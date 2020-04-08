HTF Moving Average MT5 r

Indicador Crypto_Forex HTF PROMEDIO MÓVIL para MT5.

- Mejora tus métodos de trading con el indicador profesional HTF MA para MT5. HTF significa "Periodo Temporal Superior".
- Este indicador es excelente para traders de tendencia con entradas de Price Action.
- El indicador HTF MA te permite vincular el promedio móvil de un período temporal superior a tu gráfico actual para seguir la dirección de la tendencia principal.
- El indicador muestra la tendencia de un período temporal superior; este método siempre es rentable.
- El indicador HTF MA te permite obtener grandes ganancias con bajo riesgo.

Cómo usar:
- Vincular el promedio móvil de D1 a un gráfico H4 o H1.
- Vincular el promedio móvil de H4 a un gráfico H1, M30 o M15.
- etc. (ver imágenes).

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicadores
Este indicador es el indicador más común que usamos todos los días, incluidas nuestras estrategias más utilizadas, ICT y SMC, los límites de Stop Loss y los límites de liquidez que ocurren en las horas de apertura y cierre de los intercambios, así como el volumen de intercambios con Fibonacci y haciendo zoom in y out, y las acciones más comunes que desea ver, como seleccionar el movimiento de intercambio que desea ver y tirar de Fibonacci, son indicadores completamente automáticos que le permite
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico. Identifica y marca los Bloques de Órdenes , las Brechas de Valor Justo (FVGs) , las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la
Trend Change Detector MT5
Anton Uralskii
Indicadores
El detector de cambio de tendencia es un indicador para Metatrader 5. Puede ayudarle a determinar el cambio en una tendencia local para abrir una posición correcta. Tiene 2 parámetros. Periodo y porcentaje de error. Puede cambiar el parámetro de período para capturar pequeños cambios en la tendencia. Hay dos líneas: la roja y la verde. Puede utilizarlas como nivel local de soporte y resistencia. Las flechas muestran el cambio de tendencia. Flecha arriba el precio bajará y flecha abajo el precio
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
SMC VALID EA (MT5) Versión: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Categoría: Smart Money Conceptos (SMC) y conceptos de las TIC ICT Smart Money Zonas diarias (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro es un indicador comercial de grado profesional Smart Money Concepts (SMC) / ICT para MetaTrader 5, diseñado para mapear claramente los niveles diarios institucionales y guiar a los operadores con zonas de decisión de alta probabilidad . Este indicador analiza a
Quantified Trendline Strength
Peat Winch
Indicadores
Fuerza cuantificada de líneas de tendencia (QTS) Visión general Quantified Trendline Strength es una herramienta de análisis técnico que detecta y evalúa automáticamente las líneas de tendencia basándose en las estructuras de oscilación de los precios. Proporciona una forma visual y cuantitativa de comprender la importancia que puede tener cada línea de tendencia, lo que permite a los operadores realizar observaciones más estructuradas del comportamiento del mercado. Tipo de indicador Categoría
MP Normal Distribution Multi TF MT5
Aleksandr Karelin
Indicadores
Versión MT4 - https://www.mql5.com/ru/market/product/69932 A diferencia de otros indicadores de este tipo, esta versión tiene: La posibilidad de mostrar datos de plazos más pequeños en el gráfico actual. Por ejemplo, mostrar datos del periodo M1 en el gráfico H1. Cálculo de valores mediante la fórmula de Gauss (fórmula de distribución normal). Sistema flexible de ajustes. Ajustes: basePeriod - periodo base. indicatorMode - modo de visualización. Establece el valor de cada intervalo: by4h ( 4 h
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indicadores
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retrocesos, Extensiones y Puntos Pivote (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 es una herramienta avanzada de análisis técnico que detecta automáticamente los puntos de giro del mercado y dibuja estructuras completas de Retroceso (Retracement), Extensión (Extension) y Puntos Pivote (Pivot Point) de Fibonacci en el gráfico. Este indicador combina varios sistemas independientes en una única herramienta analítica unificada: Puntos Pivote (Modo Fibonacci) Los Pu
Rush Point Histograma
Fabricio Nicolau
Indicadores
Rush Point Histogram Indicador de fuerza de continuidad. Funcionamiento: Después de una ruptura de soporte o resistencia de un activo, el trader puede entender mediante la lectura del histograma si tal movimiento tiende a continuar, filtrando así falsas rupturas o rupturas cortas sin formación de tendencia. A través de una lectura simple, basada en niveles, el trader puede tomar una decisión basada en el histograma, donde: Por debajo de 21: No hay formación de tendencia 21 a 34: Tendencia débil
Risk And Trade Manager MT5
Waseem Ejaz
1 (1)
Utilidades
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/market/product/58096 GESTOR DE RIESGOS Y OPERACIONES RISK AND TRADE MANAGER es un panel de negociación avanzado diseñado para la negociación manual. La utilidad ayuda a gestionar las operaciones de forma eficaz y eficiente con un solo clic. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Convertir y mostrar Stop Loss (SL ) Pips en % y cantidad para ver la imagen clara de los oficios si SL hits. Asignación de fondos pa
Elder ray
Financial Trading Seminars Inc.
Indicadores
Elder-Ray se compone de Bulls Power y Bears Power como se describe en el libro "Come into my Trading Room" . Hace un seguimiento del poder relativo de toros y osos midiendo cuánto se alejan el máximo y el mínimo de cada barra del precio medio. Elder-ray es un indicador desarrollado por el Dr. Elder y denominado así por su similitud con los rayos X. Muestra la estructura alcista y bajista bajo la superficie de los mercados. Elder-ray combina una media móvil de seguimiento de tendencia con dos osc
Big Ching UH dividend payout EA
Chi Hang Liu
Utilidades
Profundizando en el ámbito de las finanzas y las estrategias de negociación, decidí llevar a cabo una serie de experimentos, explorando enfoques basados en el aprendizaje por refuerzo, así como los que operan sin él. Aplicando estos métodos, logré formular una conclusión matizada, fundamental para comprender la importancia de las estrategias únicas en el comercio contemporáneo .
FREE
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indicadores
colocar una línea vwap a partir de la línea colocada en el gráfico parámetros: tick_mode: habilitar para usar ticks en lugar de barras. esto usa mucho más poder de procesamiento de cpu prefix: prefijo a añadir para la línea creada por el indicador line_color: establece el color de la línea creada line_style: establece el estilo de la línea creada applied_price: establece el precio de la barra a utilizar std_dev_ratio: establece el multiplicador para el canal std dev
