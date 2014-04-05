Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retracements, Extensions & Pivot Points

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das Markt-Swing-Punkte automatisch erkennt und vollständige Fibonacci Retracement-, Extension- und Pivot-Point-Strukturen in den Chart zeichnet.

Dieser Indikator kombiniert mehrere unabhängige Systeme zu einem einzigen, vereinheitlichten Analysewerkzeug:

Pivot Points (Fibonacci-Modus) Pivot Points werden verwendet, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen basierend auf der Preisspanne der vorherigen Periode zu identifizieren. Dieser Indikator verwendet Fibonacci Pivot Points, die unter Anwendung der Fibonacci-Verhältnisse auf das vorherige Hoch (High), Tief (Low) und den Schlusskurs (Close) berechnet werden.

Der Zeitrahmen der Pivot Points kann manuell oder automatisch nach folgender Logik eingestellt werden:

Für Intraday ≤ 5 Minuten → 4H

Für 5–45 Minuten → 1D

Für 45 Min–4H → 1W

Für Täglich → 1M

Für Wöchentlich → 3M

Für Monatlich → 12M

Benutzer können auch manuell einen beliebigen höheren Zeitrahmen wählen.

Fibonacci Retracement-Levels (Automatisch) Fibonacci Retracements helfen Händlern, potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsbereiche während Rücksetzern (Pullbacks) zu identifizieren. Der Indikator scannt den Chart automatisch, erkennt Pivot-Tiefs/-Hochs und zeichnet alle wichtigen Retracement-Levels: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, und mehr. Der Algorithmus basiert auf automatisch erkannten Swing-Punkten und verwendet die Eingaben Depth (Tiefe) und Deviation (Abweichung) zur Steuerung der Empfindlichkeit.

Fibonacci Extensions (Automatisch) Fibonacci Extensions zeigen, wie weit der Preis nach Abschluss eines Retracements vordringen kann. Sie helfen zu definieren:

Ziele für die Trendfortsetzung

Erweiterte Unterstützung/Widerstand

Mögliche Umkehrzonen

Der Indikator projiziert automatisch Extensions-Levels unter Verwendung der letzten drei Swing-Punkte. Wichtig: Bei der Verwendung von Extensions müssen Händler möglicherweise Depth und Deviation für beste Genauigkeit anpassen, insbesondere während starker Trends.

Wichtige Eingaben für Retracements & Extensions

Deviation (Abweichung) : Ein Multiplikator, der bestimmt, wie weit sich der Preis vom vorherigen Pivot entfernen muss, um einen neuen Swing zu erzeugen. Höhere Abweichung → weniger Pivots → Levels des höheren Zeitrahmens.

Depth (Tiefe) : Die Mindestanzahl der Bars, die im Pivot-Erkennungsalgorithmus berücksichtigt werden. Eine größere Tiefe erzeugt eine sauberere, stabilere Swing-Analyse.



ZigZag-Struktur (Visuelle Anleitung) Ein sauberer ZigZag wird gezeichnet, um die Pivot-Struktur, die zur Generierung der Fibonacci-Levels verwendet wird, sichtbar zu machen. Dies macht den Indikator leicht verständlich und sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler geeignet.

Funktionsübersicht ✔ Automatische Fibonacci Retracements ✔ Automatische Fibonacci Extensions ✔ Fibonacci Pivot Points (Multi-Zeitrahmen) ✔ Intelligente ZigZag-Pivot-Erkennung ✔ Farbige Levels und Beschriftungen ✔ Optionaler Schlüssel-Levels-Modus ✔ Für XAUUSD, Forex Majors, Indizes, Krypto ✔ Sehr leichtgewichtig – keine Puffer, objektbasierte Zeichnung

Für wen ist dieser Indikator geeignet? Dieses Tool ist ideal für:

Scalper

Swing-Händler

Trend-Händler

Breakout- und Pullback-Händler

XAUUSD-Spezialisten

Händler der ICT/Fibonacci-Methodik

Unabhängig davon, ob Sie aggressive Einstiege oder konservative Bestätigungen bevorzugen, passt sich der Indikator Ihrer Strategie an.