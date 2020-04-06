TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading





TW Sniper EA MT4 ist ein fortschrittlicher Forex Expert Advisor für den Goldhandel, entwickelt mit präziser trendbasierter Logik, um auch unter volatilen Marktbedingungen stabile Leistungen zu liefern. Dieser leistungsstarke Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf den XAUUSD-Handel während der wichtigsten Handelssitzungen und gewährleistet konsistentes Wachstum bei strikter Risikokontrolle und professionellem Geldmanagement. Mit seiner intelligenten automatisierten Strategie können Trader zuverlässige Ergebnisse, einfache Einrichtung und langfristige Portfolio-Sicherheit erleben.





Warum TW Sniper EA wählen?

Exklusive Scalping-Strategie basierend auf Trendfolgelogik

Führt jeweils nur einen Trade aus für optimales Risikomanagement

Mehrere Schutzalgorithmen zum Schutz des Handelskapitals

Fortgeschrittenes Geldmanagement mit verstecktem SL und TP

Strikte Drawdown-Kontrolle für Kontosicherheit

Gewinnrate bis zu 80 % mit potenziellem Kapitalwachstum von 20 % pro Monat

Optimiert für Goldhandel (XAUUSD) in London- und New York-Sessions

Einfache Installation, kostenlose lebenslange Updates und dedizierter Support





Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, TW Sniper EA MT4 bietet einen zuverlässigen Vorteil im Gold-Scalping und trendbasierten Handelssystemen.





Optimale Einstellungen für maximale Leistung

Broker: Wählen Sie einen mit konstant niedrigen Spreads

Kontotyp: ECN oder ECN_Pro empfohlen

Mindeststartguthaben: $1000

Hebel: Mindestens 1:500

Beste Paarung: XAUUSD

VPS erforderlich für ununterbrochenen 24/7-Betrieb





Für vollständige Einrichtung und Nutzungshinweise verweisen wir auf unser umfassendes Tutorial und Video-Walkthroughs.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500