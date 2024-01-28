TW Session MT4

5

Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen.


Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Überschneidungen und ihrer einzigartigen Atmosphäre ist für jeden Forex-Händler, der sich mit dem Markt und nicht gegen ihn bewegen möchte, von entscheidender Bedeutung.


 Tokio China London Kanada New York Moskau Saudi-Arabien ...
USDJPY *** *

***


AUDJPY ***






NZDUSD *

***


EURAUD

**




GBPUSD

***
***


EURCHF

***




USDCHF

*
***


GBPJPY *** ***
EURUSD *** ***
USDCAD *** ***
EURCAD ***
XAUUSD * ** ** ****
BRN * **** ** **
WTI * **** ** **
Haupteigenschaften:
  1. Konvertieren Sie die Sitzungszeit in die Marktbeobachtungszeit
  2. Zugriff auf Sitzungen in 15 Ländern mit der Möglichkeit zur Anpassung
  3. Die Möglichkeit, eine persönliche Sitzung zu erstellen
  4. Zeigen Sie Sitzungen in 3 Anzeigemodi mit persönlichen Einstellungen an: Als Oszillator, Flagge am Anfang und Ende der Sitzung im Diagramm, Vertikale Linien im Diagramm
  5. Beschränkung der Anzeigemodi auf den vom Benutzer gewünschten Zeitrahmen
  6. Benutzerdefinierte Farbeinstellungen für jede Sitzung

Konvertieren Sie die Sitzungszeit in die Marktbeobachtungszeit:

Jede Handelssitzung basiert auf einer Zeit in der Ortszeit des Landes und basierend auf der Zeitzone des Landes. Eine andere Zeit wird basierend auf (GMT) und (Sommerzeit) festgelegt. Außerdem überwacht Ihr Diagramm die Kerzen in der Zeitzone des Servers Ihres Brokers. Daher sollten die Zeitunterschiede anhand der Zeitzone des Brokers berechnet werden, um die genaue Eröffnungskerze der Sitzung zu erhalten. Dieses Tool führt diese Zeitdifferenzberechnungen durch und vereinfacht Ihre Arbeit.

Zugriff auf Sitzungen in 15 Ländern mit der Möglichkeit zur Anpassung:

Für den Handel verschiedener Währungen sind unterschiedliche Sitzungen und mehr als 4 Hauptsitzungen wirksam. In diesem Tool werden die Sitzungen von 15 verschiedenen Ländern und effektiv auf Währungspaare, Indizes und Rohstoffe vorbereitet und können je nach Bedarf des Benutzers aktiviert werden.

[Großbritannien, USA, INDIEN, SINGAPUR, CHINA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, DEUTSCHLAND, RUSSLAND, SCHWEIZ, SÜDAFRIKA, BRASILIEN, SAUDI-ARABIEN]

Die Möglichkeit, eine persönliche Sitzung zu erstellen:

Wenn Sie eine Handelsstrategie haben, die von einem bestimmten Zeitraum abhängt und diese außerhalb der in diesem Indikator definierten Sitzungen liegt, ist es möglich, die gewünschte Zeit anzuzeigen.

Zeigen Sie Sitzungen in 3 Anzeigemodi mit persönlichen Einstellungen an:
Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit wurden diese verschiedenen Modi zur Anzeige von Sitzungen entwickelt, die Sie nach Belieben aktivieren oder löschen können:
- Als Oszillatorfenster:
Um zu verhindern, dass der Chartplatz belegt wird, werden kleine Oszillatoren und Streifenoszillatoren verwendet

- Markierung am Anfang und Ende der Sitzung im Diagramm:
Zeigt den Beginn und das Ende jeder Sitzung mit der Flagge des Landes an, die die farbige Flagge anzeigt, den Beginn der Sitzung und das schwarz-weiße Ende der Sitzung.

- Vertikale Linien im Diagramm:

Beginn und Ende jeder Sitzung werden mit vertikalen Linien auf dem Diagramm angezeigt, um eine höhere Genauigkeit und präzise Identifizierung der Kerzen zu gewährleisten.

Anzeigemodi auf den vom Benutzer gewünschten Zeitrahmen beschränken:
Um zu verhindern, dass das Diagramm in den oberen Zeitrahmen überfüllt und spaghettiartig wird, können Sie die Anzeige von Flaggen und vertikalen Linien separat auf einen bestimmten Zeitrahmen beschränken.
Benutzerdefinierte Farbeinstellungen für jede Sitzung:
Für alle Sitzungen können Sie die Farbe wählen, mit der Sie am liebsten arbeiten möchten.


