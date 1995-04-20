PinBar Pattern mk
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator PINBAR-Muster für MT4, ohne Neuzeichnung, ohne Verzögerung.
- Der Indikator „PINBAR-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
- Der Indikator erkennt PinBars im Chart:
- Bullish PinBar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).
- Bearish PinBar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
- Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.
- Der Indikator „PINBAR-Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.