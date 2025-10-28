MTF Levels And Moving Averages

MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert.

Hauptmerkmale

Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen der Preis typischerweise reagiert, und verwendet eine farbkodierte Visualisierung, um zwischen verschiedenen Zeitrahmen und Level-Typen zu unterscheiden. Die integrierte Heikin Ashi-Integration verbessert die Trendvisualisierung, während das Warnsystem Sie benachrichtigt, wenn der Preis mit wichtigen Niveaus interagiert.

Technische Herangehensweise

MTF Levels And Moving Averages nutzt Algorithmen der Marktstruktur, um echte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Der Indikator analysiert historische Kursverläufe, um signifikante Höchst- und Tiefststände zu ermitteln und so einen umfassenden Überblick über potenzielle Reaktionszonen zu erhalten. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Erkennung von Preismustern, die Identifizierung von Höchst- und Tiefstständen und die Zuordnung von Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen hinweg.

Der Indikator arbeitet mit drei primären Parametern, die das Verhalten der gleitenden Durchschnitte steuern

MovingAveragePeriod (Standardwert: 21) Dieser Parameter bestimmt den Rückblickzeitraum für die Berechnung der gleitenden Durchschnitte. Eine Periode von 21 bedeutet, dass der Indikator bei der Berechnung jedes gleitenden Durchschnittswerts die letzten 21 Bars berücksichtigt. Kleinere Zeiträume (z. B. 10-14) erzeugen reaktionsschnellere Diagramme, die schnell auf Preisänderungen reagieren, während größere Zeiträume (30-50) glattere Diagramme erzeugen, die längerfristige Trends betonen. Händler können diesen Wert auf der Grundlage ihres Handelszeitrahmens und ihrer Strategieanforderungen anpassen.

SecondParam (Standardwert: 0.5) Einige gleitende Durchschnittstypen benötigen zusätzliche mathematische Parameter zur Feinabstimmung ihrer Berechnungen. Der SecondParam dient diesem Zweck für bestimmte Algorithmen wie T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing) und ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Bei den T3-Varianten steuert dieser Wert den Volumenfaktor in der Berechnung und beeinflusst, wie aggressiv der Durchschnitt die Preisdaten glättet. Für REMA stellt er den Lambda-Koeffizienten dar, der das Glättungsverhalten reguliert. Bei ALMA bestimmt er den Offset-Parameter, der beeinflusst, wo der Durchschnitt innerhalb des Rückblickfensters seinen Schwerpunkt hat. Die Werte liegen in der Regel zwischen 0,5 und 1,0, wobei höhere Werte im Allgemeinen glattere Ergebnisse liefern.

ThirdParam (Standardwert: 5) Dieser Parameter bietet zusätzliche Kontrolle für gleitende Durchschnitte, die einen dritten Eingabewert erfordern. Derzeit wirkt er sich auf ALMA- und Laguerre-Filterberechnungen aus. Für ALMA legt ThirdParam den Sigma-Wert fest, der die Breite der in der Berechnung verwendeten Gauß-Verteilung steuert. Für den Laguerre-Filter bestimmt er die Reihenfolge des Filters, d. h. wie viele Filterstufen auf die Preisdaten angewendet werden. Höhere Ordnungen führen zu glatteren Ergebnissen, können aber auch zu einer größeren Verzögerung führen.

Handelsanwendungen

Der Indikator eignet sich für technische Händler, die sich auf die Analyse von Unterstützung und Widerstand verlassen. Er kommt Händlern mit mehreren Zeitrahmen zugute, die eine konsolidierte Analyse benötigen, Händlern, die auf der Suche nach wichtigen Marktniveaus sind, und Swing-Händlern, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte suchen.

Für Einstiegsstrategien sollten Sie darauf achten, dass sich der Kurs den identifizierten Niveaus mit Heikin Ashi-Bestätigung nähert. Steigen Sie ein, wenn der Kurs auf diese Niveaus reagiert, und achten Sie auf ein angemessenes Risikomanagement. Bei Ausstiegsstrategien nehmen Sie die Gewinne beim nächsten identifizierten Niveau in Ihrer Handelsrichtung mit, oder wenn der Kurs das unterstützende Niveau durchbricht.

