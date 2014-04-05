HTF Moving Average MT5 r
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 5.19
- アップデート済み: 19 12月 2025
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex インジケーター HTF移動平均線 MT5用
- MT5対応のプロフェッショナルHTF MAインジケーターで、トレード手法をアップグレードしましょう。HTFとはHigher Time Frame（高時間枠）の略です。
- このインジケーターは、プライスアクションエントリーを行うトレンドトレーダーに最適です。
- HTF MAインジケーターを使用すると、高時間枠の移動平均線を現在のチャートに貼り付け、主要なトレンドの方向を追跡できます。
- このインジケーターは高時間枠のトレンドを表示します --> これは常に利益を生む方法です。
- HTF MAインジケーターは、低リスクで大きな利益を得る機会を提供します。
使用方法：
- D1からH4またはH1チャートにMAを貼り付けます。
- H4からH1、M30、またはM15チャートにMAを貼り付けます。
- その他（画像を参照）。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。