VWAP session
- Indikatoren
- Kettani abdouessalam
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 20 November 2025
VWAP-Indikator (Volume Weighted Average Price) mit ±1σ- und ±2σ-Bändern, die aus dem realen Handelsvolumen berechnet werden. Die Start- und Endzeiten der Sitzung sind vollständig konfigurierbar, ebenso wie die Standardabweichungswerte und die Anzahl der angezeigten Bänder. Er zeigt den volumengewichteten Durchschnittspreis des Tages an und hilft Händlern, Wertbereiche, Preisextreme und Intraday-Handelsmöglichkeiten präzise zu identifizieren.