TW Trend Hunter MT4 – Der Ultra-Scalper-EA für Gold & Trendbasierten Handel

TW Trend Hunter MT4 ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot – es ist ein intelligentes, praxiserprobtes System, das in schnelllebigen Märkten mit klaren Trendsignalen und diszipliniertem Money Management glänzt.

Hauptfunktionen:

  1. Nur eine aktive Position gleichzeitig
  2. Intelligente Erkennung von kurz- und langfristigen Trends
  3. Anpassbare Handelszeiten basierend auf deinen bevorzugten Sessions
  4. Trendbasierte Handelsstrategie
  5. Vollständiges Kapitalmanagement mit SL und TP
  6. Versteckter und kontrollierter Stop-Loss
  7. Bewährte Performance: ca. 85 % Gewinnrate, 20 % Kapitalzuwachs
  8. Präzise Drawdown-Kontrolle
  9. Einfache Installation mit kostenlosen Updates und vollem Support


    Ob Anfänger oder Profi – TW Trend Hunter MT4 bietet dir einen zuverlässigen Vorteil beim Gold-Scalping und trendbasierten Handel.


    Empfohlene Einstellungen für bessere Performance:

    • Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads
    • Kontotyp: ECN oder ECN_Pro
    • Mindestguthaben: $2000
    • Empfohlener Hebel: mindestens 1:500
    • Am besten mit XAUUSD und Hauptwährungspaaren
    • VPS ist für einen 24/7-Betrieb erforderlich


      Für vollständige Installations- und Betriebsanweisungen dieses Expert Advisors, siehe unseren ausführlichen Tutorial-Artikel und die Videos.

