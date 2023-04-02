Heikin Ashi Dashboard

Heikin Ashi-Indikator für mehrere Währungen und Zeitrahmen. Zeigt den aktuellen Zustand des Marktes an. Auf dem Scanner-Panel können Sie die Richtung, Stärke und Anzahl der Balken des aktuellen Trends sehen. Die Konsolidierungs-/Reversal-Kerzen werden ebenfalls farblich dargestellt. In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeiträume angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn sich der Trend ändert oder wenn Umkehr- und Konsolidierungskerzen (Dojis) erscheinen. Durch einen Klick auf eine Zelle wird dieses Symbol und dieser Zeitraum geöffnet. Dies ist MTF Scanner - HA Dashboard.

Heikin-Ashi is a Japanese trading indicator and financial chart that means "average pace". Heikin-Ashi charts resemble candlestick charts, but have a smoother appearance as they track a range of price movements, rather than tracking every price movement as with candlesticks. Heikin-Ashi was created in the 1700s by Munehisa Homma, who also created the candlestick chart. These charts are used by traders and investors to help determine and predict price movements.

Parameter



Averaging Method for Smoothing - Auswahl einer Methode zur Glättung der Kerzenpreise.

- Einfacher MA

- Exponentieller MA

- Geglätteter MA

- Linear gewichteter MA

- Normaler Heikin Ashi

Averaging Period for Smoothing - Auswahl des Zeitraums für die Glättung

- Auswahl des Zeitraums für die Glättung Ignoriere aktuelle Kerze (berechne nur geschlossene Balken) - deaktiviert die Anzeige der aktuellen (nicht geschlossenen) Kerze.

- deaktiviert die Anzeige der aktuellen (nicht geschlossenen) Kerze. HA-Kerzen auf dem aktuellen Chart anzeigen - Heiken Ashi-Kerzen werden auf dem aktuellen Chart angezeigt.

- Heiken Ashi-Kerzen werden auf dem aktuellen Chart angezeigt. Konsolidierungs-/Umkehrkerzen (Doji) anzeigen .

. Doji. Body length to the Candle length ratio, % (body<=%) - der Parameter legt die Größe des Kerzenkörpers als Prozentsatz im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze fest. Der Körper sollte <= zu diesem Prozentsatz sein.

legt die Größe des Kerzenkörpers als Prozentsatz im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze fest. Der Körper sollte <= Prozentsatz sein.

Doji. Dochtlänge im Verhältnis zur Kerzenlänge, % (jeder Docht>=%) - der Parameter legt die Größe des oberen und unteren Dochts in Prozent im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze fest. Jeder Docht muss >= dieses Prozentsatzes sein.



legt die Größe des oberen und unteren Dochts in Prozent im Verhältnis zur Größe der gesamten Kerze fest. Jeder Docht muss dieses Prozentsatzes sein. Hotkey zum Ein-/Ausblenden der HA-Kerzen .

. Hotkey zum Ein- und Ausblenden des Dashboards.

Dashboard

Clear the chart at startup - löscht den Chart beim Start.

Set of Pairs - Satz von Symbolen löscht den Chart beim Start.Satz von Symbolen

- Market Watch - Paare aus dem "Market Watch" des MT. - Manuell festgelegt - Paare, die manuell in den Parametern "Paare" festgelegt wurden. - Aktuelles Paar - zeigt nur das aktuelle Paar an.

Paare (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon) - Liste der Symbole, getrennt durch Leerzeichen oder Semikolon. Die Währungsnamen sollten genau wie die des Brokers geschrieben werden, unter Beibehaltung der Groß- und Kleinschreibung und des Präfix/Suffix.

Time Frames (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon) - Liste der Timeframes, getrennt durch Leerzeichen oder Semikolon (Multi Timeframe).

Sort pairs - Sortierung der Liste der Paare.

Position auf dem Chart - Ecke zur Anzeige des Panels auf dem Chart.

Xoffset (pix) - Verschiebung des Panels entlang der X-Achse;

Yoffset (pix) - Verschiebung des Panels entlang der Y-Achse;

Refresh dashboard every (seconds) - Aktualisierungszeitraum für alle Paare und Timeframes.

Open the pair in a new window - öffnet ein Symbol in einem neuen Chart-Fenster durch Anklicken.

Chart template - der Name der Vorlage für den Chart, wenn der Chart in einem neuen Fenster geöffnet wird.

Strong trend Up - Farbe für einen starken Aufwärtstrend.

Weak trend Up - Farbe für einen schwachen Aufwärtstrend.

Starker Trend Abwärts - Farbe für einen starken Abwärtstrend.

Schwacher Trend Abwärts - Farbe für einen schwachen Abwärtstrend.

Textfarbe bei Konsolidierung/Umkehrung - Hervorhebungsfarbe (und Kerzen auf dem Chart) für Konsolidierungs-/Umkehrungsbalken.

Transparenz (0-255).

Schriftart.

Schriftgröße.

Warnungen