TW Sniper EA MT4

TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading


TW Sniper EA MT4 ist ein fortschrittlicher Forex Expert Advisor für den Goldhandel, entwickelt mit präziser trendbasierter Logik, um auch unter volatilen Marktbedingungen stabile Leistungen zu liefern. Dieser leistungsstarke Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf den XAUUSD-Handel während der wichtigsten Handelssitzungen und gewährleistet konsistentes Wachstum bei strikter Risikokontrolle und professionellem Geldmanagement. Mit seiner intelligenten automatisierten Strategie können Trader zuverlässige Ergebnisse, einfache Einrichtung und langfristige Portfolio-Sicherheit erleben.


Warum TW Sniper EA wählen?

  • Exklusive Scalping-Strategie basierend auf Trendfolgelogik

  • Führt jeweils nur einen Trade aus für optimales Risikomanagement

  • Mehrere Schutzalgorithmen zum Schutz des Handelskapitals

  • Fortgeschrittenes Geldmanagement mit verstecktem SL und TP

  • Strikte Drawdown-Kontrolle für Kontosicherheit

  • Gewinnrate bis zu 80 % mit potenziellem Kapitalwachstum von 20 % pro Monat

  • Optimiert für Goldhandel (XAUUSD) in London- und New York-Sessions

  • Einfache Installation, kostenlose lebenslange Updates und dedizierter Support


Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, TW Sniper EA MT4 bietet einen zuverlässigen Vorteil im Gold-Scalping und trendbasierten Handelssystemen.


Optimale Einstellungen für maximale Leistung

  • Broker: Wählen Sie einen mit konstant niedrigen Spreads

  • Kontotyp: ECN oder ECN_Pro empfohlen

  • Mindeststartguthaben: $1000

  • Hebel: Mindestens 1:500

  • Beste Paarung: XAUUSD

  • VPS erforderlich für ununterbrochenen 24/7-Betrieb


Für vollständige Einrichtung und Nutzungshinweise verweisen wir auf unser umfassendes Tutorial und Video-Walkthroughs.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

