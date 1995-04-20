Morning Star pattern ms
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4.
– Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung.
– Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail.
– Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten).
– Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
