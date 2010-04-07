Signal Indicator to Expert MT4

Haben Sie einen Indikator, der Handelssignale liefert, und möchten Sie ihn in einen Expertenindikator umwandeln?

Mit diesem Expertenindikator können Sie ihn umwandeln, ohne ihn neu programmieren oder anpassen zu müssen. Folgen Sie einfach diesen Schritten zur Konfiguration:

1) Der Indikator muss sich im Ordner „Indikatoren“ befinden.

2) Wählen Sie die vom Indikator bereitgestellten Kauf- und Verkaufspuffer aus.

3) Wählen Sie, ob alle Trades oder nur Kauf- oder Verkaufstrades berücksichtigt werden sollen.

4) Wählen Sie, wie Trades geschlossen werden sollen: per Stop-Loss und Take-Profit (SL/TP) oder nach Ablaufzeit, je nach Ihrem Handelsstil.

5) Füllen Sie je nach Ihrer Auswahl das Zeitfeld oder das SL/TP-Feld aus.

6) Füllen Sie nur bei Bedarf die Felder „Volumen“, „Kommentare“, „Magic“ und „Abweichung“ aus.

7) Nur wenn Sie die vom Indikator generierten Einträge verwalten möchten, können Sie im Gewinnmanager einen maximalen Gewinn und einen maximalen Verlust festlegen.


8) Aktivieren oder deaktivieren Sie den Trailing Stop. Dieser wird nur ausgelöst, wenn der Kurs über dem Einstiegskurs und im von Ihnen festgelegten Abstand liegt.

Schauen Sie sich auch meine anderen Indikatoren an – sie könnten sehr nützlich für Sie sein.

Achten Sie außerdem auf die MT5-Version.
