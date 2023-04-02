Heikin Ashi Dashboard

Heikin Ashi-Indikator für mehrere Währungen und Zeitrahmen. Zeigt den aktuellen Zustand des Marktes an. Auf dem Scanner-Panel können Sie die Richtung, Stärke und Anzahl der Balken des aktuellen Trends sehen. Die Konsolidierungs-/Reversal-Kerzen werden ebenfalls farblich dargestellt. In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeiträume angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn sich der Trend ändert oder wenn Umkehr- und Konsolidierungskerzen (Dojis) erscheinen. Durch einen Klick auf eine Zelle wird dieses Symbol und dieser Zeitraum geöffnet. Dies ist MTF Scanner - HA Dashboard.

Heikin-Ashi is a Japanese trading indicator and financial chart that means "average pace". Heikin-Ashi charts resemble candlestick charts, but have a smoother appearance as they track a range of price movements, rather than tracking every price movement as with candlesticks. Heikin-Ashi was created in the 1700s by Munehisa Homma, who also created the candlestick chart. These charts are used by traders and investors to help determine and predict price movements.

Parameter

  • Averaging Method for Smoothing - Auswahl einer Methode zur Glättung der Kerzenpreise.
- Einfacher MA
- Exponentieller MA
- Geglätteter MA
- Linear gewichteter MA
- Normaler Heikin Ashi
    • Averaging Period for Smoothing - Auswahl des Zeitraums für die Glättung
    • Ignoriere aktuelle Kerze (berechne nur geschlossene Balken) - deaktiviert die Anzeige der aktuellen (nicht geschlossenen) Kerze.
    • HA-Kerzen auf dem aktuellen Chart anzeigen - Heiken Ashi-Kerzen werden auf dem aktuellen Chart angezeigt.
    • Konsolidierungs-/Umkehrkerzen (Doji) anzeigen.
      • Doji. Body length to the Candle length ratio, % (body<=%) - der Parameter legt die Größe des Kerzenkörpers als Prozentsatz im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze fest. Der Körper sollte <= zu diesem Prozentsatz sein.
      • Doji. Dochtlänge im Verhältnis zur Kerzenlänge, % (jeder Docht>=%) - der Parameter legt die Größe des oberen und unteren Dochts in Prozent im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze fest. Jeder Docht muss >= dieses Prozentsatzes sein.
    • Hotkey zum Ein-/Ausblenden der HA-Kerzen.
    • Hotkey zum Ein- und Ausblenden des Dashboards.

    Dashboard
    Clear the chart at startup - löscht den Chart beim Start.
    Set of Pairs - Satz von Symbolen
      - Market Watch - Paare aus dem "Market Watch" des MT.
      - Manuell festgelegt - Paare, die manuell in den Parametern "Paare" festgelegt wurden.
      - Aktuelles Paar - zeigt nur das aktuelle Paar an.

      Paare (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon) - Liste der Symbole, getrennt durch Leerzeichen oder Semikolon. Die Währungsnamen sollten genau wie die des Brokers geschrieben werden, unter Beibehaltung der Groß- und Kleinschreibung und des Präfix/Suffix.
      Time Frames (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon) - Liste der Timeframes, getrennt durch Leerzeichen oder Semikolon (Multi Timeframe).
      Sort pairs - Sortierung der Liste der Paare.
      Position auf dem Chart - Ecke zur Anzeige des Panels auf dem Chart.
      Xoffset (pix) - Verschiebung des Panels entlang der X-Achse;
      Yoffset (pix) - Verschiebung des Panels entlang der Y-Achse;
      Refresh dashboard every (seconds) - Aktualisierungszeitraum für alle Paare und Timeframes.
      Open the pair in a new window - öffnet ein Symbol in einem neuen Chart-Fenster durch Anklicken.
      Chart template - der Name der Vorlage für den Chart, wenn der Chart in einem neuen Fenster geöffnet wird.
      Strong trend Up - Farbe für einen starken Aufwärtstrend.
      Weak trend Up - Farbe für einen schwachen Aufwärtstrend.
      Starker Trend Abwärts - Farbe für einen starken Abwärtstrend.
      Schwacher Trend Abwärts - Farbe für einen schwachen Abwärtstrend.
      Textfarbe bei Konsolidierung/Umkehrung - Hervorhebungsfarbe (und Kerzen auf dem Chart) für Konsolidierungs-/Umkehrungsbalken.
      Transparenz (0-255).
      Schriftart.
      Schriftgröße.

        Warnungen
        Zeitrahmen für Alarme (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon).
        Alarme nur prüfen, wenn die Kerze geschlossen ist.
        Erste starke Trendkerze - Alarm für die erste starke Trendkerze.
        Konsolidierungs-/Umkehrkerze - Alarm, wenn eine Konsolidierungs-/Umkehrkerze erscheint.
        Änderung der Trendrichtung - Alarm, wenn sich die Trendrichtung ändert.
        Alle Zeitrahmen befinden sich in einem starken Trend - Diese Alarme werden einmal pro Balken entsprechend dem Mindestzeitrahmen im Dashboard gesendet. Der Parameter "Zeitrahmen für Alarme" wird nicht berücksichtigt.
        Alle Zeitrahmen weisen in die gleiche Richtung - Diese Alarme werden einmal pro Balken entsprechend dem Mindestzeitrahmen im Dashboard gesendet. Sie berücksichtigen den Parameter "Timeframes for alerts" nicht.
        IB. Alarm wenn Inside Bar gebildet.
        IB. Mother Bar muss sein.
        IB. Minimale Anzahl von Trendbars, beginnend mit dem Mother Bar.
        IB. Symbol, das auf dem Dashboard angezeigt werden soll (leer=aus).
        Bewertungen 5
        BernardWG
        334
        BernardWG 2025.03.21 11:58 
         

        If you want to look for an alternative to candle sticks and look for more peace of mind during 5 minutes or much longer time frame trading, this indicator dashboard has all that you need. Works very well, keeps you in trends and helps you even during choppy markets. More relaxed trading for certain. Good job. !

        Heiner G.
        700
        Heiner G. 2024.07.31 13:52 
         

        Great Indi! Great setting options.

        h1107a14
        142
        h1107a14 2023.11.18 06:54 
         

        Ich habe den Dashboard am Mittwoch gekauft und Nachmittag wenn die Amis eröffnen auspropiert, muss schon sagen alle Achtung ,habs auf dem Demokonto 2 Tage getestet , hat sehr gute Ergebnisse. Am Freitag Morgen bin ich dann auf dem Realkonto mit 3Trades jeweils im Tageschart eingestiegen und alle 3waren im Gewinn. Super ich bin beeindruckt.

        Antwort auf eine Rezension