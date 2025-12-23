AUDJPY market structure forecaster trend predictor

Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF), aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen.

Mein Name istLawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur(BS. Software-Engineering), ich habe Trading(Algo-Trading) Erfahrung von über6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen.

DerMSF hat sich als ein sehrerfolgreiches Projekt erwiesen, da er so konzipiert wurde, dass errealistisch hervorragende Trendvorhersagefähigkeiten erreicht .

Das Tool wurde entwickelt, um Händlern bei derVorhersage kommender Trends zu helfen und nicht nur das, sondern auch, um ihnen zu helfen, aus Positionen auszusteigen, da es ihnen die kommendeMarktstruktur anzeigt.

Dieses Tool istnicht als Signal für diesofortige Ausführung von Geschäften zu verwenden, sondern muss als Leitfaden für dieEinrichtung vonPositionen ( Einträge) auf der Grundlage der prognostizierten kommenden Trend(80% + genau), wie das Tool wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Fähigkeit zu habenDaher können Sie es auch nutzen, um Ihre Positionsausstiege ( Positionsschließungen)vorzubereiten, damit Sie nichtausgestoppt werden oder Ihrelaufenden Gewinneverlieren .

Einrichten.

Fügen Sie das Tool zum Chart hinzu und das war's.


Hinweis: Vermeiden Sie die Vorhersage, wenn kein Datum und keine Uhrzeit angegeben sind, sondern nur das prognostizierte Signal, da Sie möglicherweise nicht wissen, wann die Vorhersage generiert wurde und Sie daher ein- oder aussteigen könnten, wenn das Tool fast leer ist.

Wenn die Vorhersage kein Datum und keine Uhrzeit anzeigt, bedeutet dies, dass Sie das Tool zum Chart hinzugefügt haben, nachdem das Signal bereits generiert wurde.Aktivieren Sie die E-Mail- oderMt5-Benachrichtigung oder die Telegrammbenachrichtigung , damit Sieinformiert werden, wenn dieVorhersage eintritt .

#MarketStructure
#MarketStructureTrading
#TrendPredictor
#TrendForecast
#TrendForecasting
#TrendDirection
#TrendAnalysis
#PriceAction
#SmartMoneyConcepts
#SMCTrading
#StructureBreak
#BreakOfStructure
#BOS
#CHoCH
#SupportAndResistance
#SupplyAndDemand


