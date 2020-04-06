



TW Wolf Martingale MT4는 다양한 시장 환경에서 리스크에 대한 완전한 제어, 유연한 실행, 그리고 전문적인 거래 관리를 요구하는 트레이더를 위해 설계된 고급 그리드 트레이딩 EA이자 Forex Expert Advisor입니다.

이 스마트 그리드 EA는 구조화된 그리드 로직과 고급 리스크 관리 도구를 결합하여, 고정적이거나 공격적인 설정에 의존하지 않고도 다양한 종목, 시간 프레임, 거래 스타일에 적응할 수 있도록 합니다.

이 고급 Forex EA의 핵심은 통제된 실행과 보다 안전한 그리드 트레이딩 동작입니다.







고급 거래 기능

1. 듀얼 엔트리 시스템

그리드 트레이딩 EA 로직과 지표 기반 엔트리를 모두 지원하여 시장 상황에 따라 전략을 전환할 수 있습니다.

2. 멀티 타임프레임 호환성

사용자의 리스크 관리 설정과 거래 방식에 따라 모든 시간 프레임에서 EA를 운용할 수 있습니다.

3. 멀티 마켓 지원

Forex 통화쌍, 금(XAUUSD), 지수, 암호화폐와 호환되며, 안정적인 유동성과 통제된 변동성을 가진 시장에 적합합니다. (자세한 설명 및 설정은 기사 참조)

4. 온차트 거래 모드 제어

Expert Advisor를 중지하지 않고도 차트 상에서 실시간으로 거래 진입 방식을 변경할 수 있습니다.

5. 긴급 거래 보호

고위험 상황에서 신규 진입을 즉시 차단할 수 있으며, 기존 포지션은 계속해서 관리됩니다.

6. 고급 테이크 프로핏 관리

단일 또는 복수 포지션을 통합한 테이크 프로핏 설정을 지원하여 추세에 기반한 수익 최적화를 제공합니다.

7. 조절 가능한 로트 스케일링

로트 배수와 최소 그리드 간격을 정밀하게 설정하여 정확한 포지션 크기 조절이 가능합니다.

8. 추세 불일치 알림

시장 방향과의 잠재적 충돌을 감지하여 과도한 역추세 그리드 진입을 방지하도록 경고합니다.

9. 멀티 심볼 거래

서로 다른 방향의 거래를 포함하여 여러 심볼을 동시에 관리할 수 있습니다.

10. 온차트 거래 통계

드로우다운, 오픈 포지션 수, 심볼별 총 거래량 등 실시간 데이터를 표시합니다.

11. 다중 엔트리 모드

다양한 시장 환경에 적응할 수 있도록 4가지 서로 다른 엔트리 모드를 제공합니다.

12. 스프레드 필터 보호

불리한 시장 조건에서 포지션 오픈을 피하기 위한 스프레드 필터를 포함합니다.

13. 완전한 리스크 커스터마이징

초보자부터 전문 트레이더까지 모두를 위해 개인의 리스크 허용 범위에 맞게 모든 파라미터를 조정할 수 있습니다.





TW Wolf Martingale를 구매한 사용자는 시장 추세에 맞춘 거래를 지원하기 위한 전문 트렌드 지표를 추가로 제공받습니다.





기술적 권장 사항

브로커 요구 사항

낮은 스프레드와 안정적인 체결을 제공하는 브로커.

계좌 유형

ECN 또는 ECN Pro 계좌 권장.

최소 예치금

Forex 통화쌍: $500

금(XAUUSD): $3000

레버리지

최소 권장 레버리지는 1:100입니다.

시간 프레임

리스크 허용 범위에 따라 H1~H4 권장.

VPS

안정적인 24/7 운영을 위해 VPS가 필요합니다.





자세히 알아보기

TW Wolf Martingale mt4 설정에 대한 전체 설치 가이드 및 상세 설명은 종합 튜토리얼 문서를 참조하시기 바랍니다.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766466