** Dieses Produkt ist als Indikator konzipiert, der mit anderen Indikatoren und Fachberatern in einem Diagramm zusammenarbeiten kann.
*** Dieses Produkt wird erweitert und aktualisiert und wird in zukünftigen Versionen mit weiteren Funktionen ausgestattet sein.
**** Wenn Sie einen Vorschlag zur Verbesserung der Leistung oder nützliche Funktionen haben, die dem Produkt hinzugefügt werden können, kontaktieren Sie uns bitte.
Trade Wizards bedankt sich im Voraus für Ihre Kooperation.


Bewertungen 4
Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.28 16:18 
 

it is a good tool.it has covered more markets than others

Empfohlene Produkte
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indikatoren
Fibonacci-Retracements können verwendet werden, um Unterstützungslinien zu zeichnen, Widerstandsniveaus zu identifizieren, Stop-Loss-Orders zu platzieren und Zielkurse festzulegen. Die erweiterten automatischen Fibonacci-Retracements zeichnen automatisch alle Niveaus ein. Sie haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Zum Beispiel können Sie die Tracements eines anderen Zeitrahmens (MTF) im aktuellen Chart verwenden, Sie können auch zwischen dem nächstgelegenen Level oder einem weniger nahen
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser Basic Support and Resistance Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT5 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Optio
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indikatoren
Dies ist der FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indikator . Er bietet Ihnen 3 potentielle Take Profits und 1 Stop Loss. Diese potenziellen Ziele werden auf der Grundlage verschiedener Methoden berechnet . Der Indikator kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber wir empfehlen, ihn auf H1, H4 und D1 zu verwenden. Vor allem, wenn Sie ein Anfänger Trader sind. Professionelle Trader können ihn auch für Scalping in kleineren Zeitrahmen (M1, M5 und M15) verwenden. Dieser Indikator ist kein vol
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
Dies ist eine neue Strategie für SUPPLY DEMAND Bereiche Sie basiert auf einer Berechnung, bei der das Tick-Volumen verwendet wird, um die große Preisaktion auf dem Markt sowohl für Bären- als auch für Bullenaktionen zu erkennen. diese intelligenten Volumenkerzen werden verwendet, um die Angebots- und Nachfragebereiche zu bestimmen Preise zwischen den Hauptangebots- und -nachfragelinien zeigen einen Seitwärtsmarkt an Aufwärtspfeile werden angezeigt, wenn sich die Preise oberhalb der Hauptangebots
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
DiNapoli Fibo Overbalance Multi Tool
Jarek Paciorek
Indikatoren
Es ist ein Werkzeug für die technische Analyse. Es erlaubt Ihnen, Messungen durchzuführen: Fibo, einschließlich der Suche nach Clustern Fibo Ebenen (durch die DiNapoli-Methode) Überschreitung des Gleichgewichts Trendlinie Auswahl der S/D-Levels Eingabeparameter Trend_Color - Farbe der Trendlinie Trend_Width - Breite der Trendlinie Trend_info - wenn true, werden neben der Trendlinie zusätzliche Informationen angezeigt (low, high, medium der Trendlinie) Trend_info_color_up_dn - Farbe des Textes,
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
Wedge Breakage Signaling
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
Automatisches Einzeichnen von Trendunterstützungen und -widerständen und möglicher Keilmusterbildung zur Anzeige des Durchbruchs des steigenden Keils (Signal VERKAUFEN) oder Durchbrechen eines fallenden Keils (Signal KAUFEN) Sehr einfacher und intelligenter Indikator ALERTS UND MOBILE BENACHRICHTIGUNGEN verfügbar !!! Sie können die Berechnungsbalken der Balkenanzahl für die Bildung der Trendlinien und des anfänglichen Shifts vom aktuellen Preis bearbeiten Kleinere Werte für die Balken/Shift-Eing
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung von Händlern bei der Verfolgung institutioneller Handelsst
Murrey Math Multi Timeframe Support Resistance
Elmira Memish
Indikatoren
Murrey Math Multi Timeframe Indikator Unterstützung/Widerstand Murrey Math Lines sind starke Werkzeuge zur Darstellung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Murrey Math Multi Timeframe Indicator zeichnet Multi Timeframe MM Linien auf einem kleineren tf Chart. Allgemeine Informationen: Nach Gann bewegen sich die Preise in 1/8-Schritten, diese 1/8-Schritte dienen als Unterstützungs- und Widerstandspunkte Widerstand, wenn sich der Preis eines Unternehmens im Laufe der Zeit verändert. Ange
RTrends
Nikolay Likhovid