Empfohlene Produkte
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
CrazyGOLD M1
Hong Tao Yu
2.33 (3)
Experten
LIVE SIGNAL -   https://www.mql5.com/en/signals/2339751 CrazyGOLD-M1 ist ein professioneller Expert Advisor (Handelsroboter), der für den Handel mit XAU/USD auf dem M1-Zeitrahmen (1 Minute) optimiert wurde. Die Architektur basiert auf den Konzepten von ICT (Inner Circle Trader) mit Schwerpunkt auf Liquiditätszonen sowie Widerstands- und Unterstützungsniveaus, um Handels­einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Der Goldmarkt war in den letzten Jahren äußerst unvorhersehbar,
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Gold LVN Trading Strategy
Marek Pawel Szczesny
Experten
Es ist ein automatisches Handelssystem, das auf LVN-Simulationen (Low Volume Node) basiert. Es sucht nach Preiszonen, in denen das Handelsvolumen ungewöhnlich niedrig ist - dies sind Bereiche, in denen sich der Preis aufgrund geringer Widerstände schnell bewegen kann. weniger Widerstand. Die Strategie simuliert eine CVD-Analyse (Cumulative Volume Delta), die den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Kursniveaus verfolgt. Wenn sie starke aggressive Käufe oder Verkäufe i
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experten
Der XAUUSD ist ein besonderer Vermögenswert mit besonderen Eigenschaften, der eine besondere Optimierung der Produkte benötigt. Wir haben ein System geschaffen, das sich an diesen Wert anpasst und versucht, seine Vorteile zu nutzen und die Unterschiede zu beseitigen. Obwohl dieses System für den Einsatz im XAUUSD konzipiert und optimiert ist, kann es auch in anderen Paaren und Werten, einschließlich Aktienindizes und Rohstoffen, eingesetzt werden. Es handelt sich um ein System, das durch eine
Master eurodollars
Samuel Masumbuko Aganze
Experten
Einführung in unseren MT5 EA : Unser Expert Advisor (EA) wurde mit fortschrittlichen Algorithmen entwickelt und nutzt eine Deep-Learning-Technologie. Er soll Ihnen in der komplexen Welt des Devisenhandels helfen. Das System analysiert das Marktverhalten und führt Transaktionen nach bestimmten Kriterien durch, sodass Sie sich effektiver an den Markttrends beteiligen können. Auf der Grundlage von fast einem Jahrzehnt an Daten nutzt der EA Deep Learning, um vergangene Marktbedingungen zu untersuch
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experten
Rosaline ist ein EA, der mit einer Verfeinerung einer einfachen Strategie arbeitet, die auf RSI + Bollinger Bands + ATR hauptsächlich auf Gold, EU und OJ basiert. Der EA wurde mit einem manuell einstellbaren "Equity Protect" entwickelt, um das Kapital vor Drawdowns zu schützen. Was bedeutet das für Sie? Wenn Sie daran denken, den EA zu benutzen, um eine Herausforderung zu bestehen, können Sie das tun, weil Sie dank dieser "Funktion" durch die klassische tägliche DD-Regel abgedeckt sind. Beis
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD GETESTET AUF GBPUSD/ UND EURUSD LOGIK: Moving Averages Crossover, Macd Historigram und Adx TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 GESCHÜTZT IMMER MIT STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS UND TRAILING STOPS HANDELN MIT RICHTIGEN REGELN /////N!%Drawdown?? ///// wirklich ?? Sie werden so etwas sicher wollen.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Experten
EINFÜHRUNGSPROMO - ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT% Preis: $99 WICHTIG! Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und detaillierte Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten. SETFILES - HIER HERUNTERLADEN! HAPPY NATION EA ist ein automatisiertes System der nächsten Generation, das für alle AUD-Paare entwickelt wurde und eine intelligente, kontrollierte Gitterstruktur mit fortschrittlichen, marktadaptiven Filtern kombiniert. Es bietet einen extrem niedrige
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experten
Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Blue Shark Mt5
Riccardo Canu
Experten
Blue Shark ist ein Handelsroboter für den Handel auf dem Forex. Es ist ein Trend Following System und funktioniert auf diese Weise: 1. Identifizieren Sie den Trend 2. Warten Sie auf einen Rücksetzer 3. Gewinne sichern Blue Shark MT5 ist ein vollautomatisches Handelssystem, das keine besonderen Fähigkeiten von Ihnen verlangt. Starten Sie einfach diesen EA und ruhen Sie sich aus. Sie müssen nichts einrichten, EA wird alles für Sie tun. EA ist angepasst, um auf kleinen Einlagen von $500 zu arbeit
The Market Beast MT5
Beatrice Bernard Mgaya
Experten
