

TW Wolf Martingale MT4 è un Grid Trading EA avanzato e un Forex Expert Advisor progettato per trader che richiedono il pieno controllo del rischio, un’esecuzione flessibile e una gestione professionale delle operazioni in diverse condizioni di mercato.



Questo Smart Grid EA combina una logica di griglia strutturata con strumenti avanzati di gestione del rischio, consentendo ai trader di adattare il sistema a vari simboli, timeframe e stili di trading senza fare affidamento su configurazioni fisse o aggressive. L’obiettivo principale di questo Advanced Forex EA è un’esecuzione controllata e un comportamento di grid trading più sicuro.





Advanced Trading Features

1. Dual Entry System

Supporta sia la logica Grid Trading EA sia ingressi basati su indicatori, permettendo ai trader di cambiare strategia in base alle condizioni di mercato.

2. Multi-Timeframe Compatibility

L’EA può operare su qualsiasi timeframe, completamente dipendente dalle impostazioni di gestione del rischio dell’utente e dall’approccio di trading adottato.

3. Multi-Market Support

Compatibile con coppie Forex, Oro (XAUUSD), Indici e Criptovalute, adatto a mercati con liquidità stabile e volatilità controllata.

(Spiegazione dettagliata e impostazioni nell’articolo)

4. On-Chart Trade Mode Control

Consente di modificare in tempo reale il comportamento degli ingressi tramite controlli direttamente sul grafico senza interrompere l’Expert Advisor.

5. Emergency Trade Protection

Le nuove operazioni possono essere disabilitate istantaneamente durante condizioni ad alto rischio, mentre le posizioni esistenti continuano a essere gestite attivamente.

6. Advanced Take Profit Management

Supporta limiti di take profit singoli o combinati per più posizioni al fine di ottimizzare il rischio e i profitti in base al trend.

7. Adjustable Lot Scaling

Fornisce il pieno controllo sulle impostazioni del moltiplicatore dei lotti e sulla distanza minima della griglia per un dimensionamento preciso delle posizioni.

8. Trend Misalignment Alert

Rileva potenziali conflitti di trend e avvisa il trader per aiutare a prevenire eccessivi ingressi in griglia contro la direzione del mercato.

9. Multi-Symbol Trading

Consente la gestione simultanea di più simboli, incluse operazioni in direzioni diverse.

10. On-Chart Trade Statistics

Mostra dati di trading in tempo reale come drawdown, numero di posizioni aperte e volume totale scambiato per simbolo.

11. Multiple Entry Modes

Offre quattro diverse modalità di ingresso per adattare il comportamento del Safe Grid Trading EA a vari ambienti di mercato.

12. Spread Filter Protection

Include un filtro sullo spread per evitare l’apertura di posizioni durante condizioni di mercato sfavorevoli.

13. Full Risk Customization

Progettato sia per trader principianti che professionisti, con parametri completamente regolabili in base alla propria tolleranza al rischio.





Per migliorare le prestazioni e l’utilizzo professionale, gli utenti che acquistano TW Wolf Martingale riceveranno un indicatore di trend professionale per supportare il trading in linea con la direzione del mercato.





Technical Recommendations

Broker Requirements

Qualsiasi broker che offra spread bassi ed esecuzione stabile.

Account Type

Si consigliano conti ECN o ECN Pro.

Minimum Deposit

Forex: $500

Oro (XAUUSD): $5.000

Leverage

La leva minima consigliata è 1:100.

Timeframe

In base alla tolleranza al rischio, preferibilmente da H1 a H4.

VPS

È richiesto un VPS per un funzionamento stabile 24/7.





Learn More

Per una guida completa alla configurazione e una spiegazione dettagliata delle impostazioni di TW Wolf Martingale mt4, fare riferimento al nostro articolo tutorial completo.