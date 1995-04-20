TW Support Resistance Level MT4

support resistance levels indicator mt4:





Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen.





Sind Sie es leid, manuell Support- und Widerstandsniveaus sowie Fibonacci-Retracements zu zeichnen?





Überprüfen Sie die Funktionen dieses Produkts; Sie werden erstaunt sein.





Produktmerkmale:





1. Minimale und maximale Niveaus: Sie können minimale und maximale Niveaus nach Ihren Wünschen anpassen und zusätzliche Niveaus mithilfe fortschrittlicher Algorithmen entfernen.





2. Anzahl der Berührungen der Niveaus: Die TW-Support-Widerstandsniveaus mit Durchbrüchen mt4 berechnen und liefern die Anzahl der Male, die jedes Niveau in der Vergangenheit berührt wurde, sodass Sie die Stärke jedes Niveaus bewerten können.





3. Fibonacci-Niveaus: Die Fibonacci-Niveaus der letzten Welle werden dynamisch gezeichnet, was es Ihnen ermöglicht zu überprüfen, wie gut diese Niveaus mit den Werten aus dem statischen Support- und Widerstandslevel-Rechner übereinstimmen.





4. Puffer für Entwickler: Dieses Produkt enthält die erforderlichen Puffer zur Entwicklung von Handelsstrategien. 5. Für alle Währungen und Zeitrahmen verwendbar: Sie können die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Gold, EUR, GBP, USD usw. verwenden. 6. Einfaches und anpassbares Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche dieses Produkts ist sehr einfach und anpassbar, sodass Sie Farben und Elemente nach Ihren Wünschen personalisieren oder deaktivieren können.

Durch die Verwendung dieses Produkts können Sie:

• Ihre Analysezeit reduzieren.

• Die Genauigkeit Ihrer Analysen erhöhen.

• Ihre Handelsstrategien verbessern.

• Bessere Handelsentscheidungen treffen.

Um dieses Produkt im Tester zu testen, stellen Sie die Tick-Modellierung auf den Modus "jeder Tick" ein.

Für ein tieferes Verständnis der Funktionen und Anwendungen dieses Produkts lesen Sie den Artikel und probieren Sie es kostenlos aus.





