TW Swing Trading EA: Forex-Trendfolgender Roboter für konstante Gewinne





TW Swing Trading EA ist ein vollständig automatisierter Swing-Trading-Roboter, der speziell für XAUUSD in den M30- und H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Trendfilter, adaptive Stop-Loss-Logik und integrierten Kapitalschutz, um die Genauigkeit zu maximieren und den Drawdown zu minimieren – und liefert so konsistente Ergebnisse in wechselnden Marktbedingungen.





Warum TW Swing Trading EA wählen?





Ein Trade, ein Fokus

Der EA hält immer nur eine aktive Position, was eine präzise Risikokontrolle ermöglicht und Drawdowns reduziert.

Intelligente Markterkennung

Mit einem dreistufigen Trendfilter identifiziert er Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit und filtert Fehlsignale heraus.

Umfassendes Kapitalmanagement

Ausgestattet mit TP, SL und Trailing Stop, sodass jeder Trade von Einstieg bis Ausstieg überwacht und abgesichert ist.

Sitzungskontrolle

Möglichkeit, die Handelsaktivität auf bevorzugte Handelssitzungen zu begrenzen.

Getestete Performance

Erfolgsquote ca. 70 %, kontrollierter Drawdown 10–15 %.

Adaptive Schutzmechanismen

SL- und TP-Level sind dynamisch und passen sich den Marktbedingungen an, um das Kapital in volatilen Phasen zu sichern.

Für Gold optimiert

Speziell für XAUUSD in M30 und H1 optimiert, wo Swing- und Trendbewegungen am profitabelsten sind.

Einfache Handhabung

Schnelle Installation, lebenslange kostenlose Updates und dedizierter Support für reibungsloses Trading.

Vereinfache deine Trading-Reise





Ob Anfänger oder erfahrener Trader – TW Swing Trading EA erleichtert den Handel. Der Expert Advisor analysiert historische Daten und Live-Marktbedingungen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Er verhindert Über-Trading und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Einstiege und klare, gut getimte Ausstiege.



Technische Empfehlungen

Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads

Kontotyp: ECN oder ECN_Pro

Mindesteinlage: $2000

Empfohlener Hebel: mindestens 1:500

Bevorzugtes Instrument & Zeitrahmen: XAUUSD, M30

VPS: Für 24/7-Betrieb erforderlich



Mehr erfahren:





Für eine vollständige Anleitung zur Installation und Nutzung dieses Expert Advisors siehe unseren umfassenden Tutorial-Artikel und die Videos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181