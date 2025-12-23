TW Wolf Martingale MT4

TW Wolf Martingale MT4 – EA de trading en grille avancé avec gestion intelligente du risque


TW Wolf Martingale MT4 est un EA de trading en grille avancé et un Forex Expert Advisor conçu pour les traders qui exigent un contrôle total du risque, une exécution flexible et une gestion professionnelle des positions dans différentes conditions de marché.

Ce Smart Grid EA combine une logique de grille structurée avec des outils avancés de gestion du risque, permettant aux traders d’adapter le système à différents symboles, unités de temps et styles de trading sans dépendre de configurations fixes ou agressives.
L’objectif principal de cet Advanced Forex EA est une exécution contrôlée et un comportement de trading en grille plus sûr.


Fonctionnalités de trading avancées

1. Système d’entrée double

Prend en charge à la fois la logique de trading en grille et les entrées basées sur des indicateurs, permettant de changer de stratégie selon les conditions du marché.

2. Compatibilité multi-unités de temps

L’EA peut fonctionner sur toutes les unités de temps, en fonction des paramètres de gestion du risque et de l’approche de trading de l’utilisateur.

3. Support multi-marchés

Compatible avec les paires Forex, l’or (XAUUSD), les indices et les cryptomonnaies, adapté aux marchés à liquidité stable et volatilité contrôlée. (Explications détaillées et paramètres dans l’article)

4. Contrôle du mode de trading sur le graphique

Permet de modifier le comportement d’entrée des trades en temps réel directement sur le graphique, sans arrêter l’Expert Advisor.

5. Protection d’urgence des trades

Les nouvelles entrées peuvent être instantanément désactivées en conditions à haut risque, tandis que les positions existantes restent activement gérées.

6. Gestion avancée du take profit

Prend en charge des limites de take profit uniques ou combinées pour plusieurs positions afin d’optimiser le risque et les gains selon la tendance.

7. Mise à l’échelle des lots ajustable

Offre un contrôle total des multiplicateurs de lots et de la distance minimale de la grille pour un dimensionnement précis des positions.

8. Alerte de désalignement de tendance

Détecte les conflits potentiels avec la tendance et avertit le trader afin d’éviter des entrées excessives contre la direction du marché.

9. Trading multi-symboles

Permet la gestion simultanée de plusieurs symboles, y compris des trades dans différentes directions.

10. Statistiques de trading sur le graphique

Affiche en temps réel des données telles que le drawdown, le nombre de positions ouvertes et le volume total tradé par symbole.

11. Modes d’entrée multiples

Propose quatre modes d’entrée différents pour adapter le comportement du Safe Grid Trading EA à divers environnements de marché.

12. Protection par filtre de spread

Inclut un filtre de spread afin d’éviter l’ouverture de positions dans des conditions de marché défavorables.

13. Personnalisation complète du risque

Conçu pour les traders débutants et professionnels avec des paramètres entièrement ajustables selon la tolérance au risque individuelle.


Les utilisateurs qui achètent TW Wolf Martingale recevront un indicateur de tendance professionnel afin d’améliorer les performances et d’aider à trader en accord avec la tendance du marché.


Recommandations techniques

Exigences du broker

Tout broker offrant des spreads faibles et une exécution stable.

Type de compte

Les comptes ECN ou ECN Pro sont recommandés.

Dépôt minimum

Paires Forex : 500 $
Or (XAUUSD) : 5 000 $

Effet de levier

L’effet de levier minimum recommandé est de 1:100.

Unité de temps

Selon la tolérance au risque, de préférence H1 à H4.

VPS

Un VPS est requis pour un fonctionnement stable 24h/24 et 7j/7.


En savoir plus

Pour un guide de configuration complet et une explication détaillée des paramètres de TW Wolf Martingale mt4, veuillez consulter notre article tutoriel complet.