Expert Advisor (EA) Beschreibung: Multi-Währungshandel mit Nachrichtenfilter 1. Überblick: Der EA ist für den effizienten Handel mit mehreren Währungspaaren konzipiert. Er enthält einen robusten Nachrichtenfilter, um den Handel während einflussreicher Nachrichtenereignisse zu vermeiden. Er wurde gründlich mit FTMO-Daten getestet und ist für Prop-Firmen geeignet. 2. Hauptmerkmale: a. Handel mit mehreren Währungen: Der EA unterstützt den gleichzeitigen Handel mit verschiedenen Währungspaaren. Er
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Käufer dieses Produkts erwarben auch
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, noch bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitys
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert. Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar. Earl
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager - Fortgeschrittenes MT5 Dienstprogramm für Risiko- und Handelskontrolle Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles MetaTrader 5-Dienstprogramm für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und sofortige Ausführungskontrolle. Es bietet Händlern ein integriertes System zum Schutz des Eigenkapitals, zur Verwaltung der täglichen Drawdowns, zur Kontrolle der Losgrößen und zur Anwendung von Automatisierungsfunktionen wie automatische SL/TP, Break-Even und Trail
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitys
Talents ATR Scalper Dienstprogramm (MT5) Das Talents ATR Scalper Utility ist ein professionelles Handelsausführungs- und Management-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Inspiriert vom biblischen Gleichnis der Talente , wurde dieses Dienstprogramm entwickelt, um Händlern zu helfen, ihr Potenzial mit präziser Risikokontrolle, Einfachheit mit einem Klick und fortschrittlicher Automatisierung zu vervielfachen. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Gold oder Indizes handeln, dieses Tool sorgt für
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilitys
Eigenschaften Mit MT5 to Interactive Brokers (IB) Trader können Sie: 1. Chartdaten von IB auf MT5 laden und mit allen Standard- oder Kundenindikatoren analysieren. 2. Orders auf IB-Konto direkt in MT5 platzieren. 3. Eigene EAs auf IB Securities erstellen, indem Sie nur kleine Änderungen an der Handelsfunktion vornehmen. Verwendung 1) Installation Kopieren Sie die "Mt5ToIBTraderEn.ex4" und die Beispieldateien nach [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts. 2) MT5 Einstellungen Fügen Sie die IP Adres
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitys
Wäre es nicht toll, wenn KI einen zweiten Blick auf Ihre Handelsdaten werfen würde - Grafiken, Indikatoren und mehr? Wir stellen Ihnen die AI Trading Station vor, ein revolutionäres Dienstprogramm, das nahtlos in die MetaTrader-Plattform integriert ist. Angetrieben von der fortschrittlichen Intelligenz von OpenAI's ChatGPT, deckt diese Komplettlösung jeden Schritt Ihrer Handelsreise ab, von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung. Der komplette Handelsprozess. Neu erfunden Datenerfassung &
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilitys
Diese Software ist weltweit einzigartig und stellt eine universelle "Handelskonsole" dar, die Handelssignale, den automatischen Markteintritt, das Setzen von Stop Loss und Take Profit sowie den Trailing Profit für mehrere Trades gleichzeitig in einem einzigen geöffneten Fenster abdeckt. Die intuitive Steuerung des Expert Advisors mit "drei Klicks" gewährleistet eine umfassende Nutzung aller Funktionen auf verschiedenen Computern, einschließlich Tablet-PCs. Im Zusammenspiel mit zusätzlichen Signa
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm können Sie verschiedene Arten von Diagrammen erstellen: Sekundendiagramm von 1 Sekunde bis 86400 Sekunden Tick-Chart ab 1 Tick und darüber Das Volumen-Diagramm Delta-Diagramm Renko-Diagramm Bereichschart Demo-Version des Dienstprogramms https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Eingebaute Indikatoren für die volumetrische Analyse: Tägliches Marktprofil und Marktprofil des ausgewählten Zeitrahmens, Cluster-Suche Ungleichgewicht VWAP Dynamischer POC, VAH, VAL die Profil
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
Utilitys
Fliegen mit Gold - Szenario Dashboard PRO Marktbedingungen Analyse Dashboard für MT4 / MT5 Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO ist ein professioneller Indikator zur Analyse der Marktbedingungen , der dem Händler hilft, Trendphasen, Lateralität (Spanne) und Neutralität in Echtzeit zu erkennen. Dieses Produkt ist ein Analyse- und Entscheidungshilfe-Tool . Es erzeugt keine Handelssignale , eröffnet keine Trades und garantiert keine Gewinne . Was der Indikator leistet Analysiert das Marktszenario
