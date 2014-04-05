Fibonacci Auto Levels Pro MT5

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retracements, Extensions & Pivot Points

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das Markt-Swing-Punkte automatisch erkennt und vollständige Fibonacci Retracement-, Extension- und Pivot-Point-Strukturen in den Chart zeichnet.

Dieser Indikator kombiniert mehrere unabhängige Systeme zu einem einzigen, vereinheitlichten Analysewerkzeug:

Pivot Points (Fibonacci-Modus) Pivot Points werden verwendet, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen basierend auf der Preisspanne der vorherigen Periode zu identifizieren. Dieser Indikator verwendet Fibonacci Pivot Points, die unter Anwendung der Fibonacci-Verhältnisse auf das vorherige Hoch (High), Tief (Low) und den Schlusskurs (Close) berechnet werden.

Der Zeitrahmen der Pivot Points kann manuell oder automatisch nach folgender Logik eingestellt werden:

  • Für Intraday ≤ 5 Minuten → 4H

  • Für 5–45 Minuten → 1D

  • Für 45 Min–4H → 1W

  • Für Täglich → 1M

  • Für Wöchentlich → 3M

  • Für Monatlich → 12M

Benutzer können auch manuell einen beliebigen höheren Zeitrahmen wählen.

Fibonacci Retracement-Levels (Automatisch) Fibonacci Retracements helfen Händlern, potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsbereiche während Rücksetzern (Pullbacks) zu identifizieren. Der Indikator scannt den Chart automatisch, erkennt Pivot-Tiefs/-Hochs und zeichnet alle wichtigen Retracement-Levels: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, und mehr. Der Algorithmus basiert auf automatisch erkannten Swing-Punkten und verwendet die Eingaben Depth (Tiefe) und Deviation (Abweichung) zur Steuerung der Empfindlichkeit.

Fibonacci Extensions (Automatisch) Fibonacci Extensions zeigen, wie weit der Preis nach Abschluss eines Retracements vordringen kann. Sie helfen zu definieren:

  • Ziele für die Trendfortsetzung

  • Erweiterte Unterstützung/Widerstand

  • Mögliche Umkehrzonen

Der Indikator projiziert automatisch Extensions-Levels unter Verwendung der letzten drei Swing-Punkte. Wichtig: Bei der Verwendung von Extensions müssen Händler möglicherweise Depth und Deviation für beste Genauigkeit anpassen, insbesondere während starker Trends.

Wichtige Eingaben für Retracements & Extensions

  • Deviation (Abweichung): Ein Multiplikator, der bestimmt, wie weit sich der Preis vom vorherigen Pivot entfernen muss, um einen neuen Swing zu erzeugen.

    • Höhere Abweichung → weniger Pivots → Levels des höheren Zeitrahmens.

  • Depth (Tiefe): Die Mindestanzahl der Bars, die im Pivot-Erkennungsalgorithmus berücksichtigt werden.

    • Eine größere Tiefe erzeugt eine sauberere, stabilere Swing-Analyse.

ZigZag-Struktur (Visuelle Anleitung) Ein sauberer ZigZag wird gezeichnet, um die Pivot-Struktur, die zur Generierung der Fibonacci-Levels verwendet wird, sichtbar zu machen. Dies macht den Indikator leicht verständlich und sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler geeignet.

Funktionsübersicht ✔ Automatische Fibonacci Retracements ✔ Automatische Fibonacci Extensions ✔ Fibonacci Pivot Points (Multi-Zeitrahmen) ✔ Intelligente ZigZag-Pivot-Erkennung ✔ Farbige Levels und Beschriftungen ✔ Optionaler Schlüssel-Levels-Modus ✔ Für XAUUSD, Forex Majors, Indizes, Krypto ✔ Sehr leichtgewichtig – keine Puffer, objektbasierte Zeichnung

Für wen ist dieser Indikator geeignet? Dieses Tool ist ideal für:

  • Scalper

  • Swing-Händler

  • Trend-Händler

  • Breakout- und Pullback-Händler

  • XAUUSD-Spezialisten

  • Händler der ICT/Fibonacci-Methodik

Unabhängig davon, ob Sie aggressive Einstiege oder konservative Bestätigungen bevorzugen, passt sich der Indikator Ihrer Strategie an.


