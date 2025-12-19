HTF Moving Average MT5 r

Crypto_Forex Indikator HTF MOVING AVERAGE für MT5.





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF MA Indikator für MT5. HTF steht für „Higher Time Frame“.

– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendtrader mit Price Action-Einträgen.

– Der HTF MA Indikator ermöglicht es Ihnen, den gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens an Ihren aktuellen Chart anzuhängen, um der Haupttrendrichtung zu folgen.

– Der Indikator zeigt den Trend eines höheren Zeitrahmens an – diese Methode ist immer profitabel.

– Der HTF MA Indikator bietet die Möglichkeit, hohe Gewinne bei geringem Risiko zu erzielen.





Anwendung:

– MA von D1 an H4 oder H1 Chart anhängen.

– MA von H4 an H1, M30 oder M15 Chart anhängen.

– usw. (siehe Bilder).





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.