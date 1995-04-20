TW Support Resistance Level MT4

Dieses Tool ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Support- und Widerstandslinien sowie Fibonacci-Niveaus mit der gleichen Genauigkeit wie das menschliche Auge auf einem Chart identifiziert und darstellt. Die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Forex verfügen über einen komplexen Algorithmus, der das Chart scannt, um frühere Preisstabilisierungs- und Rückprallniveaus zu identifizieren und die Anzahl der Berührungen aufzuzeichnen.

Sind Sie es leid, manuell Support- und Widerstandsniveaus sowie Fibonacci-Retracements zu zeichnen?

Überprüfen Sie die Funktionen dieses Produkts; Sie werden erstaunt sein.

Produktmerkmale:

1. Minimale und maximale Niveaus: Sie können minimale und maximale Niveaus nach Ihren Wünschen anpassen und zusätzliche Niveaus mithilfe fortschrittlicher Algorithmen entfernen.

2. Anzahl der Berührungen der Niveaus: Die TW-Support-Widerstandsniveaus mit Durchbrüchen mt4 berechnen und liefern die Anzahl der Male, die jedes Niveau in der Vergangenheit berührt wurde, sodass Sie die Stärke jedes Niveaus bewerten können.

3. Fibonacci-Niveaus: Die Fibonacci-Niveaus der letzten Welle werden dynamisch gezeichnet, was es Ihnen ermöglicht zu überprüfen, wie gut diese Niveaus mit den Werten aus dem statischen Support- und Widerstandslevel-Rechner übereinstimmen.

4. Puffer für Entwickler: Dieses Produkt enthält die erforderlichen Puffer zur Entwicklung von Handelsstrategien.

5. Für alle Währungen und Zeitrahmen verwendbar: Sie können die TW-Support- und Widerstandsniveaus für Gold, EUR, GBP, USD usw. verwenden.

6. Einfaches und anpassbares Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche dieses Produkts ist sehr einfach und anpassbar, sodass Sie Farben und Elemente nach Ihren Wünschen personalisieren oder deaktivieren können.


Durch die Verwendung dieses Produkts können Sie:


• Ihre Analysezeit reduzieren.


• Die Genauigkeit Ihrer Analysen erhöhen.


• Ihre Handelsstrategien verbessern.


• Bessere Handelsentscheidungen treffen.


Um dieses Produkt im Tester zu testen, stellen Sie die Tick-Modellierung auf den Modus "jeder Tick" ein.


Für ein tieferes Verständnis der Funktionen und Anwendungen dieses Produkts lesen Sie den Artikel und probieren Sie es kostenlos aus.



Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung von Händlern bei der Verfolgung institutioneller Handelsst
Murrey Math Multi Timeframe Support Resistance
Elmira Memish
Indikatoren
Murrey Math Multi Timeframe Indikator Unterstützung/Widerstand Murrey Math Lines sind starke Werkzeuge zur Darstellung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Murrey Math Multi Timeframe Indicator zeichnet Multi Timeframe MM Linien auf einem kleineren tf Chart. Allgemeine Informationen: Nach Gann bewegen sich die Preise in 1/8-Schritten, diese 1/8-Schritte dienen als Unterstützungs- und Widerstandspunkte Widerstand, wenn sich der Preis eines Unternehmens im Laufe der Zeit verändert. Ange
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Auto Fibo mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der „Auto FIBO“-Indikator für Krypto-Forex ist ein hervorragendes Hilfsmittel für den Handel! – Der Indikator berechnet und platziert automatisch Fibonacci-Level und lokale Trendlinien (rot) im Chart. – Fibonacci-Level zeigen wichtige Bereiche an, in denen sich der Kurs umkehren kann. – Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. – Sie können ihn für Reversal-Scalping oder Zone-Grid-Trading verwenden. – Mit dem Auto FIBO-Indikator bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, Ihr aktue
Pips ZigZag
Stanislav Aksenov
Indikatoren
Der bekannte ZigZag-Indikator, der Strahlen auf der Grundlage der durch den Pips-Parameter festgelegten "signifikanten Bewegung" zeichnet. Wenn ein Strahl erscheint, verschwindet er nicht (der Indikator wird nicht neu gezeichnet), nur sein Extremum wird aktualisiert, bis der entgegengesetzte Strahl erscheint. Sie können auch Textbeschriftungen auf jedem Strahl anzeigen, die die Breite des Strahls in Balken und die Länge des Strahls in Punkten beschreiben.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator E ntdecken Sie Wolf Waves - Ihr ultimatives Handelswerkzeug! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool, um Wolf Waves auf jedem Zeitrahmen leicht zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Unser Wolf Waves-Indikator erledigt diese Aufgabe mühelos. Hier erfahren Sie, warum er perfekt für Sie ist: Hauptmerkmale: Automatische Erkennung: Unser W
Supply and Demand Indicator MT4
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageind
KT Horizontal Lines MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
In MetaTrader kann das Zeichnen mehrerer   horizontaler Linien   und das anschließende Verfolgen ihrer jeweiligen Kursniveaus mühsam sein. Dieser Indikator zeichnet automatisch mehrere horizontale Linien in gleichen Abständen, um Preisalarme zu setzen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu markieren oder andere manuelle Zwecke zu erfüllen. Dieser Indikator eignet sich besonders für Einsteiger im Forex-Handel, die nach schnellen Gewinnmöglichkeiten durch Kauf und Verkauf suchen. Horizontale Lin
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Perfect Trade System
Harun Celik
Indikatoren
Der Indikator Perfect Trade System ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