Indikatoren
Der RTrends-Indikator erfüllt zwei Aufgaben: Erstens zeichnet er automatisch das Layout des Preisdiagramms, indem er Trendlinien einzeichnet, und zweitens erzeugt er Signale für steigende und fallende Kurse. Das Layout spiegelt die fraktale Natur des Marktes wider. Trends aus verschiedenen Zeithorizonten werden gleichzeitig in das Diagramm eingezeichnet. So kann ein Händler in einem einzigen Diagramm Trendlinien von höheren Zeitrahmen sehen. Die Linien unterscheiden sich je nach Zeithorizont in
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indikatoren
Titel : Market Bias Indicator - Oszillator-basiertes Handelsinstrument Einführung : Entdecken Sie das Potenzial des "Market Bias Indicator", eines revolutionären oszillatorbasierten Trading-Tools für die präzise Marktanalyse. Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Alternative zu traditionellen Bias-Indikatoren sind, endet Ihre Suche hier. Der Market Bias Indicator bietet eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Erkennung der Marktstimmung und ist Ihr Tor zu sicheren Handelsentscheidungen. E
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Indikatoren
In der technischen Analyse des Aktienmarktes sind Unterstützung und Widerstand ein Konzept, das besagt, dass die Bewegung des Preises eines Wertpapiers dazu neigt, bei bestimmten vorher festgelegten Preisniveaus zu stoppen und umzukehren. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können auf jedem Zeitrahmen identifiziert werden. Die wichtigsten finden sich jedoch auf den höheren Zeitrahmen, wie dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen. Dieser Indikator verwendet die wöchentlichen OHLC-Daten, um
OB Scanner
Suriya Thammalungka
Indikatoren
OB Scanner Indikator - Überblick OB Scanner ist ein erweiterter Unterstützungs- und Widerstandsindikator sowie ein Indikator für Angebot und Nachfrage , der Händlern dabei helfen soll, zu erkennen, wo Institutionen und Smart Money ihre Aufträge platzieren. Er scannt den Chart nach: 1. Order-Blöcke (Verbesserte Nachfrage- & Angebotszonen) Automatische Erkennung von bullischen Orderblöcken (Nachfrage) Automatische Erkennung von Bearish Order Blocks (Angebot) Markiert Zonen mit hoher Umkehrwahrs
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indikatoren
Trend Bilio - ein Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Farbe an: nach oben gerichtete rote Pfeile deuten auf die Eröffnung eines Kaufs hin, grüne nach unten gerichtete Pfeile auf einen Verkauf. Der Einstieg soll beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgen. Der Pfeilindikator Trend Bilio "entlastet" das Kursdiagramm visuell und spart Zeit für die Analyse: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erschei
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Matrix ist ein Forex-Pfeilindikator. Zeigt Signale einfach und klar an! Die Pfeile zeigen die Richtung der Transaktion an und sind entsprechend eingefärbt, wie man auf den Screenshots sehen kann. Wie Sie sehen können, ist der Handel mit einem solchen Indikator einfach. Ich habe gewartet, bis ein Pfeil in der gewünschten Richtung erschien - ich habe ein Geschäft eröffnet. Wenn sich ein Pfeil in die entgegengesetzte Richtung bildete, wurde das Geschäft geschlossen. Der Indikator zeigt auch die Lin
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Heiken Ashi PRO-   Charts Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator "Two Moving Average Crossover" für MetaTrader 4 (MT4) ist ein technisches Analysewerkzeug, das zwei gleitende Durchschnitte anzeigt und benachrichtigt, wenn sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen. Der Indikator berechnet und stellt zwei gleitende Durchschnitte dar, von denen einer schneller und der andere langsamer ist. Wenn der schnellere gleitende Durchschnitt über dem langsameren gleitenden Durchschnitt kreuzt, gilt dies als Aufwärtssignal und deutet auf eine mögliche Trendu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experten
TW Sniper EA – Gold-Scalping-Roboter mit Trendfolgestrategie für XAUUSD TW Sniper EA MT5 ist ein professioneller Forex Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt mit einer fortschrittlichen Trendfolge-Scalping-Strategie, um selbst unter sehr volatilen Marktbedingungen stabile Ergebnisse zu erzielen. Dieser Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf präzises Trading während der London- und New-York-Sessions und sorgt für stetiges Wachstum bei striktem Risikomanagement und profe
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experten
