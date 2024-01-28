TW Session MT4
- Indikatoren
- Altan Karakaya
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 29 November 2024
Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen.
Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Überschneidungen und ihrer einzigartigen Atmosphäre ist für jeden Forex-Händler, der sich mit dem Markt und nicht gegen ihn bewegen möchte, von entscheidender Bedeutung.
|Tokio
|China
|London
|Kanada
|New York
|Moskau
|Saudi-Arabien
|...
|USDJPY
|***
|*
|***
|AUDJPY
|***
|NZDUSD
|*
|***
|EURAUD
|**
|GBPUSD
|***
|***
|EURCHF
|***
|USDCHF
|*
|***
|GBPJPY
|***
|***
|EURUSD
|***
|***
|USDCAD
|***
|***
|EURCAD
|***
|XAUUSD
|*
|**
|**
|****
|BRN
|*
|****
|**
|**
|WTI
|*
|****
|**
|**
- Konvertieren Sie die Sitzungszeit in die Marktbeobachtungszeit
- Zugriff auf Sitzungen in 15 Ländern mit der Möglichkeit zur Anpassung
- Die Möglichkeit, eine persönliche Sitzung zu erstellen
- Zeigen Sie Sitzungen in 3 Anzeigemodi mit persönlichen Einstellungen an: Als Oszillator, Flagge am Anfang und Ende der Sitzung im Diagramm, Vertikale Linien im Diagramm
- Beschränkung der Anzeigemodi auf den vom Benutzer gewünschten Zeitrahmen
- Benutzerdefinierte Farbeinstellungen für jede Sitzung
Jede Handelssitzung basiert auf einer Zeit in der Ortszeit des Landes und basierend auf der Zeitzone des Landes. Eine andere Zeit wird basierend auf (GMT) und (Sommerzeit) festgelegt. Außerdem überwacht Ihr Diagramm die Kerzen in der Zeitzone des Servers Ihres Brokers. Daher sollten die Zeitunterschiede anhand der Zeitzone des Brokers berechnet werden, um die genaue Eröffnungskerze der Sitzung zu erhalten. Dieses Tool führt diese Zeitdifferenzberechnungen durch und vereinfacht Ihre Arbeit.
Für den Handel verschiedener Währungen sind unterschiedliche Sitzungen und mehr als 4 Hauptsitzungen wirksam. In diesem Tool werden die Sitzungen von 15 verschiedenen Ländern und effektiv auf Währungspaare, Indizes und Rohstoffe vorbereitet und können je nach Bedarf des Benutzers aktiviert werden.
[Großbritannien, USA, INDIEN, SINGAPUR, CHINA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, DEUTSCHLAND, RUSSLAND, SCHWEIZ, SÜDAFRIKA, BRASILIEN, SAUDI-ARABIEN]
Wenn Sie eine Handelsstrategie haben, die von einem bestimmten Zeitraum abhängt und diese außerhalb der in diesem Indikator definierten Sitzungen liegt, ist es möglich, die gewünschte Zeit anzuzeigen.
Beginn und Ende jeder Sitzung werden mit vertikalen Linien auf dem Diagramm angezeigt, um eine höhere Genauigkeit und präzise Identifizierung der Kerzen zu gewährleisten.
it is a good tool.it has covered more markets than others