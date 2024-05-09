TW Trend Sniper MT4

5

TW Trend Sniper: Die beste Trendstrategie

Der TW Trend Sniper-Indikator verwendet eine intelligente Kombination aus fortschrittlichen technischen Analysetechniken und hilft Ihnen, Markttrends genau zu erkennen und rechtzeitig Signale für profitable Trades zu erhalten. Die proprietäre Formel von Trade Wizards liefert Ihnen zusammen mit der Price Action-Analyse, Fibonacci-Levels und anderen technischen Analysetools präzise und zuverlässige Handelssignale. Dieser Indikator ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von professionellen Händlern und erfahrenen Programmierern und wurde entwickelt, um Händlern ein leistungsstarkes und effizientes Tool zu bieten.


Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool zur präzisen Vorhersage und Identifizierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten auf Finanzmärkten?

Das Produkt „TW Trend Sniper“ verwendet die fortschrittlichsten Technologien und Algorithmen der künstlichen Intelligenz und liefert Ihnen präzise und zuverlässige Handelssignale.


Wenn Sie nach einem professionellen und leistungsstarken Tool für die technische Analyse und Gewinngenerierung auf den Finanzmärkten suchen, ist dieses Produkt die beste Wahl für Sie. Mit diesem Produkt können Sie:

Sparen Sie Zeit: Wenn Sie sich auf präzise Signale verlassen, sind keine komplexen und zeitaufwändigen Analysen mehr erforderlich.

Reduzieren Sie Handelsrisiken: Durch die Nutzung sicherer Gewinn- und Verlustniveaus sowie ein intelligentes Risikomanagement können Sie hohe Verluste verhindern.

Erzielen Sie nachhaltige Gewinne: Durch die genaue Identifizierung von Ein- und Ausstiegspunkten können Sie profitable Marktchancen optimal nutzen.

Steigern Sie das Vertrauen: Durch die Verwendung dieses leistungsstarken und zuverlässigen Tools können Sie mit größerer Sicherheit auf dem Markt handeln.

Flexible Einstellungen: Sie können Signale ganz einfach für verschiedene Anlagetypen und Zeiträume anpassen. Dieses Produkt ist für alle Währungen und Zeiträume ab 5 Minuten verwendbar.

Genaue und zuverlässige Signale: Dieses Produkt liefert Ihnen beispiellose Handelssignale durch die intelligente Kombination der folgenden Strategien:

Dynamische Fibonacci-Niveaus und Unterstützung/Widerstand: Die Nutzung dieser Schlüsselniveaus minimiert das Handelsrisiko.

Exklusive Indikatorformel von Trade Wizards: Diese leistungsstarke Formel liefert präzise und zuverlässige Signale.

KI-Techniken zur Rauschunterdrückung: Durch die Beseitigung des Marktrauschens erhalten Sie klare und verständliche Signale.


Zu den besonderen und wichtigsten Merkmalen dieses Produkts gehören:

Umfassende und genaue Signale:

Durch die intelligente Kombination verschiedener Strategien wie Preisaktionsanalyse (Smart-Money-Regelungen), Ermittlung optimaler Ein- und Ausstiegspunkte durch künstliche Intelligenz, Fibonacci-Niveaus, gleitende Durchschnitte und die exklusive Trade Wizards-Formel erhalten Sie Signale mit höchster Genauigkeit und Zuverlässigkeit.


Stabile und unveränderliche Signale:

  Die Signale und Ebenen für Take Profit und Stop Loss (SL & TP) ändern sich nach der Bereitstellung nicht, sodass Sie mit größerer Zuversicht in den Handel einsteigen können.


Präzise Trenderkennung:

Dieses Produkt verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Markttrendänderungen präzise (mit minimalem Rauschen) zu erkennen und rechtzeitig Warnungen bereitzustellen.


Schnelle und zuverlässige Warnungen:

Visuelle und akustische Warnungen an den Eintrittspunkten helfen Ihnen, jede goldene Gelegenheit zu nutzen.


Mehrere Gewinnziele:

Dieses Produkt bietet vier Gewinnzielstufen und ermöglicht Ihnen, Ihre Gewinne schrittweise zu schützen und Ihr Handelsrisiko effektiv zu verwalten.


Sichere Stop-Loss-Levels:

Mit verschiedenen Methoden können Sie Ihr Stop-Loss-Niveau an einer sicheren Stelle platzieren, um erhebliche Verluste zu verhindern oder Ihre Position zu sperren.


Anpassungsmöglichkeit:

Die Möglichkeit, Signale auszuschalten und verschiedene Einstellungen anzupassen, ermöglicht es Ihnen, das Produkt entsprechend Ihrem Handelsstil zu personalisieren.


Hohe Flexibilität:

Dieses Produkt ist mit verschiedenen Währungen und Zeitrahmen ab 5 Minuten kompatibel.


Wie kann ich anhand dieses Indikators den erzielten Gewinn ermitteln?

Sie können die bisherige Performance der Signale mithilfe des Meta Trader-Testers und der Tabelle neben dem Diagramm analysieren und die Ergebnisse nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Um die Leistungsfähigkeit dieses Produkts besser zu verstehen, probieren Sie es jetzt kostenlos aus!



Empfehlungen:

  • Nutzen Sie die Zeiträume entsprechend Ihrem Risikomanagement und der Höhe Ihres Kapitals
  • Verwenden Sie ECN- und ECN_Pro-Konten oder andere Konten mit niedrigem Spread
  • Wählen Sie die gewünschte Währung für Ihr Kapital entsprechend Ihrer Vertrautheit mit dem vorherigen Backtest und der Volatilität dieser Währung.



Lesen Sie vor dem Kauf meine   Artikel   und testen Sie es im Tester:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757479


Bewertungen 8
mansio
219
mansio 2024.12.28 21:05 
 

I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!

Jerome Doctor
51
Jerome Doctor 2024.12.18 02:43 
 

Well it is now day 2. 8 trades on Gold 8 wins. Following a 5 min time frame. I'm very Impressed. Doing about 16 hours monitoring the market. I would love this to be the answer to my cash flow shortage. I will update end of week Friday. Peace Jay Rich NYC Harlem USA.

jabautista
4046
jabautista 2024.05.17 16:42 
 

Good indicator. Author is very responsive to ideas or updates needed. Great customer support!

