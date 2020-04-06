TW Wolf Martingale MT4は、高度なグリッド取引EAおよびForex Expert Advisorであり、リスク管理の完全な制御、柔軟な執行、そしてさまざまな市場環境におけるプロフェッショナルな取引管理を求めるトレーダー向けに設計されています。



このスマートグリッドEAは、構造化されたグリッドロジックと高度なリスク管理ツールを組み合わせており、固定的または過度に攻撃的な設定に依存することなく、さまざまな通貨ペア、時間足、取引スタイルに適応できます。

この高度なForex EAの主な焦点は、制御された執行と、より安全なグリッド取引動作です。





高度な取引機能

1. デュアルエントリーシステム

グリッド取引EAロジックとインジケーターベースのエントリーの両方をサポートし、市場状況に応じて戦略を切り替えることができます。

2. マルチタイムフレーム対応

EAは任意の時間足で動作可能で、ユーザーのリスク管理設定と取引手法に完全に依存します。

3. マルチマーケット対応

Forex通貨ペア、ゴールド（XAUUSD）、指数、暗号資産に対応しており、流動性が安定し、ボラティリティが制御された市場に適しています。（詳細な説明と設定は記事内に記載）

4. オンチャート取引モード制御

Expert Advisorを停止することなく、チャート上の操作でリアルタイムにエントリー動作を切り替え可能です。

5. 緊急取引保護

高リスク環境では新規エントリーを即座に無効化し、既存ポジションは引き続き管理されます。

6. 高度なテイクプロフィット管理

単一または複数ポジションを統合したテイクプロフィット設定に対応し、トレンドに基づいた最適な利確とリスク管理を実現します。

7. 調整可能なロットスケーリング

ロット倍率や最小グリッド間隔を細かく制御し、正確なポジションサイジングを可能にします。

8. トレンド不整合アラート

トレンドとの潜在的な不一致を検出し、相場方向に逆らった過剰なグリッドエントリーを防ぐために警告します。

9. マルチシンボル取引

異なる方向の取引を含め、複数シンボルを同時に管理できます。

10. オンチャート取引統計

ドローダウン、オープンポジション数、シンボルごとの総取引量などをリアルタイムで表示します。

11. 複数のエントリーモード

さまざまな市場環境に対応するため、4種類の異なるエントリーモードを提供します。

12. スプレッドフィルター保護

不利な市場状況でのポジションオープンを回避するためのスプレッドフィルターを搭載しています。

13. 完全なリスクカスタマイズ

初心者からプロトレーダーまで対応し、個人のリスク許容度に応じてすべてのパラメータを調整可能です。





TW Wolf Martingaleを購入したユーザーには、パフォーマンス向上とプロフェッショナルな運用を支援するため、市場トレンドに沿った取引を補助するプロフェッショナルトレンドインジケーターが提供されます。





技術的推奨事項

ブローカー要件

低スプレッドと安定した約定を提供するブローカー。

口座タイプ

ECNまたはECN Pro口座を推奨します。

最低入金額

Forex通貨ペア：$500

ゴールド（XAUUSD）：$3000

レバレッジ

最低推奨レバレッジは1:100です。

時間足

リスク許容度に応じて、H1～H4が推奨されます。

VPS

安定した24時間365日の運用にはVPSが必要です。





詳細情報

TW Wolf Martingale mt4 の完全なセットアップガイドおよび詳細な設定説明については、包括的なチュートリアル記事をご参照ください。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466