Empfohlene Produkte
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indikatoren
Zeichnen von Pivot-Punkten Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla für jeden Zeitrahmen Unterstützt alle Arten von Pivots Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Unterstützt jeden Zeitrahmen (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Unterstützt Server Sommerzeit Unterstützt den Forex-Tagesabschnitt von Sydney Open bis US Close Unterstützt den Krypto-Handel Fill The gap between pivot and the trend, sehr hilfreich Pivot-Punkte zeigen die Richtung des Trends an und bi
FREE
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die Beziehung zwischen dem Index und der Summe der wichtigsten Vermögenswerte, funktioniert für jeden Markt in der Welt , hat einen WPR-Oszillator mit der Summe der wichtigsten Vermögenswerte gewählt, was die Antizipation der Bewegung in Bezug auf den Index. Merkmale WPR mit der Summe der gewählten Wertpapiere - weiß WPR des aktuellen Papiers - rot Trend-Kanal Der Indikator kann auf kommende Bewegungen hinweisen: Kreuzung der Linien Kreuzung der Multi Symbols Linie b
FREE
VR Pivot MT5
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Pivot ist ein Indikator für wichtige Drehpunkte (pivot). Umkehrpunkte sind eine spezielle Art von Unterstützung (support) und Widerstandsstufen (resistance), die verwendet werden, um die stärksten Preiszonen zu identifizieren. Professionelle Händler verwenden Umkehrpunkte, um die Preise zu bestimmen, zu denen eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr besteht. Die Niveaus werden nach speziellen mathematischen Formeln berechnet, die Preise des Schließens, Öffnens, Maximums, Minimums des vo
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Extension Levels auf zwei verschiedene Arten. Sie können wählen, ob die Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage Ihrer bevorzugten ZigZag-Einstellungen gezeichnet werden sollen, oder Sie können den Indikator Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Bars oder Kerzen zeichnen lassen. Sie können auch eine Benachrichtigung per Handy oder E-Mail für Ihre bevorzugten Ausdehnungsniveaus individuell einstellen. Mit diesem Indika
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Arc Levels auf zwei verschiedene Arten. Sie können wählen, ob Sie die Fibonacci Arc Levels auf der Grundlage Ihrer bevorzugten ZigZag-Einstellungen zeichnen möchten oder ob Sie den Indikator die Arc Levels auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Bars oder Kerzen zeichnen lassen möchten. Sie können auch eine Benachrichtigung per Handy oder E-Mail für Ihre bevorzugten Arc Levels einstellen. Mit diesem Indikator müssen Sie sich nicht einsam fühlen, da er Sp
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Fibonacci Retracement Auto Drawer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Fibonacci Retracement Auto Drawer - Das ultimative Werkzeug für präzises Trading! Sind Sie es leid, jedes Mal, wenn Sie den Markt analysieren, die Fibonacci-Retracement-Levels manuell zu zeichnen? Fibonacci Retracement Auto Drawer ist hier, um den Prozess zu automatisieren und Ihre Handelsgenauigkeit zu verbessern! Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von Swing-Punkten - Sie müssen die Hochs und Tiefs der Swing-Punkte nicht manuell identifizieren! Das Tool scannt den Markt und lokalisiert die
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (2)
Indikatoren
**Intelligenter Auto-Trendlinien-Indikator** Der Smart Auto Trendline Indicator zeichnet automatisch Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien auf Ihrem MetaTrader 5-Chart. Er identifiziert wichtige Preisniveaus mithilfe von zwei Methoden: Zwei Extreme (Typ 1) oder Extrem und Delta (Typ 2). Die Trendlinien werden nur aktualisiert, wenn ein neuer Balken entsteht, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. **Funktionen**   - **Zwei Extreme (Typ 1):** Zeichnet Trendlinien basierend auf zwei Ex
FREE
My Pivot Pro
Ashok Kumar Singha
Indikatoren
Mein Pivot Pro ist die Pro Version des Indikators "My PIVOT " ( Link: https: //www.mql5.com/en/market/product/90336 ) Dieser Indikator wird Ihnen sehr helfen, den Marktbereich und die Bewegung zu bestimmen. Dieser Indikator basiert auf Pivot-Linien und Support-Resistance-Zonen. Jetzt können wir Standard-/Klassik-, Fibonacci-, Demark-, Camarilla- und Woodies-Pivot-Levels nach unseren Anforderungen aufzeichnen. Schritte zur Einrichtung des Indikators: Installieren Sie den benutzerdefinierten Indi
Horizontal Level
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Horizontaler Level-Indikator - spiegelt mit Hilfe eines Histogramms die horizontalen Volumina der Transaktionen zu einem bestimmten Preis ohne Bezug auf die Zeit wider. Gleichzeitig erscheint das Histogramm direkt im Terminalfenster, und jede Spalte des Volumens kann leicht mit dem Kurswert des Währungspaares korreliert werden. Das Transaktionsvolumen ist im Devisenhandel von großer Bedeutung, da ein Anstieg der Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte in der Regel den Trend bestätigt und ein Rückg
BTFX Pivot Points
Bradley Thomas Farrington
Indikatoren
Die BTFX-Drehpunkte sind ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandsstufen für jeden Tag berechnet.   Mit diesem Indikator zeigen die Pivot-Ebenen klare Ziele auf, auf die abgezielt werden soll.   Die Widerstandsstufen werden über der silbernen Pivot-Linie in lila angezeigt.   Die Unterstützungsstufen sind in Orange dargestellt und befinden sich unterhalb der silbernen Pivot-Linie.   Dieser Indikator funktioniert sehr gut, wenn er mit dem BTFX Daybreak Indicator verwendet wird.   Eine
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Indikatoren
Der DailyWeeklyMarkers-Indikator hilft Händlern bei der Visualisierung von Handelswochen, indem er den Beginn eines jeden Tages und einer jeden Woche im Chart deutlich markiert. Er zeichnet vertikale Trennlinien für jeden Tag (einschließlich Wochenenden, falls aktiviert) und hebt den Beginn neuer Handelswochen zur besseren Übersichtlichkeit mit Doppellinien hervor. Dies erleichtert die Analyse der Kursentwicklung im Tages- und Wochenkontext. Für wen ist dieser Indikator geeignet? Swing Traders -
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein **Pivot-Confluence Zone Identifier**, der sich ausschließlich darauf konzentriert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, bei denen sich Preiscluster mit klassischen Pivot-Punkten decken. Hier ist, was es tut : ## Kernfunktionalität **Pivot Confluence Detection** : - Zeigt nur Preiszonen an, die mit klassischen Pivot-Punkt-Niveaus (R1, R2, R3, S1, S2, S3) übereinstimmen. - **Schliesst den Haupt-Pivot-Punkt aus** - konzentriert sich nur auf
FREE
ICT Unicorn Model
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der ICT Unicorn Model Indikator hebt das Vorhandensein von "Einhorn"-Mustern auf dem Chart des Benutzers hervor, die aus den Lehren von "The Inner Circle Trader" (ICT) abgeleitet sind. Auf die erkannten Muster folgen Ziele mit einem vom Benutzer kontrollierten Abstand. ANWENDUNG (Bild 2) Das ICT Unicorn Model basiert im Kern auf zwei populären Konzepten: Fair Value Gaps und Breaker Blocks. Diese Kombination hebt einen zukünftigen Unterstützungs-/Widerstandsbereich hervor. Ein Bullish Un
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Point and Figure chart for MT5
Wang Qi
Indikatoren
Das Point and Fignure (P&F)-Diagramm stellt den Kurs gegen Richtungsänderungen dar, indem es eine Spalte mit Xs bei steigenden Kursen und eine Spalte mit Os bei fallenden Kursen aufzeichnet. Merkmale Unterstützung für mehrere Preistypen - Hoch/Tief und Schlusskurs. Übersichtliches und leicht zu lesendes Diagramm. Zeigt die Höchst- und Tiefstkurse der Säulen als Indikatorwerte an. Unterstützung von 4- und 5-stelligen Brokern. Anpassbare Farben. Vorteile Filtert unbedeutende Kursbewegungen und R
Channel Vertex Pro Mt5
Noiros Tech
Indikatoren
Channel Vertex ist ein Preis-Aktions-Muster, das durch den Preis Chanel und ein Dreieck-Muster gebildet wird. Preiskanäle zeigen grundsätzlich mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen um eine Preisbewegung an und ein Rückfall oder Ausbruch auf diesen Ebenen kann eine mögliche Trendfortsetzung oder -umkehr anzeigen. In den meisten Fällen bilden Preisschwankungen Dreiecksmuster, die durch 3 Scheitelpunkte definiert sind, diese Dreiecksmuster definieren meistens eine Trendfortsetzung. Ein Dre
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indikatoren
Der Market Structures Pro Indikator findet und zeigt 5 (fünf) Muster des Smart Money Concepts (SMC) Systems auf dem Chart an, nämlich: Bruch der Strukturen (BoS ) Wechsel des Charakters (CHoCH) Gleiche Hochs und Tiefs Premium, Equilibrium und Discount Zonen mit Fibo-Gitter Hoch-Hoch, Tief-Tief, Hoch-Tief und Tief-Hoch Extremwerte Die Muster werden in zwei Modi angezeigt - Swing und Internal - und sind durch die Farbe auf dem Chart leicht zu unterscheiden. Der interne Modus zeichnet sich durch k
Wa Candle Timer MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
Wa Candle Timer MT5 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze auf deinem MT5-Chart anzeigt. Dieses Tool unterstützt Trader dabei, Kerzenschlusszeiten im Blick zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Hauptfunktionen : Zeigt den Countdown der aktuellen Kerze an. Farbwechsel, wenn die verbleibende Zeit unter einen vom Nutzer definierten Prozentsatz fällt. Anpassbarer Alarm bei Erreichen eines bestimmten Proze
FREE
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
Indikatoren
Smart Trendlines - Trendlinien-Indikator Nr. 1 Smart Trendlines ist ein Präzisionsinstrument, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage jedes gültigen Pivot-Punktes zeichnet und Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Der Indikator passt sich kontinuierlich an, wenn sich neue Markt-Pivotpunkte bilden, und spiegelt so die Preisstruktur live und präzise wider. Ob Sie nun Trends verfolgen, sich auf Umkehrungen vorbereiten oder Ausbrüche antizipieren - mi
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Pivot-Ebenen für den ausgewählten Zeitrahmen in der klassischen Methode Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) Du kanst den Timframe die Farbe und die Textgröße anpassen. Du kannst auch den Hiweistext der Levels ändern. Viel Spass, und Feedback ist erwünscht!
FREE
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indikatoren
Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach, Zunächst enthält es 2 Mechanismen, um Ihre Trades zu platzieren: 1- Geben Sie die Pips ein, die Sie zu Preisniveaus duplizieren möchten. 2- Lassen Sie den Indikator automatisch die größte Kauf-/Verkaufsvolumenkerze bestimmen und duplizierte Niveaus basierend auf der Kerze selbst platzieren. So funktioniert es: 1- Geben Sie die Pips ein, die Sie zu Preisniveaus duplizieren möchten: 1- Sobald der Indikator geladen ist, müssen Sie zunächst die An
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator. Er ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools auf dem Markt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar - Ihr Feedback bedeutet mir viel! Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Smart Alert Manager - Richten Sie erweiterte Alarme ein und senden Sie sie an Mobile, Telegram, Discord, Webhook.
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indikatoren
Detaillierte Beschreibung: Der Pivot Point Classic Indicator wurde für Händler entwickelt, die sich bei ihren Handelsstrategien auf klassische Pivot-Punkte und Midpoint-Levels verlassen. Durch die automatische Berechnung und Darstellung dieser Niveaus bietet der Indikator eine klare, visuelle Darstellung von kritischen Preisbereichen, in denen der Markt umkehren oder ausbrechen könnte. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Punkt-Berechnungen : Automatische Berechnung von Pivot-Punkten, drei Unterstü
FREE
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
Indikatoren
Einführung Harmonische Muster eignen sich am besten zur Vorhersage potenzieller Wendepunkte. Traditionell wurden Harmonic Patterns manuell identifiziert, indem man Spitzen- und Tiefpunkte im Chart miteinander verband. Die manuelle Erkennung harmonischer Muster ist mühsam und nicht für jedermann geeignet. Bei der manuellen Erkennung von Mustern ist man oft subjektiven Einschätzungen ausgesetzt. Um diese Einschränkungen zu vermeiden, wurde Harmonic Pattern Plus entwickelt, um den Prozess der Erken
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Indikatoren
Fügt ein Wasserzeichen mit dem Namen des gehandelten Vermögenswerts hinzu. Kann durch Einstellung von Schriftgröße und Textfarbe angepasst werden. Getestet mit verschiedenen B3- und Forex-Werten Zum Chart hinzufügen und nach Bedarf konfigurieren. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, lassen Sie es uns wissen und wir werden sie so schnell wie möglich beheben. ______________________________
FREE
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Indikatoren
Erschließen Sie die Macht von Fibonacci mit unserem fortschrittlichen Indikator! Dieses Tool stellt die Fibonacci-Levels auf der Grundlage des Hochs und Tiefs des Vortags präzise dar und identifiziert die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslevels des nächsten Tages. Er eignet sich perfekt für Daytrading und Swingtrading und hat mir wöchentliche Gewinne beschert. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie und nutzen Sie profitable Gelegenheiten mit Leichtigkeit. HINWEIS: Vergewissern Sie si
KT Auto Trendline MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Auto Trendline zeichnet die obere und untere Trendlinie automatisch anhand der letzten beiden signifikanten Hochs/Tiefs. Die Ankerpunkte der Trendlinie werden durch Aufzeichnen des ZigZag über eine bestimmte Anzahl von Balken gefunden. Merkmale Kein Rätselraten erforderlich. Es zeichnet sofort die bemerkenswerten Trendlinien ohne jegliche Unsicherheit. Jede Trendlinie wird mit den entsprechenden Strahlen verlängert, was bei der Bestimmung des Bereichs des Ausbruchs/der Umkehrung hilft. Es ka
ZigZag Manual PRO Para SR y Ondas Elliott
Leonel Edgardo Arevalo Martinez
Indikatoren
ZigZag 100% Manual PRO Volle Kontrolle über Ihre technische Analyse. Zeichnen Sie 100% manuelle Zickzacklinien, markieren Sie Unterstützungs-/Widerstandszonen (SR) und Elliott-Wellen nur mit Zahlen. 2-Farben- oder 8-Farben-Modus Anpassbare Linien und Zahlen (Farbe, Dicke, Größe) Nur Zahlen - keine Buchstaben Eingebaute Chart-Tasten: START: Beginnt eine neue Kurve STOP: Speichern der aktuellen Arbeit CLEAR: Alles löschen SHOW SR / HIDE SR: Sichtbarkeit der SR-Linien umschalten
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unü
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Indikatoren
Wer möchte nicht die Marktpreise vorhersagen? Dieser Indikator gibt Ihnen mehr Vertrauen, um eine Position einzunehmen. Er gibt Ihnen Warnungen mit einem Prozentsatz der Chance, dass die nächste Kerze bärisch oder bullisch sein könnte. Natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können versuchen.... Sie können den Prozentsatz anpassen, um einen präziseren Filter zu erhalten. Zögern Sie nicht, mich für Informationen zu kontaktieren.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen! Auf der Grund
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Eingebaute Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale Preis
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indikatoren
ANLEITUNG RUS  /  ANLEITUNG   ENG  /  Version MT4 Hauptfunktionen: Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an! Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation. LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einsti
Weitere Produkte dieses Autors
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Ultimate MACD MTF Pro ist eine leistungsstarke, verbesserte Version des klassischen MACD — neu gestaltet für das moderne Trading. Dieser Indikator bietet Ihnen Multi-Timeframe MACD, dynamische Histogramm-Farben, Signal-Cross-Marker und intelligente Linienfarbwechsel basierend auf dem Momentum. Entwickelt für Trader, die saubere Signale, frühe Trenderkennung und professionelle visuelle Klarheit wünschen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe MACD (MTF) Wechseln Sie einfach zwischen dem aktuellen Cha
FREE
Ichimoku Trend Scalper
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Der Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro ist ein fortschrittliches System zur Trendablesung und für Einstiegs-/Ausstiegspunkte , das die Ichimoku -Berechnungen in vier leistungsstarke Oszillatorschichten umwandelt. Diese Schichten bieten eine klare visuelle Darstellung der Trendstärke, des Momentums und der sichersten Einstiegs-/Ausstiegspunkte. Der Indikator beinhaltet auch optionale RSI , MACD , EMA und ATR -Bestätigungen, um eine vollständige Handelsentscheidungs-Suite zu bilden. Einz
Enhanced EMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Hauptmerkmale EMA-Trendfilter Der Indikator verwendet einen anpassbaren EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt), um die aktuelle Trendrichtung zu erkennen. Preis kreuzt oberhalb des EMA → Kaufsignal Preis kreuzt unterhalb des EMA → Verkaufssignal Dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Integrierte Hoch-/Tiefstruktur: Rote Linie → Höchstes Hoch der vorherigen N Bars (Widerstand) Grüne Linie → Niedrigstes Tief der vorherigen N Bars (Unterstützung) Diese Niveaus helfen, schwac
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indikatoren
RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) Die RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie ist ein sauberer und effektiver technischer Indikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrpunkte unter Verwendung der Kombination aus RSI und Bollinger Bändern zu identifizieren. Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator zusammen mit den Bollinger Bändern, um: Zu verkaufen, wenn der Preis über dem oberen Bollinger Band liegt. Zu kaufen, wenn der Preis unter dem unt
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension