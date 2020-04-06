TW Swing Trading
- Experten
- Altan Karakaya
- Version: 2.3
- Aktivierungen: 20
TW Swing Trading EA: Forex-Trendfolgender Roboter für konstante Gewinne
TW Swing Trading EA ist ein vollständig automatisierter Swing-Trading-Roboter, der speziell für XAUUSD in den M30- und H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Trendfilter, adaptive Stop-Loss-Logik und integrierten Kapitalschutz, um die Genauigkeit zu maximieren und den Drawdown zu minimieren – und liefert so konsistente Ergebnisse in wechselnden Marktbedingungen.
Warum TW Swing Trading EA wählen?
- Ein Trade, ein Fokus
- Intelligente Markterkennung
- Umfassendes Kapitalmanagement
- Sitzungskontrolle
- Getestete Performance
- Adaptive Schutzmechanismen
- Für Gold optimiert
- Einfache Handhabung
Vereinfache deine Trading-Reise
Ob Anfänger oder erfahrener Trader – TW Swing Trading EA erleichtert den Handel. Der Expert Advisor analysiert historische Daten und Live-Marktbedingungen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Er verhindert Über-Trading und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Einstiege und klare, gut getimte Ausstiege.
Technische Empfehlungen
Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads
Kontotyp: ECN oder ECN_Pro
Mindesteinlage: $2000
Empfohlener Hebel: mindestens 1:500
Bevorzugtes Instrument & Zeitrahmen: XAUUSD, M30
VPS: Für 24/7-Betrieb erforderlich
