TW Trend Hunter MT4 – Der Ultra-Scalper-EA für Gold & Trendbasierten Handel





TW Trend Hunter MT4 ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot – es ist ein intelligentes, praxiserprobtes System, das in schnelllebigen Märkten mit klaren Trendsignalen und diszipliniertem Money Management glänzt.





Hauptfunktionen:

Nur eine aktive Position gleichzeitig Intelligente Erkennung von kurz- und langfristigen Trends Anpassbare Handelszeiten basierend auf deinen bevorzugten Sessions Trendbasierte Handelsstrategie Vollständiges Kapitalmanagement mit SL und TP Versteckter und kontrollierter Stop-Loss Bewährte Performance: ca. 85 % Gewinnrate, 20 % Kapitalzuwachs Präzise Drawdown-Kontrolle Einfache Installation mit kostenlosen Updates und vollem Support



Ob Anfänger oder Profi – TW Trend Hunter MT4 bietet dir einen zuverlässigen Vorteil beim Gold-Scalping und trendbasierten Handel.



Empfohlene Einstellungen für bessere Performance:

Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads

Kontotyp: ECN oder ECN_Pro

Mindestguthaben: $2000

Empfohlener Hebel: mindestens 1:500

Am besten mit XAUUSD und Hauptwährungspaaren

und Hauptwährungspaaren VPS ist für einen 24/7-Betrieb erforderlich



Für vollständige Installations- und Betriebsanweisungen dieses Expert Advisors, siehe unseren ausführlichen Tutorial-Artikel und die Videos.



https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

