TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:

Der TW Scalper Shoot bietet Ihnen ein einzigartiges Trading-Erlebnis, indem er die neuesten Trading-Strategien und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt. Dieses Produkt erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse von Scalper-Tradern, indem es zwei verschiedene Kategorien von Signalen bereitstellt:

Testen Sie dieses außergewöhnliche Produkt noch heute und beginnen Sie Ihre einzigartige Erfahrung, ein Trend-Scalper zu werden.


Signal-Kategorien:

1. Langfristige und sichere Signale: Diese Signale werden mithilfe von Preisaktionsstrategien (Smart Money-Regeln), Fibonacci-Niveaus, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie gleitenden Durchschnitten identifiziert. Die Signale in dieser Kategorie werden mit roten und blauen Pfeilen sowie spezifischen Zielen angezeigt, was sie ideal für Trader macht, die langfristige und zuverlässige Trades suchen.

2. Scalping-Signale (für professionelle Scalper): Neben den zuvor genannten Strategien nutzen diese Signale auch die exklusive Trade Wizards-Indikatorformel und Methoden zur Rauschreduzierung durch KI. Scalping-Signale werden den Signalen der ersten Kategorie mit weißen Pfeilen in zuverlässigen Trends hinzugefügt und sind geeignet für diejenigen, die Forex-Scalper sind.

Einzigartige Funktionen des Scalper-Indikators:

1. Keine Farbänderung für Signale: Signale, SL und TP ändern sich überhaupt nicht und haben eine hohe Genauigkeit.

2. Präzise Erkennung sich ändernder Trends: Sich ändernde Trends werden mit hoher Präzision mithilfe eines zweistufigen Filters identifiziert.

3. Visuelle und akustische Warnungen: Warnungen werden als Blitze auf dem Chart und Preisnummern für Eingänge, TPs und SLs in einem Fenster neben dem Chart angezeigt.

4. Drei Gewinnzielbereiche: Um Risiken zu managen und Gewinne zu sichern, werden drei Gewinnzielbereiche bereitgestellt.

5. Sichere SL-Punkte: SL wird an einem sicheren Ort bereitgestellt, um Ihr Kapital zu schützen.

6. Möglichkeit, Signale auszuschalten: Sie können die Signale bei Bedarf ausschalten.

7. Verwendung des Volumenindikators: Der Volumenindikator wird verwendet, um die Stärke von Trends zu bestimmen.

8. Anzeige geeigneter Niveaus für bewegliche SL: Geeignete Niveaus für Trailing SL in langfristigen Trends werden angezeigt.

9. Tabelle neben dem Chart: Die Tabelle neben dem Chart präsentiert Signale und berechnet vergangene Ziele (testbar im Tester).

10. Verwendbar in Gold und Währungen: Dieses Produkt ist in Gold verwendbar und effektiv in allen Währungen.

11. Spezialisierte Signale für Scalper: Signale mit mehrstufigen Filtern und auf Trends abgestimmt werden speziell für professionelle Scalper angezeigt.

Bester Handelszeitrahmen:
Die besten Handelszeitrahmen für dieses Produkt sind 5 und 15 Minuten.

Vorteile:

• Hohe Genauigkeit bei der Signalerkennung

• Abdeckung der vielfältigen Bedürfnisse von Trend-Scalpern

• Bereitstellung von langfristigen und kurzfristigen Signalen für Scalper-Trader

• Nutzung von Technologien der künstlichen Intelligenz

• Risikomanagement und Gewinnsicherung für Forex-Scalper

Der TW Trend Scalper Indicator bietet präzise und zuverlässige Signale für Trend-Scalper, um im FX-Scalping-Markt erfolgreich zu sein.

Um sich vollständig mit diesem Produkt vertraut zu machen, sehen Sie sich diesen Artikel und die Videos an.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983

