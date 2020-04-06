TW Swing Trading

TW Swing Trading EA: Forex-Trendfolgender Roboter für konstante Gewinne

TW Swing Trading EA ist ein vollständig automatisierter Swing-Trading-Roboter, der speziell für XAUUSD in den M30- und H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Trendfilter, adaptive Stop-Loss-Logik und integrierten Kapitalschutz, um die Genauigkeit zu maximieren und den Drawdown zu minimieren – und liefert so konsistente Ergebnisse in wechselnden Marktbedingungen.

Warum TW Swing Trading EA wählen?

  • Ein Trade, ein Fokus
Der EA hält immer nur eine aktive Position, was eine präzise Risikokontrolle ermöglicht und Drawdowns reduziert.

  • Intelligente Markterkennung
Mit einem dreistufigen Trendfilter identifiziert er Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit und filtert Fehlsignale heraus.

  • Umfassendes Kapitalmanagement
Ausgestattet mit TP, SL und Trailing Stop, sodass jeder Trade von Einstieg bis Ausstieg überwacht und abgesichert ist.

  • Sitzungskontrolle
Möglichkeit, die Handelsaktivität auf bevorzugte Handelssitzungen zu begrenzen.

  • Getestete Performance
Erfolgsquote ca. 70 %, kontrollierter Drawdown 10–15 %.

  • Adaptive Schutzmechanismen
SL- und TP-Level sind dynamisch und passen sich den Marktbedingungen an, um das Kapital in volatilen Phasen zu sichern.

  • Für Gold optimiert
Speziell für XAUUSD in M30 und H1 optimiert, wo Swing- und Trendbewegungen am profitabelsten sind.

  • Einfache Handhabung
Schnelle Installation, lebenslange kostenlose Updates und dedizierter Support für reibungsloses Trading.

Vereinfache deine Trading-Reise

Ob Anfänger oder erfahrener Trader – TW Swing Trading EA erleichtert den Handel. Der Expert Advisor analysiert historische Daten und Live-Marktbedingungen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Er verhindert Über-Trading und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Einstiege und klare, gut getimte Ausstiege.


Technische Empfehlungen

  • Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads

  • Kontotyp: ECN oder ECN_Pro

  • Mindesteinlage: $2000

  • Empfohlener Hebel: mindestens 1:500

  • Bevorzugtes Instrument & Zeitrahmen: XAUUSD, M30

  • VPS: Für 24/7-Betrieb erforderlich


Mehr erfahren:

Für eine vollständige Anleitung zur Installation und Nutzung dieses Expert Advisors siehe unseren umfassenden Tutorial-Artikel und die Videos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

