MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert.

Hauptmerkmale

Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen der Preis typischerweise reagiert, und verwendet eine farbkodierte Visualisierung, um zwischen verschiedenen Zeitrahmen und Level-Typen zu unterscheiden. Die integrierte Heikin Ashi-Integration verbessert die Trendvisualisierung, während das Warnsystem Sie benachrichtigt, wenn der Preis mit wichtigen Niveaus interagiert.

Technische Herangehensweise

MTF Levels And Moving Averages nutzt Algorithmen der Marktstruktur, um echte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Der Indikator analysiert historische Kursverläufe, um signifikante Höchst- und Tiefststände zu ermitteln und so einen umfassenden Überblick über potenzielle Reaktionszonen zu erhalten. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Erkennung von Preismustern, die Identifizierung von Höchst- und Tiefstständen und die Zuordnung von Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen hinweg.



Der Indikator arbeitet mit drei primären Parametern, die das Verhalten der gleitenden Durchschnitte steuern

MovingAveragePeriod (Standardwert: 21) Dieser Parameter bestimmt den Rückblickzeitraum für die Berechnung der gleitenden Durchschnitte. Eine Periode von 21 bedeutet, dass der Indikator bei der Berechnung jedes gleitenden Durchschnittswerts die letzten 21 Bars berücksichtigt. Kleinere Zeiträume (z. B. 10-14) erzeugen reaktionsschnellere Diagramme, die schnell auf Preisänderungen reagieren, während größere Zeiträume (30-50) glattere Diagramme erzeugen, die längerfristige Trends betonen. Händler können diesen Wert auf der Grundlage ihres Handelszeitrahmens und ihrer Strategieanforderungen anpassen.

SecondParam (Standardwert: 0.5) Einige gleitende Durchschnittstypen benötigen zusätzliche mathematische Parameter zur Feinabstimmung ihrer Berechnungen. Der SecondParam dient diesem Zweck für bestimmte Algorithmen wie T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing) und ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Bei den T3-Varianten steuert dieser Wert den Volumenfaktor in der Berechnung und beeinflusst, wie aggressiv der Durchschnitt die Preisdaten glättet. Für REMA stellt er den Lambda-Koeffizienten dar, der das Glättungsverhalten reguliert. Bei ALMA bestimmt er den Offset-Parameter, der beeinflusst, wo der Durchschnitt innerhalb des Rückblickfensters seinen Schwerpunkt hat. Die Werte liegen in der Regel zwischen 0,5 und 1,0, wobei höhere Werte im Allgemeinen glattere Ergebnisse liefern.

ThirdParam (Standardwert: 5) Dieser Parameter bietet zusätzliche Kontrolle für gleitende Durchschnitte, die einen dritten Eingabewert erfordern. Derzeit wirkt er sich auf ALMA- und Laguerre-Filterberechnungen aus. Für ALMA legt ThirdParam den Sigma-Wert fest, der die Breite der in der Berechnung verwendeten Gauß-Verteilung steuert. Für den Laguerre-Filter bestimmt er die Reihenfolge des Filters, d. h. wie viele Filterstufen auf die Preisdaten angewendet werden. Höhere Ordnungen führen zu glatteren Ergebnissen, können aber auch zu einer größeren Verzögerung führen.

Handelsanwendungen

Der Indikator eignet sich für technische Händler, die sich auf die Analyse von Unterstützung und Widerstand verlassen. Er kommt Händlern mit mehreren Zeitrahmen zugute, die eine konsolidierte Analyse benötigen, Händlern, die auf der Suche nach wichtigen Marktniveaus sind, und Swing-Händlern, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte suchen.

Für Einstiegsstrategien sollten Sie darauf achten, dass sich der Kurs den identifizierten Niveaus mit Heikin Ashi-Bestätigung nähert. Steigen Sie ein, wenn der Kurs auf diese Niveaus reagiert, und achten Sie auf ein angemessenes Risikomanagement. Bei Ausstiegsstrategien nehmen Sie die Gewinne beim nächsten identifizierten Niveau in Ihrer Handelsrichtung mit, oder wenn der Kurs das unterstützende Niveau durchbricht.

Praktische Vorteile

Das Tool bietet klarere Einstiegs- und Ausstiegspunkte, verkürzt die Analysezeit durch die automatische Identifizierung von Niveaus und stärkt das Vertrauen in den Handel. Es verbessert das Risikomanagement, indem es präzise Möglichkeiten zur Platzierung von Stop-Loss-Punkten und ein besseres Verständnis der Marktstruktur über verschiedene Zeitrahmen hinweg bietet.

MTF Levels And Moving Averages verändert Ihre technische Analyse, indem es eine professionelle Identifizierung von Unterstützungen und Widerständen ermöglicht. Der Indikator funktioniert für alle wichtigen Währungspaare und Zeitrahmen und ist somit für verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen geeignet.