Praktische Vorteile

Das Tool bietet klarere Einstiegs- und Ausstiegspunkte, verkürzt die Analysezeit durch die automatische Identifizierung von Niveaus und stärkt das Vertrauen in den Handel. Es verbessert das Risikomanagement, indem es präzise Möglichkeiten zur Platzierung von Stop-Loss-Punkten und ein besseres Verständnis der Marktstruktur über verschiedene Zeitrahmen hinweg bietet.

MTF Levels And Moving Averages verändert Ihre technische Analyse, indem es eine professionelle Identifizierung von Unterstützungen und Widerständen ermöglicht. Der Indikator funktioniert für alle wichtigen Währungspaare und Zeitrahmen und ist somit für verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen geeignet.


Empfohlene Produkte
Prism Breakout Pro
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
FREE
BoS CHoCH Indicator
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Den Expert Advisor für diesen Indikator finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 Der Indikator "Break of Structure" (BoS) und "Change of Character" ist ein leistungsfähiges Instrument zur Identifizierung von wichtigen Wendepunkten in Kursbewegungen auf Finanzcharts. Durch die Analyse der Kursbewegung hebt dieser Indikator die Momente hervor, in denen der Markt von einem Trend in eine potenzielle Umkehr- oder Konsolidierungsphase übergeht. Mithilfe hochentwickelter Algorit
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Smart FVG Levels Indikator für MT5 Kategorie Plattform Niveau Typ Zeitrahmen Trader-Stil Markt ICT SMC-Indikator Meta Trader 5 Level-Indikator Level-Indikator Alle Zeitrahmen Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Alle Arten von Märkten Einführung Der Smart FVG Levels Indicator für MT5 ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, Fair Value Gaps (FVGs) automatisch auf Ihren Charts zu erkennen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser Indi
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Experten
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
FREE
Trade Results By Magic Number
Abd Al Mouhemen Mo Haj Madoun
Indikatoren
Benutzen Sie Multi Epert Advisor? Sie brauchen diesen Indikator ... TradeResultsByMagic Übersicht Dieser Indikator erstellt einen detaillierten Handelsbericht in einem separaten Fenster, der die Leistungskennzahlen für nach magischen Zahlen gruppierte Geschäfte über mehrere Symbole hinweg anzeigt. Er zeigt verschiedene Metriken an, darunter die Anzahl der Geschäfte, Losgrößen, Preise, Gewinne, Gewinnraten und Exposure-Prozentsätze. Hauptmerkmale Verfolgt mehrere magische Zahlen (bis zu 1024) Un
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indikatoren
Four MA on OBV - Ihr ultimatives Handbuch für erfolgreichen Handel! Entfesseln Sie das wahre Potenzial Ihrer Trades mit dem Four MA on OBV -Indikator. Exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt, kombiniert dieser leistungsstarke Indikator vier gleitende Durchschnitte mit dem On-Balance Volume (OBV), um präzise und zuverlässige Signale zu liefern. Technische Merkmale: Vier gleitende Durchschnitte: Integration von einfachen, exponentiellen, geglätteten und linearen gleitenden Durchschnitte
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indikatoren
Dieser Indikator ist der am häufigsten verwendete Indikator, den wir täglich verwenden. Er umfasst unsere am häufigsten verwendeten Strategien, ICT und SMC, Stop-Loss-Limits und Liquiditätslimits, die zu den Eröffnungs- und Schließzeiten der Börsen auftreten, sowie das Börsenvolumen mit Fibonacci und Vergrößern und Verkleinern und die häufigsten Aktionen, die Sie sehen möchten, wie das Auswählen der Börsenbewegung, die Sie sehen möchten, und das Ziehen von Fibonacci. Dies sind vollautomatische I
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
Indikatoren
Höchster Höchst- und Tiefstwert (HH_LL) Indikator Beschreibung : Der HH_LL-Indikator ist ein Handelsinstrument, das Händlern dabei helfen soll, wichtige Marktpunkte zu identifizieren, indem es automatisch Linien für höhere Hochs (HH) und niedrigere Tiefs (LL) über mehrere Zeitrahmen hinweg zeichnet. Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, wichtige Niveaus auf dem Chart leicht zu erkennen, was genauere Handelsentscheidungen erleichtert. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Analyse: Der Indikator unter
