TW Wolf Martingale MT4
- Uzman Danışmanlar
- Altan Karakaya
- Sürüm: 1.8
- Etkinleştirmeler: 20
TW Wolf Martingale MT4, farklı piyasa koşullarında risk üzerinde tam kontrol, esnek yürütme ve profesyonel işlem yönetimi isteyen traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir Grid Trading EA ve Forex Expert Advisor’dır.
Bu Smart Grid EA, yapılandırılmış grid mantığını gelişmiş risk yönetimi araçlarıyla birleştirerek, sabit veya agresif ayarlara bağlı kalmadan sistemin farklı semboller, zaman dilimleri ve işlem stillerine uyarlanmasını sağlar. Bu Advanced Forex EA’in temel odağı kontrollü yürütme ve daha güvenli grid trading davranışıdır.
Advanced Trading Features
1. Dual Entry System
Hem Grid Trading EA mantığını hem de gösterge tabanlı girişleri destekler ve traderların piyasa koşullarına göre strateji değiştirmesine olanak tanır.
2. Multi-Timeframe Compatibility
EA, tamamen kullanıcının risk yönetimi ayarlarına ve işlem yaklaşımına bağlı olarak herhangi bir zaman diliminde çalışabilir.
3. Multi-Market Support
Forex pariteleri, Altın (XAUUSD), Endeksler ve Kripto Paralar ile uyumludur; istikrarlı likiditeye ve kontrollü volatiliteye sahip piyasalar için uygundur.
(Detaylı açıklama ve ayarlar makalede yer almaktadır)
4. On-Chart Trade Mode Control
Expert Advisor’ı durdurmadan, grafik üzerindeki kontroller aracılığıyla işlem giriş davranışının gerçek zamanlı olarak değiştirilmesini sağlar.
5. Emergency Trade Protection
Yüksek riskli koşullarda yeni işlemler anında devre dışı bırakılabilirken, mevcut pozisyonlar aktif olarak yönetilmeye devam eder.
6. Advanced Take Profit Management
Trend doğrultusunda riski ve kârı optimize etmek için birden fazla pozisyon için tekli veya birleşik take profit seviyelerini destekler.
7. Adjustable Lot Scaling
Hassas pozisyon boyutlandırması için lot çarpanı ayarları ve minimum grid mesafesi üzerinde tam kontrol sağlar.
8. Trend Misalignment Alert
Olası trend uyuşmazlıklarını tespit eder ve traderı uyararak piyasa yönüne karşı aşırı grid girişlerini önlemeye yardımcı olur.
9. Multi-Symbol Trading
Farklı yönlerdeki işlemler dahil olmak üzere birden fazla sembolün eş zamanlı yönetimini mümkün kılar.
10. On-Chart Trade Statistics
Her sembol için drawdown, açık pozisyon sayısı ve toplam işlem hacmi gibi gerçek zamanlı işlem verilerini görüntüler.
11. Multiple Entry Modes
Safe Grid Trading EA davranışını farklı piyasa ortamlarına uyarlamak için dört farklı giriş modu sunar.
12. Spread Filter Protection
Olumsuz piyasa koşullarında pozisyon açılmasını önlemek için spread filtresi içerir.
13. Full Risk Customization
Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel traderlar için tasarlanmıştır; kişisel risk toleransına göre tamamen ayarlanabilir parametrelere sahiptir.
Performansı ve profesyonel kullanımı artırmak amacıyla, TW Wolf Martingale satın alan kullanıcılara piyasa trendleriyle uyumlu işlem yapmaya yardımcı olacak profesyonel bir trend göstergesi verilecektir.
Technical Recommendations
Broker Requirements
Düşük spread ve istikrarlı yürütme sunan herhangi bir broker.
Account Type
ECN veya ECN Pro hesaplar tavsiye edilir.
Minimum Deposit
Forex: $500
Altın (XAUUSD): $5.000
Leverage
Önerilen minimum kaldıraç 1:100’dür.
Timeframe
Risk toleransına bağlı olarak tercihen H1 ile H4 arası.
VPS
24/7 istikrarlı çalışma için VPS gereklidir.
Learn More
TW Wolf Martingale mt4 ayarlarının detaylı açıklaması ve eksiksiz kurulum rehberi için kapsamlı eğitim makalemize göz atabilirsiniz.