TW Swing Trading EA: Forex-Trendfolgender Roboter für konstante Gewinne TW Swing Trading EA ist ein vollständig automatisierter Swing-Trading-Roboter, der speziell für XAUUSD in den M30- und H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Trendfilter, adaptive Stop-Loss-Logik und integrierten Kapitalschutz, um die Genauigkeit zu maximieren und den Drawdown zu minimieren – und liefert so konsistente Ergebnisse in wechselnden Marktbedingungen. Warum TW Swing Trading EA wählen? Ein Tra
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
support resistance levels indicator   mt5: Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen. Sind Sie es leid
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experten
TW Trend Hunter MT5 – Hochpräziser Scalping EA für Gold  Trendstrategien    TW Trend Hunter MT5 ist kein durchschnittlicher Handelsbot – es handelt sich um einen ausgeklügelten, im Feld getesteten Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, in volatilen Märkten durch die Nutzung klarer Trendsignale und strenger Risikomanagementpraktiken zu glänzen. Hervorgehobene Funktionen: Führt nur einen Handel zurzeit aus, um das Risiko besser zu kontrollieren Intelligente Trendkennung auf kurzfristigen un
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experten
TW Scalper Robot MT5: Ein professioneller Scalping-Bot für Gold (XAUUSD): Suchen Sie nach einer intelligenten und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre Gewinne auf dem Goldmarkt zu maximieren? TW Scalper Robot MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Gold-Scalping entwickelt wurde. Durch die Kombination von drei fortschrittlichen Indikatoren mit präzisen Handelsalgorithmen hilft er Ihnen, Markttrends wie ein Profi zu erkennen. Mit integrierten Risikomanagement-Strategien wird jed
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
Dieser Nachrichtenassistent wurde entwickelt, um die von Händlern benötigten wirtschaftlichen Ereignisse aus den wichtigsten Veröffentlichungsquellen abzurufen, die Nachrichten in Echtzeit basierend auf der Market Watch des Terminals mit verschiedenen und einfachen Filtern veröffentlichen. Forex-Händler nutzen makroökonomische Indikatoren, um fundierte Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Währungen zu treffen. Wenn ein Händler beispielsweise glaubt, dass die US-Wirtschaft schneller wac
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Volume Signal Pro MT5 nutzt fortschrittliche KI-Technologien und proprietäre intelligente Algorithmen, um Ihnen ein selbstbewusstes Handeln am Goldmarkt zu ermöglichen und ein einzigartiges, unvergleichliches Handelserlebnis zu bieten. Suchen Sie nach hoher Genauigkeit und außergewöhnlichen Handelssignalen im Goldmarkt? Mit TW Volume Signal Pro MT5 können Sie ein professioneller Trader werden und großen Erfolg im Goldhandel erzielen. Probieren Sie es kostenlos aus! Hauptfunktionen von TW V
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indikatoren
TW Trend Sniper: Die beste Trendstrategie Der TW Trend Sniper-Indikator verwendet eine intelligente Kombination aus fortschrittlichen technischen Analysetechniken und hilft Ihnen, Markttrends genau zu erkennen und rechtzeitig Signale für profitable Trades zu erhalten. Die proprietäre Formel von Trade Wizards liefert Ihnen zusammen mit der Price Action-Analyse, Fibonacci-Levels und anderen technischen Analysetools präzise und zuverlässige Handelssignale. Dieser Indikator ist das Ergebnis der Zu
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 ist ein fortschrittlicher Forex Expert Advisor für den Goldhandel, entwickelt mit präziser trendbasierter Logik, um auch unter volatilen Marktbedingungen stabile Leistungen zu liefern. Dieser leistungsstarke Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf den XAUUSD-Handel während der wichtigsten Handelssitzungen und gewährleistet konsistentes Wachstum bei strikter Risikokontrolle und professionellem Geldmanagemen
TW Session
Altan Karakaya
Indikatoren
Dieses Produkt dient zur Anzeige der Handelssitzungen von 15 Ländern basierend auf der Zeitzone Ihres Broker-Servers und verschiedenen Anzeigemodi basierend auf Ihren gewünschten Einstellungen, um eine Überlastung der Diagramme zu verhindern und die Möglichkeit zu bieten, eine Sitzung mit der vom Benutzer gewünschten Zeit festzulegen. Auf dem Forex-Markt geht die Sonne nie unter, aber ihr Rhythmus tanzt im Takt der verschiedenen Handelssitzungen. Das Verständnis dieser Sitzungen, ihrer Übersch
