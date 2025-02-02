TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5:

Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen.

Sind Sie es leid, manuell Support- und Widerstandsniveaus sowie Fibonacci-Retracements zu zeichnen?

Überprüfen Sie die Funktionen dieses Produkts; Sie werden erstaunt sein.

Produktmerkmale:

1. Minimale und maximale Niveaus: Sie können minimale und maximale Niveaus nach Ihren Wünschen anpassen und zusätzliche Niveaus mithilfe fortschrittlicher Algorithmen entfernen.

2. Anzahl der Berührungen der Niveaus: Die TW-Support-Widerstandsniveaus mit Durchbrüchen mt5 berechnen und liefern die Anzahl der Male, die jedes Niveau in der Vergangenheit berührt wurde, sodass Sie die Stärke jedes Niveaus bewerten können.

3. Fibonacci-Niveaus: Die Fibonacci-Niveaus der letzten Welle werden dynamisch gezeichnet, was es Ihnen ermöglicht zu überprüfen, wie gut diese Niveaus mit den Werten aus dem statischen Support- und Widerstandslevel-Rechner übereinstimmen.

4. Puffer für Entwickler: Dieses Produkt enthält die erforderlichen Puffer zur Entwicklung von Handelsstrategien.

5. Für alle Währungen und Zeitrahmen verwendbar: Sie können die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Gold, EUR, GBP, USD usw. verwenden.

6. Einfaches und anpassbares Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche dieses Produkts ist sehr einfach und anpassbar, sodass Sie Farben und Elemente nach Ihren Wünschen personalisieren oder deaktivieren können.


Durch die Verwendung dieses Produkts können Sie:


• Ihre Analysezeit reduzieren.


• Die Genauigkeit Ihrer Analysen erhöhen.


• Ihre Handelsstrategien verbessern.


• Bessere Handelsentscheidungen treffen.


Um dieses Produkt im Tester zu testen, stellen Sie die Tick-Modellierung auf den Modus "jeder Tick" ein.


Für ein tieferes Verständnis der Funktionen und Anwendungen dieses Produkts lesen Sie den Artikel und probieren Sie es kostenlos aus.




