla, diseñado para sobresalir en mercados de rápido movimiento aprovechando señales de tendencia claras y una gestión de capital disciplinada. Características clave: Solo una posición activa a la vez Detección inteligente de tendencias a corto y largo plazo Horario personalizable según tus sesiones de trading pre
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Sniper: La mejor estrategia de tendencias El indicador TW Trend Sniper, que utiliza una combinación inteligente de técnicas avanzadas de análisis técnico, le ayuda a identificar con precisión las tendencias del mercado y a recibir señales oportunas para realizar operaciones rentables. La fórmula exclusiva de Trade Wizards, junto con el análisis de la acción del precio, los niveles de Fibonacci y otras herramientas de análisis técnico, le proporciona señales de operaciones precisas y f
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot te brinda una experiencia de trading única al utilizar las últimas estrategias de trading y tecnología de inteligencia artificial. Este producto satisface las diversas necesidades de los traders scalpers al proporcionar dos categorías distintas de señales: Prueba este excepcional producto hoy y comienza tu experiencia única hacia convertirte en un scalper de tendencias. Categorías de señales: 1. Señales a largo plazo y seguras: Estas señales se i
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario