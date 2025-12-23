

TW Wolf Martingale MT4, farklı piyasa koşullarında risk üzerinde tam kontrol, esnek yürütme ve profesyonel işlem yönetimi isteyen traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir Grid Trading EA ve Forex Expert Advisor’dır.





Bu Smart Grid EA, yapılandırılmış grid mantığını gelişmiş risk yönetimi araçlarıyla birleştirerek, sabit veya agresif ayarlara bağlı kalmadan sistemin farklı semboller, zaman dilimleri ve işlem stillerine uyarlanmasını sağlar. Bu Advanced Forex EA’in temel odağı kontrollü yürütme ve daha güvenli grid trading davranışıdır.









Advanced Trading Features

1. Dual Entry System

Hem Grid Trading EA mantığını hem de gösterge tabanlı girişleri destekler ve traderların piyasa koşullarına göre strateji değiştirmesine olanak tanır.

2. Multi-Timeframe Compatibility

EA, tamamen kullanıcının risk yönetimi ayarlarına ve işlem yaklaşımına bağlı olarak herhangi bir zaman diliminde çalışabilir.

3. Multi-Market Support

Forex pariteleri, Altın (XAUUSD), Endeksler ve Kripto Paralar ile uyumludur; istikrarlı likiditeye ve kontrollü volatiliteye sahip piyasalar için uygundur.

(Detaylı açıklama ve ayarlar makalede yer almaktadır)

4. On-Chart Trade Mode Control

Expert Advisor’ı durdurmadan, grafik üzerindeki kontroller aracılığıyla işlem giriş davranışının gerçek zamanlı olarak değiştirilmesini sağlar.

5. Emergency Trade Protection

Yüksek riskli koşullarda yeni işlemler anında devre dışı bırakılabilirken, mevcut pozisyonlar aktif olarak yönetilmeye devam eder.

6. Advanced Take Profit Management

Trend doğrultusunda riski ve kârı optimize etmek için birden fazla pozisyon için tekli veya birleşik take profit seviyelerini destekler.

7. Adjustable Lot Scaling

Hassas pozisyon boyutlandırması için lot çarpanı ayarları ve minimum grid mesafesi üzerinde tam kontrol sağlar.

8. Trend Misalignment Alert

Olası trend uyuşmazlıklarını tespit eder ve traderı uyararak piyasa yönüne karşı aşırı grid girişlerini önlemeye yardımcı olur.

9. Multi-Symbol Trading

Farklı yönlerdeki işlemler dahil olmak üzere birden fazla sembolün eş zamanlı yönetimini mümkün kılar.

10. On-Chart Trade Statistics

Her sembol için drawdown, açık pozisyon sayısı ve toplam işlem hacmi gibi gerçek zamanlı işlem verilerini görüntüler.

11. Multiple Entry Modes

Safe Grid Trading EA davranışını farklı piyasa ortamlarına uyarlamak için dört farklı giriş modu sunar.

12. Spread Filter Protection

Olumsuz piyasa koşullarında pozisyon açılmasını önlemek için spread filtresi içerir.

13. Full Risk Customization

Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel traderlar için tasarlanmıştır; kişisel risk toleransına göre tamamen ayarlanabilir parametrelere sahiptir.





Performansı ve profesyonel kullanımı artırmak amacıyla, TW Wolf Martingale satın alan kullanıcılara piyasa trendleriyle uyumlu işlem yapmaya yardımcı olacak profesyonel bir trend göstergesi verilecektir.





Technical Recommendations

Broker Requirements

Düşük spread ve istikrarlı yürütme sunan herhangi bir broker.

Account Type

ECN veya ECN Pro hesaplar tavsiye edilir.

Minimum Deposit

Forex: $500

Altın (XAUUSD): $5.000

Leverage

Önerilen minimum kaldıraç 1:100’dür.

Timeframe

Risk toleransına bağlı olarak tercihen H1 ile H4 arası.

VPS

24/7 istikrarlı çalışma için VPS gereklidir.





Learn More

TW Wolf Martingale mt4 ayarlarının detaylı açıklaması ve eksiksiz kurulum rehberi için kapsamlı eğitim makalemize göz atabilirsiniz.