HTF Moving Average MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex HTF PROMEDIO MÓVIL para MT5.
- Mejora tus métodos de trading con el indicador profesional HTF MA para MT5. HTF significa "Periodo Temporal Superior".
- Este indicador es excelente para traders de tendencia con entradas de Price Action.
- El indicador HTF MA te permite vincular el promedio móvil de un período temporal superior a tu gráfico actual para seguir la dirección de la tendencia principal.
- El indicador muestra la tendencia de un período temporal superior; este método siempre es rentable.
- El indicador HTF MA te permite obtener grandes ganancias con bajo riesgo.
Cómo usar:
- Vincular el promedio móvil de D1 a un gráfico H4 o H1.
- Vincular el promedio móvil de H4 a un gráfico H1, M30 o M15.
- etc. (ver imágenes).
