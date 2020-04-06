TW Wolf Martingale MT4
TW Wolf Martingale MT4 – EA Avançado de Grid Trading com Gestão Inteligente de Risco
TW Wolf Martingale MT4 é um EA avançado de Grid Trading e Expert Advisor Forex, desenvolvido para traders que exigem controle total de risco, execução flexível e gestão profissional de operações em diferentes condições de mercado.
Este Smart Grid EA combina uma lógica de grid estruturada com ferramentas avançadas de gestão de risco, permitindo adaptar o sistema a vários símbolos, timeframes e estilos de trading sem depender de configurações fixas ou agressivas. O foco deste Advanced Forex EA é uma execução controlada e um comportamento de grid trading mais seguro.
Recursos Avançados de Trading
1. Sistema de Entrada Dupla
Suporta lógica de Grid Trading EA e entradas baseadas em indicadores, permitindo alternar estratégias conforme as condições do mercado.
2. Compatibilidade Multi-Timeframe
O EA pode operar em qualquer timeframe, dependendo totalmente das configurações de risco e da abordagem do trader.
3. Suporte Multi-Mercado
Compatível com pares Forex, Ouro (XAUUSD), Índices e Criptomoedas, adequado para mercados com liquidez estável e volatilidade controlada. (Explicação detalhada e configurações no artigo)
4. Controle de Modo de Trading no Gráfico
Permite alterar o comportamento de entrada em tempo real por meio de controles no gráfico sem parar o EA.
5. Proteção de Emergência de Trades
Novas entradas podem ser desativadas instantaneamente em condições de alto risco, enquanto as posições existentes continuam sendo gerenciadas.
6. Gestão Avançada de Take Profit
Suporta limites de take profit únicos ou combinados para múltiplas posições, otimizando risco e lucro conforme a tendência.
7. Escalonamento de Lotes Ajustável
Oferece controle total sobre o multiplicador de lotes e a distância mínima do grid para um dimensionamento preciso das posições.
8. Alerta de Desalinhamento de Tendência
Detecta possíveis conflitos de tendência e alerta o trader para ajudar a evitar entradas excessivas contra o mercado.
9. Trading Multi-Símbolo
Permite a gestão simultânea de vários símbolos, incluindo operações em direções diferentes.
10. Estatísticas de Trading no Gráfico
Exibe dados em tempo real como drawdown, número de posições abertas e volume total negociado por símbolo.
11. Múltiplos Modos de Entrada
Oferece quatro modos de entrada diferentes para adaptar o comportamento do Safe Grid Trading EA a diversos ambientes de mercado.
12. Proteção com Filtro de Spread
Inclui um filtro de spread para evitar abrir posições em condições de mercado desfavoráveis.
13. Personalização Completa de Risco
Projetado para traders iniciantes e profissionais, com parâmetros totalmente ajustáveis conforme a tolerância ao risco.
Para melhorar o desempenho e o uso profissional, os usuários que adquirirem o TW Wolf Martingale receberão um indicador de tendência profissional para auxiliar no trading alinhado ao mercado.
Recomendações Técnicas
Requisitos do Broker
Qualquer broker que ofereça spreads baixos e execução estável.
Tipo de Conta
Recomendam-se contas ECN ou ECN Pro.
Depósito Mínimo
Pares Forex: $500
Ouro (XAUUSD): $3000
Alavancagem
A alavancagem mínima recomendada é 1:100.
Timeframe
Dependendo da tolerância ao risco, preferencialmente H1 a H4.
VPS
É necessário um VPS para operação estável 24/7.
