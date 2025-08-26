TW Scalper Robot MT4

TW Scalper Robot MT4: Ein professioneller Scalping Expert Advisor:


Suchen Sie nach einer professionellen Lösung für schnelle und intelligente Rentabilität auf dem Goldmarkt?

Der TW Scalper Robot, ein spezialisierter Scalping-Bot, kombiniert 3 fortschrittliche Indikatoren und präzise Handelsalgorithmen, um Ihnen zu helfen, ein echter Trendjäger zu werden. Mit fortschrittlichen Risikomanagementstrategien führt dieser Roboter Ihre Positionen mit vollständigem Schutz aus.



Hauptmerkmale des TW Scalper Robot:


1- Nur eine Position gleichzeitig:
Konzentriert sich auf einen einzelnen Trade mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit, vermeidet unnötige Einstiege und hält die Risikokontrolle aufrecht.

2- Präzise Erkennung von Trendwechseln:
Verwendet einen zweistufigen Filter, um Trends mit hoher Genauigkeit zu identifizieren.

3- Vollständiges Kapitalmanagement:
Jede Position wird mit Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop und Break-Even verwaltet, um Ihr Kapital stets zu schützen.

4- Handelszeit-Steuerung:
Sie können bestimmte Zeiten festlegen, zu denen der Roboter aktiv sein soll.

5- Intelligenter und sicherer Stop Loss:
Setzt den Stop Loss an logische und sichere Punkte, um potenzielle Verluste zu minimieren.

6- Leistung unter angemessenen Bedingungen:
Gewinnrate: Zwischen 70 % und 80 %
Drawdown: Etwa 10 % bis 30 %

7- Marktvolumenanalyse:
Verwendet einen Volumenindikator, um die Stärke und Gültigkeit von Trends zu bestimmen.

8- Anzeige geeigneter Niveaus für Trailing Stop:
Identifiziert technische Niveaus in langfristigen Trends zum Platzieren von Trailing Stops.

9- Warnfunktion:
Diese Funktion warnt Sie vor dem Einstieg in risikoreiche Trades und ermöglicht es Ihnen, den Roboter vorübergehend zu pausieren und nach dem Risiko wieder zu aktivieren.

10- Intelligente Einstiege mit optimiertem Stop:
Der Stop Loss wird basierend auf der Signalstärke gesetzt, um ein optimales Chancen-Risiko-Verhältnis zu erreichen.

11- Verwendbar für Gold und kurze Zeitrahmen (M1 & M5):
Vollständig optimiert für Scalping-Trades mit dem Goldsymbol (XAUUSD).

12- Einfache Installation + kostenlose Updates:
Mit dediziertem Support und kontinuierlichen Updates sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus.


Empfohlene Einstellungen für bessere Leistung:


  • Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread
  • Kontotyp: ECN oder ECN_Pro
  • Mindestguthaben: 1000 $
  • Empfohlener Hebel: Mindestens 1:500
  • Bevorzugen Sie es, im XAUUSD und im 1-Minuten-Zeitrahmen zu handeln.
  • VPS-Nutzung ist für den 24/7-Betrieb obligatorisch


Für eine vollständige Anleitung zur Installation und Funktion dieses Expert Advisors lesen Sie unseren Tutorial-Artikel und sehen Sie sich die vollständigen Videos an.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670