      https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Emperor MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      4.85 (172)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
      Vortex Gold MT4
      Stanislav Tomilov
      5 (16)
      Experten
      Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
      Aura Black Edition
      Stanislav Tomilov
      4.6 (20)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      AI Forex Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.6 (10)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
      Goldex AI
      Mateo Perez Perez
      4.29 (28)
      Experten
      Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
      Quantum King MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
      Aura Neuron MT4
      Stanislav Tomilov
      4.58 (12)
      Experten
      Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
      Blox
      Cence Jk Oizeijoozzisa
      5 (2)
      Experten
      Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
      HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      3.67 (3)
      Experten
      ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
      XG Gold Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.32 (38)
      Experten
      Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
      The Infinity EA MT4
      Abhimanyu Hans
      3.83 (29)
      Experten
      KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
      Javier Gold Scalper V2
      Felipe Jose Costa Pereira
      5 (2)
      Experten
      Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
      AW Recovery EA
      AW Trading Software Limited
      4.35 (85)
      Experten
      Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
      AlphaCore System MT4
      Evgeniy Zhdan
      5 (1)
      Experten
      AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
      DCA CycleMax
      Jin Sangun
      Experten
      Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
      Theranto v3
      Hossein Davarynejad
      Experten
      ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
      HFT Pass Prop Firm MT4
      Lo Thi Mai Loan
      5 (26)
      Experten
      24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
      CyNera MT4
      Svetlana Pawlowna Grosshans
      2.81 (16)
      Experten
      CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
      Exp TickSniper
      Vladislav Andruschenko
      3.97 (30)
      Experten
      Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
      KonokaSystemNEO
      Nobuyoshi Murase
      1 (1)
      Experten
      KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
      Golden Mirage mt4
      Michela Russo
      Experten
      Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
      Titan AI 4All
      Amirbehzad Eslami
      Experten
      Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
      Forex Diamond EA
      Lachezar Krastev
      5 (5)
      Experten
      WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
      The Gold Reaper MT4
      Profalgo Limited
      4.58 (31)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
      Infinity Trader EA
      Lachezar Krastev
      5 (15)
      Experten
      WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
      Stratos Mistral mt4
      Michela Russo
      Experten
      EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
      Forex GOLD Investor
      Lachezar Krastev
      4.45 (47)
      Experten
      WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
      The Golden Way
      Lin Lin Ma
      Experten
      The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
      EvoTrade EA MT4
      Dolores Martin Munoz
      Experten
      EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
      Stock Indexes EA MT4
      MQL TOOLS SL
      4 (4)
      Experten
      Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
      Weitere Produkte dieses Autors
      TW Sniper EA MT5
      Altan Karakaya
      Experten
      TW Sniper EA – Gold-Scalping-Roboter mit Trendfolgestrategie für XAUUSD TW Sniper EA MT5 ist ein professioneller Forex Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt mit einer fortschrittlichen Trendfolge-Scalping-Strategie, um selbst unter sehr volatilen Marktbedingungen stabile Ergebnisse zu erzielen. Dieser Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf präzises Trading während der London- und New-York-Sessions und sorgt für stetiges Wachstum bei striktem Risikomanagement und profe
      TW Swing Trading
      Altan Karakaya
      Experten
      TW Swing Trading EA: Forex-Trendfolgender Roboter für konstante Gewinne TW Swing Trading EA ist ein vollständig automatisierter Swing-Trading-Roboter, der speziell für XAUUSD in den M30- und H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Trendfilter, adaptive Stop-Loss-Logik und integrierten Kapitalschutz, um die Genauigkeit zu maximieren und den Drawdown zu minimieren – und liefert so konsistente Ergebnisse in wechselnden Marktbedingungen. Warum TW Swing Trading EA wählen? Ein Tra
      TW Support Resistance Level MT5
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      support resistance levels indicator   mt5: Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen. Sind Sie es leid
      TW Trend Hunter MT5
      Altan Karakaya
      Experten
      TW Trend Hunter MT5 – Hochpräziser Scalping EA für Gold  Trendstrategien    TW Trend Hunter MT5 ist kein durchschnittlicher Handelsbot – es handelt sich um einen ausgeklügelten, im Feld getesteten Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, in volatilen Märkten durch die Nutzung klarer Trendsignale und strenger Risikomanagementpraktiken zu glänzen. Hervorgehobene Funktionen: Führt nur einen Handel zurzeit aus, um das Risiko besser zu kontrollieren Intelligente Trendkennung auf kurzfristigen un
      TW Scalper Robot MT5
      Altan Karakaya
      Experten
      TW Scalper Robot MT5: Ein professioneller Scalping-Bot für Gold (XAUUSD): Suchen Sie nach einer intelligenten und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre Gewinne auf dem Goldmarkt zu maximieren? TW Scalper Robot MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Gold-Scalping entwickelt wurde. Durch die Kombination von drei fortschrittlichen Indikatoren mit präzisen Handelsalgorithmen hilft er Ihnen, Markttrends wie ein Profi zu erkennen. Mit integrierten Risikomanagement-Strategien wird jed
      TW Calendar MT5
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      Dieser Nachrichtenassistent wurde entwickelt, um die von Händlern benötigten wirtschaftlichen Ereignisse aus den wichtigsten Veröffentlichungsquellen abzurufen, die Nachrichten in Echtzeit basierend auf der Market Watch des Terminals mit verschiedenen und einfachen Filtern veröffentlichen. Forex-Händler nutzen makroökonomische Indikatoren, um fundierte Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Währungen zu treffen. Wenn ein Händler beispielsweise glaubt, dass die US-Wirtschaft schneller wac
      FREE
      TW Volume Signal Pro MT5
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      TW Volume Signal Pro MT5 nutzt fortschrittliche KI-Technologien und proprietäre intelligente Algorithmen, um Ihnen ein selbstbewusstes Handeln am Goldmarkt zu ermöglichen und ein einzigartiges, unvergleichliches Handelserlebnis zu bieten. Suchen Sie nach hoher Genauigkeit und außergewöhnlichen Handelssignalen im Goldmarkt? Mit TW Volume Signal Pro MT5 können Sie ein professioneller Trader werden und großen Erfolg im Goldhandel erzielen. Probieren Sie es kostenlos aus! Hauptfunktionen von TW V
      TW Trend Sniper MT4
      Altan Karakaya
      5 (5)
      Indikatoren
      TW Trend Sniper: Die beste Trendstrategie Der TW Trend Sniper-Indikator verwendet eine intelligente Kombination aus fortschrittlichen technischen Analysetechniken und hilft Ihnen, Markttrends genau zu erkennen und rechtzeitig Signale für profitable Trades zu erhalten. Die proprietäre Formel von Trade Wizards liefert Ihnen zusammen mit der Price Action-Analyse, Fibonacci-Levels und anderen technischen Analysetools präzise und zuverlässige Handelssignale. Dieser Indikator ist das Ergebnis der Zu
      TW Sniper EA MT4
      Altan Karakaya
      Experten
      TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 ist ein fortschrittlicher Forex Expert Advisor für den Goldhandel, entwickelt mit präziser trendbasierter Logik, um auch unter volatilen Marktbedingungen stabile Leistungen zu liefern. Dieser leistungsstarke Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf den XAUUSD-Handel während der wichtigsten Handelssitzungen und gewährleistet konsistentes Wachstum bei strikter Risikokontrolle und professionellem Geldmanagemen
      TW Session
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen. Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Übersch
      FREE
      TW Session MT4
      Altan Karakaya
      5 (1)
      Indikatoren
      Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen. Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Übersch
      FREE
      TW Volume Signal Pro MT4
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      TW Volume Signal Pro MT4 nutzt fortschrittliche KI-Technologien und proprietäre intelligente Algorithmen, um Ihnen ein selbstbewusstes Handeln am Goldmarkt zu ermöglichen und ein einzigartiges, unvergleichliches Handelserlebnis zu bieten. Suchen Sie nach hoher Genauigkeit und außergewöhnlichen Handelssignalen im Goldmarkt? Mit TW Volume Signal Pro MT4 können Sie ein professioneller Trader werden und großen Erfolg im Goldhandel erzielen. Probieren Sie es kostenlos aus! Hauptfunktionen von TW V
      TW Support Resistance Level MT4
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      support resistance levels indicator   mt4: Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen. Sind Sie es leid
      TW Scalper Shoot MT4
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      TW Trend Scalper Indicator: Der TW Scalper Shoot bietet Ihnen ein einzigartiges Trading-Erlebnis, indem er die neuesten Trading-Strategien und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt. Dieses Produkt erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse von Scalper-Tradern, indem es zwei verschiedene Kategorien von Signalen bereitstellt: Testen Sie dieses außergewöhnliche Produkt noch heute und beginnen Sie Ihre einzigartige Erfahrung, ein Trend-Scalper zu werden. Signal-Kategorien: 1. Langfristige un
      TW Scalper Robot MT4
      Altan Karakaya
      Experten
      TW Scalper Robot MT4: Ein professioneller Scalping Expert Advisor: Suchen Sie nach einer professionellen Lösung für schnelle und intelligente Rentabilität auf dem Goldmarkt? Der TW Scalper Robot, ein spezialisierter Scalping-Bot, kombiniert 3 fortschrittliche Indikatoren und präzise Handelsalgorithmen, um Ihnen zu helfen, ein echter Trendjäger zu werden. Mit fortschrittlichen Risikomanagementstrategien führt dieser Roboter Ihre Positionen mit vollständigem Schutz aus. Hauptmerkmale des TW Sca
      TW Wolf Martingale MT4
      Altan Karakaya
      Experten
      TW Wolf Martingale MT4 – Fortschrittlicher Grid-Trading-EA mit intelligentem Risikomanagement TW Wolf Martingale MT4 ist ein fortschrittlicher Grid-Trading-EA und Forex Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die vollständige Kontrolle über das Risiko, flexible Ausführung und professionelles Trade-Management unter unterschiedlichen Marktbedingungen benötigen. Dieser Smart Grid EA kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit erweiterten Risikomanagement-Tools und ermöglicht es Tradern,
      TW Trend Sniper
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      TW Trend Sniper: Die beste Trendstrategie Der TW Trend Sniper-Indikator verwendet eine intelligente Kombination aus fortschrittlichen technischen Analysetechniken und hilft Ihnen, Markttrends genau zu erkennen und rechtzeitig Signale für profitable Trades zu erhalten. Die proprietäre Formel von Trade Wizards liefert Ihnen zusammen mit der Price Action-Analyse, Fibonacci-Levels und anderen technischen Analysetools präzise und zuverlässige Handelssignale. Dieser Indikator ist das Ergebnis der Zu
      TW Scalper Shoot MT5
      Altan Karakaya
      Indikatoren
      TW Trend Scalper Indicator: Der TW Scalper Shoot bietet Ihnen ein einzigartiges Trading-Erlebnis, indem er die neuesten Trading-Strategien und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt. Dieses Produkt erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse von Scalper-Tradern, indem es zwei verschiedene Kategorien von Signalen bereitstellt: Testen Sie dieses außergewöhnliche Produkt noch heute und beginnen Sie Ihre einzigartige Erfahrung, ein Trend-Scalper zu werden. Signal-Kategorien: 1. Langfristige un
