Morning Star pattern ms

Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4.





– Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung.

– Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder).

– Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail.

– Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten).

– Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.