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Volume Signal Pro MT4 nutzt fortschrittliche KI-Technologien und proprietäre intelligente Algorithmen, um Ihnen ein selbstbewusstes Handeln am Goldmarkt zu ermöglichen und ein einzigartiges, unvergleichliches Handelserlebnis zu bieten. Suchen Sie nach hoher Genauigkeit und außergewöhnlichen Handelssignalen im Goldmarkt? Mit TW Volume Signal Pro MT4 können Sie ein professioneller Trader werden und großen Erfolg im Goldhandel erzielen. Probieren Sie es kostenlos aus! Hauptfunktionen von TW V
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indikatoren
support resistance levels indicator   mt4: Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen. Sind Sie es leid
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Trend Scalper Indicator: Der TW Scalper Shoot bietet Ihnen ein einzigartiges Trading-Erlebnis, indem er die neuesten Trading-Strategien und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt. Dieses Produkt erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse von Scalper-Tradern, indem es zwei verschiedene Kategorien von Signalen bereitstellt: Testen Sie dieses außergewöhnliche Produkt noch heute und beginnen Sie Ihre einzigartige Erfahrung, ein Trend-Scalper zu werden. Signal-Kategorien: 1. Langfristige un
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Scalper Robot MT4: Ein professioneller Scalping Expert Advisor: Suchen Sie nach einer professionellen Lösung für schnelle und intelligente Rentabilität auf dem Goldmarkt? Der TW Scalper Robot, ein spezialisierter Scalping-Bot, kombiniert 3 fortschrittliche Indikatoren und präzise Handelsalgorithmen, um Ihnen zu helfen, ein echter Trendjäger zu werden. Mit fortschrittlichen Risikomanagementstrategien führt dieser Roboter Ihre Positionen mit vollständigem Schutz aus. Hauptmerkmale des TW Sca
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Trend Hunter MT4 – Der Ultra-Scalper-EA für Gold & Trendbasierten Handel TW Trend Hunter MT4 ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot – es ist ein intelligentes, praxiserprobtes System, das in schnelllebigen Märkten mit klaren Trendsignalen und diszipliniertem Money Management glänzt. Hauptfunktionen: Nur eine aktive Position gleichzeitig Intelligente Erkennung von kurz- und langfristigen Trends Anpassbare Handelszeiten basierend auf deinen bevorzugten Sessions Trendbasierte Handelsstrategie
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experten
TW Wolf Martingale MT4 – Fortschrittlicher Grid-Trading-EA mit intelligentem Risikomanagement TW Wolf Martingale MT4 ist ein fortschrittlicher Grid-Trading-EA und Forex Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die vollständige Kontrolle über das Risiko, flexible Ausführung und professionelles Trade-Management unter unterschiedlichen Marktbedingungen benötigen. Dieser Smart Grid EA kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit erweiterten Risikomanagement-Tools und ermöglicht es Tradern,
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Trend Sniper: Die beste Trendstrategie Der TW Trend Sniper-Indikator verwendet eine intelligente Kombination aus fortschrittlichen technischen Analysetechniken und hilft Ihnen, Markttrends genau zu erkennen und rechtzeitig Signale für profitable Trades zu erhalten. Die proprietäre Formel von Trade Wizards liefert Ihnen zusammen mit der Price Action-Analyse, Fibonacci-Levels und anderen technischen Analysetools präzise und zuverlässige Handelssignale. Dieser Indikator ist das Ergebnis der Zu
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indikatoren
TW Trend Scalper Indicator: Der TW Scalper Shoot bietet Ihnen ein einzigartiges Trading-Erlebnis, indem er die neuesten Trading-Strategien und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt. Dieses Produkt erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse von Scalper-Tradern, indem es zwei verschiedene Kategorien von Signalen bereitstellt: Testen Sie dieses außergewöhnliche Produkt noch heute und beginnen Sie Ihre einzigartige Erfahrung, ein Trend-Scalper zu werden. Signal-Kategorien: 1. Langfristige un
Auswahl:
Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.28 16:18 
 

it is a good tool.it has covered more markets than others

Wolf2021
147
Wolf2021 2024.10.15 09:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

JAN.MAQREBI
14
JAN.MAQREBI 2024.02.03 13:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

dr.dadak
103
dr.dadak 2024.02.01 09:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension