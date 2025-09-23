TW Trend Hunter MT4
- Experten
- Altan Karakaya
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 23 September 2025
- Aktivierungen: 20
TW Trend Hunter MT4 – Der Ultra-Scalper-EA für Gold & Trendbasierten Handel
TW Trend Hunter MT4 ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot – es ist ein intelligentes, praxiserprobtes System, das in schnelllebigen Märkten mit klaren Trendsignalen und diszipliniertem Money Management glänzt.
Hauptfunktionen:
- Nur eine aktive Position gleichzeitig
- Intelligente Erkennung von kurz- und langfristigen Trends
- Anpassbare Handelszeiten basierend auf deinen bevorzugten Sessions
- Trendbasierte Handelsstrategie
- Vollständiges Kapitalmanagement mit SL und TP
- Versteckter und kontrollierter Stop-Loss
- Bewährte Performance: ca. 85 % Gewinnrate, 20 % Kapitalzuwachs
- Präzise Drawdown-Kontrolle
- Einfache Installation mit kostenlosen Updates und vollem Support
Ob Anfänger oder Profi – TW Trend Hunter MT4 bietet dir einen zuverlässigen Vorteil beim Gold-Scalping und trendbasierten Handel.
Empfohlene Einstellungen für bessere Performance:
- Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads
- Kontotyp: ECN oder ECN_Pro
- Mindestguthaben: $2000
- Empfohlener Hebel: mindestens 1:500
- Am besten mit XAUUSD und Hauptwährungspaaren
- VPS ist für einen 24/7-Betrieb erforderlich
Für vollständige Installations- und Betriebsanweisungen dieses Expert Advisors, siehe unseren ausführlichen Tutorial-Artikel und die Videos.