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
Weitere Produkte dieses Autors
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Angebot & Nachfrage Zonendetektor Professioneller zonenbasierter Handelsdetektor Der Supply & Demand Zone Detector ist ein fortschrittliches technisches Analysetool, das automatisch wichtige Angebots- und Nachfragezonen auf Ihren Charts identifiziert und einzeichnet. Basierend auf institutionellen Handelskonzepten hilft dieser Indikator Händlern, Bereiche mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren, in denen der Preis wahrscheinlich reagieren wird. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung
Trend foreseer
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indikatoren
Trend Foreseer : Nicht-umkehrendes Trendvorhersagesystem Hören Sie auf, mit der Einsicht zu handeln. Beginnen Sie mit der Wahrheit zu handeln. Entwickelt für Vertrauen, gebaut für Ergebnisse: Absolute Integrität: Signale verschwinden nie und liefern zuverlässige Daten für eine sichere Entscheidungsfindung. Mehrschichtige Bestätigung: Hervorragende Filterung zur Isolierung von hochwahrscheinlichen Trendeinleitungen und -fortsetzungen. Bereit für Alarme: Einschließlich nativer Popup-, Push- und E
Perfect trend entry zone
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indikatoren
PerfectTrend Entry Zone Indikator mit Alarmsystem Produkt-Beschreibung: Wir stellen Ihnen den PerfectTrend Entry Zone Indicator vor - ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das eine ausgefeilte Trendanalyse mit einem intelligenten Alarmmanagement kombiniert. Dieser umfassende Indikator identifiziert Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit und bietet gleichzeitig anpassbare Preiswarnungen, um Sie über wichtige Marktbewegungen auf dem Laufenden zu halten. Hauptmerkmale: Erweiterte Erkennung v
Market structure forecaster
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Marktstruktur-Prognose "Erkennen Sie die nächste Marktbewegung, bevor sie eintritt. Analysiert die Preisstruktur und wendet fortschrittliche Handelstechniken an, um Trend- oder Schwankungsbedingungen mit hoher Genauigkeit vorherzusagen." Der professionelle Vorsprung in der prädiktiven Marktanalyse Der Market Structure Forecaster stellt die Konvergenz von Analysetechniken auf institutionellem Niveau mit umsetzbarer Handelsintelligenz dar. Dieses fortschrittliche System setzt proprietäre Algorithm
Gold market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen, da er so konzipiert
AUDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
AUDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzip
AUDNZD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
CADCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipi
CADJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
CHFJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURGBP market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
NZDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir ein paar Dinge klären. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert wurde, dass er r
NZDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
NZDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
USDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
USDCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipi
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
Send trading signals to telegram
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Dies ist ein intuitives und leistungsstarkes Dienstprogramm für Händler, die Handelssignale direkt von MetaTrader 5 an Telegram in Echtzeit senden möchten. Mit diesem Tool können Sie sofort Handelseinträge, Ausstiege, Stop Loss, Take Profit und Marktaktualisierungen mit Ihrem Telegram-Kanal oder Ihrer Gruppe teilen - automatisch und zuverlässig . Es ist keine komplexe Einrichtung erforderlich. Befestigen Sie das Tool einfach an Ihrem Chart , geben Sie Ihr Telegram-Bot-Token und Ihre Chat-ID ein,
Execute trades from telegram signals
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Telegramm zu MT5 Brücke: Automatisierte Ausführung von Handelssignalen Ein-Klick-Automatisierung von Telegram Handelssignalen zur MetaTrader 5 Ausführung. Sofortige Signal-Ausführung Verbinden Sie Ihre Telegram-Handelskanäle direkt mit MT5. Empfangen Sie Signale und führen Sie Trades automatisch aus. Intelligente Signal-Erkennung Automatisches Parsen von Handelssignalen in jedem Format: EURUSD KAUFEN SL 30 TP 60 VERKAUFEN GBPUSD LOT 0.2 BUYSTOP XAUUSD PREIS 1950 Professionell und sicher Verschlü
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension