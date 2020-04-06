TW Wolf Martingale MT4

TW Wolf Martingale MT4 – EA Avançado de Grid Trading com Gestão Inteligente de Risco

TW Wolf Martingale MT4 é um EA avançado de Grid Trading e Expert Advisor Forex, desenvolvido para traders que exigem controle total de risco, execução flexível e gestão profissional de operações em diferentes condições de mercado.

Este Smart Grid EA combina uma lógica de grid estruturada com ferramentas avançadas de gestão de risco, permitindo adaptar o sistema a vários símbolos, timeframes e estilos de trading sem depender de configurações fixas ou agressivas. O foco deste Advanced Forex EA é uma execução controlada e um comportamento de grid trading mais seguro.


Recursos Avançados de Trading

1. Sistema de Entrada Dupla

Suporta lógica de Grid Trading EA e entradas baseadas em indicadores, permitindo alternar estratégias conforme as condições do mercado.

2. Compatibilidade Multi-Timeframe

O EA pode operar em qualquer timeframe, dependendo totalmente das configurações de risco e da abordagem do trader.

3. Suporte Multi-Mercado

Compatível com pares Forex, Ouro (XAUUSD), Índices e Criptomoedas, adequado para mercados com liquidez estável e volatilidade controlada. (Explicação detalhada e configurações no artigo)

4. Controle de Modo de Trading no Gráfico

Permite alterar o comportamento de entrada em tempo real por meio de controles no gráfico sem parar o EA.

5. Proteção de Emergência de Trades

Novas entradas podem ser desativadas instantaneamente em condições de alto risco, enquanto as posições existentes continuam sendo gerenciadas.

6. Gestão Avançada de Take Profit

Suporta limites de take profit únicos ou combinados para múltiplas posições, otimizando risco e lucro conforme a tendência.

7. Escalonamento de Lotes Ajustável

Oferece controle total sobre o multiplicador de lotes e a distância mínima do grid para um dimensionamento preciso das posições.

8. Alerta de Desalinhamento de Tendência

Detecta possíveis conflitos de tendência e alerta o trader para ajudar a evitar entradas excessivas contra o mercado.

9. Trading Multi-Símbolo

Permite a gestão simultânea de vários símbolos, incluindo operações em direções diferentes.

10. Estatísticas de Trading no Gráfico

Exibe dados em tempo real como drawdown, número de posições abertas e volume total negociado por símbolo.

11. Múltiplos Modos de Entrada

Oferece quatro modos de entrada diferentes para adaptar o comportamento do Safe Grid Trading EA a diversos ambientes de mercado.

12. Proteção com Filtro de Spread

Inclui um filtro de spread para evitar abrir posições em condições de mercado desfavoráveis.

13. Personalização Completa de Risco

Projetado para traders iniciantes e profissionais, com parâmetros totalmente ajustáveis conforme a tolerância ao risco.


Para melhorar o desempenho e o uso profissional, os usuários que adquirirem o TW Wolf Martingale receberão um indicador de tendência profissional para auxiliar no trading alinhado ao mercado.


Recomendações Técnicas

Requisitos do Broker

Qualquer broker que ofereça spreads baixos e execução estável.

Tipo de Conta

Recomendam-se contas ECN ou ECN Pro.

Depósito Mínimo

Pares Forex: $500
Ouro (XAUUSD): $3000

Alavancagem

A alavancagem mínima recomendada é 1:100.

Timeframe

Dependendo da tolerância ao risco, preferencialmente H1 a H4.

VPS

É necessário um VPS para operação estável 24/7.


Saiba Mais

Para um guia completo de configuração e uma explicação detalhada das configurações do TW Wolf Martingale, consulte nosso artigo tutorial completo.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466

