TW Wolf Martingale MT5 ist ein professioneller Grid & Martingale EA und ein fortgeschrittener Smart Grid Trading EA, entwickelt für Trader, die präzises Risikomanagement, flexible Ausführung und sicheren automatisierten Handel unter verschiedenen Marktbedingungen verlangen.

Hauptmerkmale von TW Wolf Martingale MT5



1- Duales Einstiegssystem

Unterstützt sowohl grid-basierte als auch indikatorgesteuerte Einstiege für maximale Flexibilität und adaptive Handelsstrategien.

2- Multi-Zeitrahmen Betrieb

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen, abhängig von den Risikoeinstellungen des Traders und der bevorzugten Grid- oder Martingale-Strategie.

3- Multi-Markt-Kompatibilität

Optimiert für Forex-Paare, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen, bietet eine professionelle Trading-Lösung für mehrere Märkte.

4- On-Chart Trade Steuerung

Wechseln Sie in Echtzeit direkt vom Chart zwischen den Handelsmodi, ohne den EA zu stoppen, für reibungsloses automatisiertes Grid-Trading.

5- Notfall-Schutzmodus

Blockiert neue Trades sofort bei Hochrisikobedingungen und verwaltet gleichzeitig offene Positionen aktiv, um übermäßiges Risiko zu vermeiden.

6- Intelligentes Take-Profit-Management

Verwendet einzelne oder kombinierte TP-Level, um Gewinne zu optimieren und Drawdown in sicheren Martingale-Strategien zu kontrollieren.

7- Flexible Lot-Skalierung

Vollständig einstellbarer Lot-Multiplikator und Grid-Abstand für präzise Positionsgrößen und Risikomanagement.

8- Trendkonflikt-Alarm

Erkennt Trendabweichungen und warnt den Trader, um aggressive Grid-Einstiege gegen die Marktbewegung zu vermeiden.

9- Multi-Symbol-Handel

Verwaltet mehrere Instrumente gleichzeitig, einschließlich Trades in entgegengesetzter Richtung für fortgeschrittene Portfolio-Kontrolle.

10- Echtzeit-Handelsstatistiken

Zeigt Live-Daten wie Drawdown, offene Positionen und gehandelte Volumina an, für professionelles Trade-Monitoring.

11- Mehrere Einstiegsmethoden

Bietet vier verschiedene Einstiegsmethoden, um das Verhalten des Professional Grid EA MT5 an verschiedene Marktumgebungen anzupassen.

12- Spread-Filter-Schutz

Verhindert Trades bei hohen oder ungünstigen Spreads, um das Handelsrisiko zu reduzieren.

13- Komplette Risikokonfiguration

Bonus für Nutzer



Technische Empfehlungen

Broker: Niedrigspread-Broker mit stabiler Ausführung

Kontotyp: Hedging (ECN empfohlen)

Mindesteinzahlung: Forex: $500 Gold (XAUUSD): $3000

Hebel: Mindest 1:100

Zeitrahmen: H1 – H4 (je nach Risikoeinstellungen)

Warum TW Wolf Martingale MT5 wählen?



TW Wolf Martingale MT5 ist ein robustes und flexibles automatisiertes Grid-Trading EA, entwickelt für Trader, die eine sichere Martingale-Strategie, professionelles Trade-Management und vollständige Risikokontrolle suchen. Mit intelligentem Risikomanagement, Multi-Symbol-Unterstützung und adaptivem Grid-Trading bietet dieses EA eine zuverlässige und professionelle Lösung für MetaTrader 5 Nutzer.

Für eine vollständige Installationsanleitung und detaillierte Erklärung der TW Wolf Martingale MT5 Einstellungen lesen Sie bitte unseren umfassenden Tutorial-Artikel.

https://www.mql5.com/en/market/product/159357