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen: Pivot (zentrales) Niveau Unterstützungsniveaus S1, S2, S3 Widerstandsniveaus R1, R2, R3 Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots , um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstüt
FREE
Ict and Smc PriceAction toolkit
Bukola Omolola Adesina
Indikatoren
PriceActionToolKit - Professioneller ICT & Smart Money-Konzepte Indikator Transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Analyse PriceActionToolKit ist ein umfassender Indikator, der die Leistungsfähigkeit der Inner Circle Trader (ICT) Methodologie und der Smart Money Concepts direkt auf Ihre MetaTrader 5 Plattform bringt. Diese All-in-One-Lösung eliminiert das Rätselraten aus Ihren Handelsentscheidungen, indem sie automatisch die wichtigsten Marktstrukturen identifiziert, die institutionel
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Session Momentum Dashboard – Futuristische Trading-Analyse Ein professionelles Dashboard zur Analyse der Handelssitzungen (Asien/London/New York) mit Kill-Zone-Erkennung, asiatischem Range-Breakout und Momentum-Scoring in Echtzeit. Session Momentum Dashboard Ein All-in-One-Dashboard für ICT-/Smart-Money-Trader, die Handelssitzungen und Kill Zones verfolgen. Hauptfunktionen: Analyse der 3 Hauptsitzungen Asien, London und New York mit Echtzeitstatus. Erkennung der Kill Zones London Kill Zone (07:0
TrendFactor
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Trend Factor ist ein Indikator, der auf der Berechnung von Preiswerten basiert, um die Frage zu beantworten, in welche Richtung der Trend auf dem Markt gerade wirkt und wann dieser Trend enden wird. Beim Starten des Trendfaktor-Indikators sieht der Nutzer zwei Linien und Balken in verschiedenen Farben, die bei einem Aufwärtstrend grün, bei einem Abwärtstrend rot oder bei Unsicherheit gelb werden können. Der Händler verwendet den Trendfaktor-Indikator, um die Marktsituation zu bestimmen. Dabei
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indikatoren
Der MetaTrader 5-Indikator "Rejection Block" bietet Händlern ein umfassendes Instrument zur Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster sind ausschlaggebend für die Erkennung potenzieller Marktumkehrungen oder -fortsetzungen, was sie für Händler, die ihre Analysen verbessern möchten, von unschätzbarem Wert macht. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt sorgfältig die Kursdaten
FREE
RSI Signal Alert
Adam Zolei
Indikatoren
Warum der RSI-Alarm-Indikator für Ihr Trading-Toolkit unerlässlich ist In der schnelllebigen Welt des Handels sind zeitnahe und genaue Informationen von entscheidender Bedeutung. Der RSI-Alarm-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument, das Ihnen hilft, dem Markt einen Schritt voraus zu sein, indem es Sie in Echtzeit benachrichtigt, wenn der Relative Strength Index (RSI) kritische Werte erreicht. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator kann Ihre Handelss
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Scalper Pro – Fortschrittlicher XAUUSD-, EURUSD- & JPY-Scalping-Indikator (M1/M5/M15) mit Volumenspitzen + Marktstruktur-Ausbrüchen Handeln Sie smarter. Handeln Sie schneller. Handeln Sie mit Scalper Pro. Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiger MetaTrader 5 Scalping-Indikator , entwickelt für professionelle Trader , die auf XAUUSD-Goldscalping, EURUSD-Tageshandel und JPY-Ausbruchsstrategien spezialisiert sind. Optimiert für M1-Chart-Präzision und unterstützt durch M5- und M15-Multi-Timeframe-Be
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Indikatoren
FULL FOREX MARKET VIEW Dashboard-Indikator MT5 Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator für die MT5-Plattform, der Tradern einen vollständigen Überblick über das Marktgeschehen gibt. Er verwendet Echtzeitdaten, um den Markt zu analysieren und alle Informationen anzuzeigen, die für erfolgreiches Trading erforderlich sind. INSTALLATION: Bevor Sie diesen Indikator an Ihr Chartfenster anhängen, gehen Sie zum „Marktübersicht“-Panel in MT5 und BLENDEN Sie alle Währungspaare aus, die Sie nicht benöti
