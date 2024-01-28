TW Session MT4

Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen.



Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Überschneidungen und ihrer einzigartigen Atmosphäre ist für jeden Forex-Händler, der sich mit dem Markt und nicht gegen ihn bewegen möchte, von entscheidender Bedeutung.

Haupteigenschaften:

Konvertieren Sie die Sitzungszeit in die Marktbeobachtungszeit Zugriff auf Sitzungen in 15 Ländern mit der Möglichkeit zur Anpassung Die Möglichkeit, eine persönliche Sitzung zu erstellen Zeigen Sie Sitzungen in 3 Anzeigemodi mit persönlichen Einstellungen an: Als Oszillator, Flagge am Anfang und Ende der Sitzung im Diagramm, Vertikale Linien im Diagramm Beschränkung der Anzeigemodi auf den vom Benutzer gewünschten Zeitrahmen Benutzerdefinierte Farbeinstellungen für jede Sitzung





Konvertieren Sie die Sitzungszeit in die Marktbeobachtungszeit:

Jede Handelssitzung basiert auf einer Zeit in der Ortszeit des Landes und basierend auf der Zeitzone des Landes. Eine andere Zeit wird basierend auf (GMT) und (Sommerzeit) festgelegt. Außerdem überwacht Ihr Diagramm die Kerzen in der Zeitzone des Servers Ihres Brokers. Daher sollten die Zeitunterschiede anhand der Zeitzone des Brokers berechnet werden, um die genaue Eröffnungskerze der Sitzung zu erhalten. Dieses Tool führt diese Zeitdifferenzberechnungen durch und vereinfacht Ihre Arbeit.

Zugriff auf Sitzungen in 15 Ländern mit der Möglichkeit zur Anpassung:

Für den Handel verschiedener Währungen sind unterschiedliche Sitzungen und mehr als 4 Hauptsitzungen wirksam. In diesem Tool werden die Sitzungen von 15 verschiedenen Ländern und effektiv auf Währungspaare, Indizes und Rohstoffe vorbereitet und können je nach Bedarf des Benutzers aktiviert werden. [Großbritannien, USA, INDIEN, SINGAPUR, CHINA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, DEUTSCHLAND, RUSSLAND, SCHWEIZ, SÜDAFRIKA, BRASILIEN, SAUDI-ARABIEN]

Die Möglichkeit, eine persönliche Sitzung zu erstellen:

Wenn Sie eine Handelsstrategie haben, die von einem bestimmten Zeitraum abhängt und diese außerhalb der in diesem Indikator definierten Sitzungen liegt, ist es möglich, die gewünschte Zeit anzuzeigen.

Zeigen Sie Sitzungen in 3 Anzeigemodi mit persönlichen Einstellungen an:

Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit wurden diese verschiedenen Modi zur Anzeige von Sitzungen entwickelt, die Sie nach Belieben aktivieren oder löschen können:

- Als Oszillatorfenster:

Um zu verhindern, dass der Chartplatz belegt wird, werden kleine Oszillatoren und Streifenoszillatoren verwendet





- Markierung am Anfang und Ende der Sitzung im Diagramm:

Zeigt den Beginn und das Ende jeder Sitzung mit der Flagge des Landes an, die die farbige Flagge anzeigt, den Beginn der Sitzung und das schwarz-weiße Ende der Sitzung.





- Vertikale Linien im Diagramm:

Beginn und Ende jeder Sitzung werden mit vertikalen Linien auf dem Diagramm angezeigt, um eine höhere Genauigkeit und präzise Identifizierung der Kerzen zu gewährleisten.

Anzeigemodi auf den vom Benutzer gewünschten Zeitrahmen beschränken:

Um zu verhindern, dass das Diagramm in den oberen Zeitrahmen überfüllt und spaghettiartig wird, können Sie die Anzeige von Flaggen und vertikalen Linien separat auf einen bestimmten Zeitrahmen beschränken.

Benutzerdefinierte Farbeinstellungen für jede Sitzung:

Für alle Sitzungen können Sie die Farbe wählen, mit der Sie am liebsten arbeiten möchten.









** Dieses Produkt ist als Indikator konzipiert, der mit anderen Indikatoren und Fachberatern in einem Diagramm zusammenarbeiten kann.

*** Dieses Produkt wird erweitert und aktualisiert und wird in zukünftigen Versionen mit weiteren Funktionen ausgestattet sein.

**** Wenn Sie einen Vorschlag zur Verbesserung der Leistung oder nützliche Funktionen haben, die dem Produkt hinzugefügt werden können, kontaktieren Sie uns bitte.

Trade Wizards bedankt sich im Voraus für Ihre Kooperation.







