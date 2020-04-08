HTF Moving Average MT5 r

Indicador Crypto_Forex HTF PROMEDIO MÓVIL para MT5.





- Mejora tus métodos de trading con el indicador profesional HTF MA para MT5. HTF significa "Periodo Temporal Superior".

- Este indicador es excelente para traders de tendencia con entradas de Price Action.

- El indicador HTF MA te permite vincular el promedio móvil de un período temporal superior a tu gráfico actual para seguir la dirección de la tendencia principal.

- El indicador muestra la tendencia de un período temporal superior; este método siempre es rentable.

- El indicador HTF MA te permite obtener grandes ganancias con bajo riesgo.





Cómo usar:

- Vincular el promedio móvil de D1 a un gráfico H4 o H1.

- Vincular el promedio móvil de H4 a un gráfico H1, M30 o M15.

- etc. (ver imágenes).





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.