Aussenstab Markttechnik
Alexander Josef Zeidler
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Aussenstäbe (AS) im Chart in Kerzenform. Die Farben der Kerzen können individuell eingestellt werden. Auch unterschiedliche Farben für bärische und bullische Aussentäbe sind möglich. Zusätzlich ist auch die Farbe der Dochte bzw. Umrandung einstellbar. Aussenstäbe werden z.B. von Michael Voigt im Buch "Das große Buch der Markttechnik" erwähnt. Alle anderen Kerzen sind Innenstäbe.
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Indikatoren
--- StudentK Sync Chart --- 1. Diagramme zur gleichen Zeit verschieben 2. Cross-Check zwischen verschiedenen Symbolen und Timeframes 3. Planen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien --- Kontext --- StudentK wird nicht als Meister oder K Sir für eine erfahrene Person bezeichnet, die behauptet, immer zu gewinnen. (Aber viele Trader sollten die Tatsache kennen, dass dies selten der Wahrheit entspricht, besonders in schwankenden Zeiträumen) StudentK ist eine Gruppe langjährig erfahrener Trader, die e
Kiobi
Firas Al-qasimi
Indikatoren
KIOBI VISION KIOBI VISION ist ein Indikator für die Multi-Faktor-Analyse, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die einen klaren und strukturierten Überblick über den Markt über mehrere Zeiteinheiten hinweg haben möchten. Ziel Der Indikator bietet eine einzigartige Übersichtstabelle, die mehrere technische Werkzeuge (RSI, MACD, Stochastik, Vortex, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher und allgemeiner Trend) kombiniert, um zuverlässige und schnell zu interpretierende Kauf- und Verkaufssigna
Prism Phi
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indikatoren
Prism Phi - Mehrdimensionales Fibonacci-Markt-Mapping Prism Phi nutzt die zeitlose Fibonacci-Methode und bricht sie durch ein modernes, mehrschichtiges analytisches "Prisma", das Winkel der Marktstruktur aufdeckt, die für Standardwerkzeuge unsichtbar sind. Verankert im Goldenen Schnitt (Φ) und erweitert um adaptive Algorithmen, stellt Prism Phi Retracements, Extensions und Konfluenzzonen mit einer Klarheit und Tiefe dar, die die Art und Weise, wie Händler Preisaktionen interpretieren, verändert.
Chart patterns scanner MT5
Jan Flodin
4.33 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Symbolen identifiziert doppelte Top/Boden-, Kopf- und Schulter-, Wimpel-/Dreiecks- und Flaggenmuster. Es ist auch möglich, Alarme nur dann einzurichten, wenn ein Nackenlinien-/Dreiecks-/Fahnenmast-Ausbruch aufgetreten ist (Nackenlinien-Ausbruch = bestätigtes Signal für Top/Bottoms und Head & Shoulders).       Der Indikator kann auch im Single-Chart-Modus verwendet werden. Bitte lesen Sie mehr über diese Option in den Produktinformationen    
VWAP Signal
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Indikatoren
Kostenlos bis 1. Januar 2026 VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator für institutionelle Anleger, der Ihnen die leistungsfähigste Multi-Zeitrahmen-VWAP-Analyse (Volume Weighted Average Price) sowie gefilterte Handelssignale mit robusten Trend- und Momentum-Bestätigungen bietet. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe VWAP-Linien: Tägliche, wöchentliche und monatliche VWAP-Linien für einen sofortigen Einblick in die Marktstruktur. Dynamische Kauf-/Verkaufssign
FREE
Symbol Changer Indicator
Oladimeji Ogunseye
Indikatoren
Symbol Changer Indicator Dies ist ein einfacher, aber intuitiver Indikator. Der Indikator bietet eine einfache Navigation durch verschiedene Symbole und verschiedene Zeitrahmen in einem Chart. Die Schaltflächen werden im Hauptchart angezeigt. Er ist flexibel und einfach zu bedienen und reagiert schnell. FEATURES Benutzerdefinierte Paare verwenden : Wenn diese Option auf true gesetzt ist, werden alle verfügbaren Symbole im Market Watch geladen. Nein bedeutet, es werden die unten ausgew
Go Ferramentas
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Dieses Produkt ist eine Reihe von Werkzeugen, die dem Händler helfen, Entscheidungen zu treffen, indem sie Informationen aus verschiedenen Kategorien liefern, die sich gegenseitig ergänzen: Trend, Unterstützung / Widerstand und Kerzenmuster. Es hat auch ein Panel mit Informationen über das Gleichgewicht. Der Trend hat zwei verschiedene Berechnungen und wird als farbige Kerzen angezeigt. Strategie 1 ist länger und hat 3 verschiedene Zustände: Aufwärts-, Abwärts- und neutraler Trend. Strategie 2
GGP Chandelier Exit Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Indikatoren
Der GGP Chandelier Exit Alert MT5-Indikator ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der Stop-Loss-Ausstiegspunkte für Long- und Short-Handelspositionen identifiziert. Chandelier Exit basiert auf dem Average True Range (ATR) Indikator. Er wurde entwickelt, um Trader im Trend zu halten, bis eine definierte Trendumkehr eintritt. Händler verwenden CE, um ihre Renditen in einem Handel zu maximieren und Stop-Loss-Ausstiegsentscheidungen zu treffen. Er basiert auf dem Prinzip, dass eine Trendumkehr se
VWAP session
Kettani abdouessalam
Indikatoren
VWAP-Indikator (Volume Weighted Average Price) mit ±1σ- und ±2σ-Bändern, die aus dem realen Handelsvolumen berechnet werden. Die Start- und Endzeiten der Sitzung sind vollständig konfigurierbar, ebenso wie die Standardabweichungswerte und die Anzahl der angezeigten Bänder. Er zeigt den volumengewichteten Durchschnittspreis des Tages an und hilft Händlern, Wertbereiche, Preisextreme und Intraday-Handelsmöglichkeiten präzise zu identifizieren.
FREE
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indikatoren
CrossMaster PRO - Wo sich Trends offenbaren CrossMaster PRO ist ein Präzisionsindikator, der entwickelt wurde, um kritische Momente zu erkennen, in denen sich die Marktrichtung zu ändern beginnt. Durch die Überwachung der Interaktion zwischen zwei gleitenden Durchschnitten liefert er klare Signale genau dann, wenn das Timing am wichtigsten ist. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die mehr Wert auf Klarheit als auf Rauschen legen, und verwandelt einfache Überkreuzungen in verwertbare Erken
Deal Tracker Dashboard
Abderrahmane Benali
Indikatoren
Deal Tracker Dashboard - Visual Trade Performance Analyzer Ein professionelles Dashboard zur Handelsanalyse, das Ihre reale Handelsperformance direkt im Chart visualisiert und bewertet. Deal Tracker Dashboard zeigt geschlossene Trades auf ihrem exakten Kursniveau an und liefert intelligente Performance-Statistiken, die Ihnen helfen, die Ergebnisse klar und präzise zu verstehen. Wichtigste Highlights: Visuelle Verfolgung der abgeschlossenen Geschäfte im Chart Intelligente Performance-Statistiken
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Käufer-Verkäufer-Druck-Indikator zeigt Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1. Er berechnet Kauf- und Verkaufsdruckprozente mittels gleitender Durchschnitt-Momentum-Analyse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Das visuelle Panel zeigt Fortschrittsbalken mit Käuferstärke in Blaugrün und Verkäuferdominanz in Rot, zusammen mit Prozentwerten wenn bedeutsam. Jeder Zeitrahmen enthält ADX-Trendstärkemessung mit Richtungsindikatoren, die Aufwärts-, Abwärtstrends oder Seitwärtsmärkte an
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der High Low Cloud Trend Indikator ist ein kanalbasiertes technisches Analysetool, das Trendrichtung und Mean-Reversion-Gelegenheiten durch adaptive Preisgrenzen identifiziert. Das System arbeitet, indem es das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen festgelegten Rückblickzeitraum berechnet und äußere Kanalgrenzen erstellt, die den gesamten Preisbereich definieren. Ein sekundärer innerer Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum (ein Viertel des Haupt-Rückblickzeitraums), um unmittelbarere
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Elliott Oszillator - Ein Momentum-Analyse-Tool, das Trendumkehrungen durch gleitende Durchschnitts-Konvergenz-Muster erkennt. Der Indikator zeigt blaue Histogramme für bullisches Momentum und rote Histogramme für bärische Bedingungen, während er automatisch Trendlinien zwischen bedeutenden Spitzen und Tälern zeichnet. Alarm-System : Wählen Sie zwischen zwei Modi - Aktuelle Balken-Alarme (alertsOnCurrent = true) lösen sofort bei sich entwickelnden Balken aus, können aber neu zeichnen, während Bes
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indikatoren
<div class="atten">     Other profitable programs&nbsp;<a href=" https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller " target="_blank"> https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller&lt ;/a> </div> Der FNCD-Indikator stellt ein fortschrittliches Werkzeug der technischen Analyse dar, das die Fisher-Transformation mit statistischer Preisnormalisierung kombiniert, um einen ausgeklügelten Oszillator zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der Preisdaten standardisiert werden,
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Andere profitable Programme https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Der FNCD-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das die Fisher-Transformation mit der statistischen Preisnormalisierung kombiniert, um einen hochentwickelten Oszillator zu erstellen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der die Kursdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über einen bestimmten Zeitraum von seinem gle
FREE
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der MOON SNIPER Indikator ist ein Ausbruchs-Erkennungstool, das Preisaktionsanalyse mit Gaußscher Verteilungsmathematik kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Forex-Handel zu identifizieren. Kernmechanismus: Der Indikator berechnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung statistischer Preisverteilung anstelle traditioneller Pivot-Punkte. Er wendet Prinzipien der Gaußschen Verteilung an, um zu bestimmen, wo der Preis am wahrscheinlichsten Gleichgewicht findet und wo
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Drei separate RSI-Bandsysteme werden gleichzeitig auf Ihrem Chart für eine umfassende Marktanalyse angezeigt. Jedes System berechnet Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf RSI-Werten mit anpassbaren Perioden und Schwellenwerten. Der Indikator liefert visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen, wenn der Preis durch die berechneten Bänder bricht. Long-Signale erscheinen, wenn der Preis über das untere Band steigt, nachdem er darunter war, während Short-Signale ausgelöst werden, w
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average  MACD Strategie Dieser Indikator berechnet MACD aus Oscillator of a Moving Average -Oszillator-Werten, um präzise Scalping-Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System erkennt Momentum-Verschiebungen, wenn der schnelle exponentielle gleitende Durchschnitt den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und filtert diese Signale dann durch eine sekundäre Signallinien-Glättung. Pfeile erscheinen im Chart genau zum Zeitpunkt der Kreuzung,
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Candles ist ein umfassender Chart-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der die Art und Weise verändert, wie Händler Preisaktionen betrachten. Anstatt Standardkerzen anzuzeigen, stellt dieser Indikator Kursbalken unter Verwendung von über 34 verschiedenen gleitenden Durchschnittsberechnungen dar, zusammen mit dem traditionellen Heiken Ashi Chart und dem bekannten Kagi Chart. Dieser einzigartige Ansatz bietet Händlern eine geglättete Kursvisualisierung, die Marktstörungen herausfiltert und g
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen. Kernfunktionen: Duale Umkehrmethoden Festes Delta: Setzen Sie ei
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressions
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fair Value Gap Indikator Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden. Volumenfilter Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erforde
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension